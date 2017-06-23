宜发财富推出国内首家量化私募基金一站式孵化器： 大量免费资源

宜发财富为了推进量化私募基金的集聚，推出了中国第一家量化私募一站式孵化器，借鉴美国成熟模式，为私募机构提供专业化的物业服务、孵化基金、行政服务、市场服务、投资相关增值服务,致力于打造专业创新的私募基金全产业链服务企业。

宜发财富

目前，管理层对私募基金的监管日趋严格，多项行业规范制度逐步出台，私募行业进入了规范发展的新阶段。新任证监会主席刘士余明确表达了监管层推动资本市场沿着市场化和法制化路径改革的决心。可以预见的是，在这场市场化、法制化的改革浪潮中，规范发展的私募基金，必将获得更有利的发展机遇。

此外，相对于公募基金，私募基金灵活性高、发展速度快，但是私募行业的创业者面临大量繁杂的行政手续，初期资金募集渠道有限，企业发展的风险也比较高，甚至最基础的办公场所都是一件耗费脑力的事情。因此需要有相应的服务平台为其提供全方位服务。

而宜发量化私募孵化器设立的目的就是为了帮助私募基金管理人解决以上的难题，为优秀管理人搭建一个最具公信力的平台，为优秀管理人提供全方位的助推服务，整合行业资源，发展行业市场。宜发财富秉承公正、公开、独立的专业态度，为培养中国优秀的量化私募基金管理人而做出应有的贡献。

中山大学产学研大楼

宜发财富量化私募孵化器将为您免费提供这些资源：

注意：免费!免费!免费!重要的事情说三遍!

一流的办公场地

宜发财富位于深圳市南山区科技园南区中山大学产学研大楼，交通便利，周边配套设施齐全(地铁：科苑站)。我们为刚刚起步的量化团队提供免费的办公场地。

实盘资金支持

进入宜发财富量化私募孵化器的团队，如果模型回测绩效优良且运作规范，经过平台的风险评估后，将获得宜发量化私募孵化器实盘资金的支持。有好的投资策略，却没有资金可用的窘境不会在这里出现，我们帮助量化私募基金快速度过初创期。

金融大数据：提供海量数据库

宜发财富已和国内一流的数据服务商建立了战略合作协议，宜发量化私募孵化器平台拥有海量的金融数据，数据种类全面，质量可靠，接入方便，而且可以免费为入驻宜发量化私募孵化器的私募基金提供，助力量化私募基金策略的开发。

完善的服务体系

借助宜发财富强大的服务体系，能够为量化私募基金提供注册，备案，媒体宣传、产品发行、资本引荐等全方位一站式私募服务，让专业的您专注于交易。

提供交流与培训平台

宜发财富及其他战略合作金融机构为量化私募基金提供交流与培训平台，营造良好的行业交流氛围，协助量化私募基金的更快成长与发展。

宜发财富孵化器依托便捷的交易系统、强大的营销网络、专业的投资研究支持、多元的产品形式、充足的资金等优势资源，结合了量化私募基金管理人发展周期中每个阶段的特定需求，力求为有志于发展私募基金事业的客户伙伴提供从初创到做大做强的全周期、一站式服务，让越来越多的量化私募基金创业者在这里成就自己的事业与梦想。

来源：中华网投资