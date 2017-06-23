强者恒强–万达电影预计上半年利增20%，未来战略目标稳准狠

近日“万达院线“正式更名“万达电影”，从“院线”到“电影”的升级，万达整装出发，在电影产业重新定位，再度布局，彰显了公司势必打通院线业务上下游，布局全产业链，打造完整电影生态圈的雄心壮志。2016年公司披露的财报显示，公司营业收入增长超过40%，净利润增长超过15%，货币资金达25亿元，公司各项财务指标优异，在行业中处于领先地位。

双票并进，2017半年度业绩持续领跑

据万达电影披露的1-5 月累计票房36.6 亿元推测, 预计17年上半年同比票房增长将超过12%，远高于全国6%的票房增速，预计净利润增幅将超过10%。具体来看，万达电影17年1-5月累计国内观影人次达7594万人次，同比增长10.64%，而同期全国观影人次只增长了8.9%。观影人次增速之所以超过大盘，一方面是由于17 年1-5月进口片票房占比高，4月占比68%，5月更是高达80%，出现了多部破10亿的进口大片,如《速度及激情8》等。截止17年5月底，公司拥有已开业影院418家(16年同期为311家,同比增长 34.4%)，3670块银幕(16年同期为2700块,同比增长35.9%)。公司观影设施设备较为高端，符合进口片核心人群较高的观影需求，因此观影人次和票房表现均超越大盘;另一方面则是由于公司积极创新，通过时光直播、特色影院等创新产品吸引客流。亮眼的票房业绩为公司的发展奠定了良好的基础，正是强有力的票房业绩支撑，才让万达集团董事长王健林又自信的立下了” 2020年，万达电影力争占到全球电影票房的两成“的小目标。

当然，单靠票房业务是无法撑起这个准备影响好莱坞的电影帝国，16年以来，万达电影非票房业务一直势如破竹，成为公司业绩的新增长点，多维创新的促进了公司的高速扩展与发展。万达电影在2016年成立了万达传媒，并购时光网，布局游戏产业，大力拓展在广告传媒、电影整合营销、在线直播、衍生品、游戏产业等领域的业务。16年非票收入同比增长101%，收入占比35%，17年将会进一步发展,公司将从广告宣传、商品销售、时光直播、线下VR体现业务等业务着手，目标是将非票收入占比提升为50%。

资源联动营销，万达电影未来战略清晰明确

业绩报告显示，2016年公司会员数量突破8000万，“会员+”战略取得明显实效。另外，值得一提的是，作为万达电影营销矩阵里一个无可比拟的优势，线下流量也正在发挥着强大的作用，万达影城所在的万达广场有着大规模的线下客流，利用线下流量进行丰富的联动营销，将商场客流引向影院，这一营销的转化率十分可观，围绕影城的场景消费平台也已经初见规模。

自公司2015年初上市，以“院线第一股”的身份跨入资本市场至今已有2年时间，目前公司已形成了电影放映、电影广告传媒、电影整合营销、电影衍生品销售，线上直播平台等多元化业务板块，非票房收入占比已超过营业收入的三分之一，公司一直以来着力打造的“电影生活生态圈”已基本形成。而2年后的今天，公司正式更名万达电影。此前，万达院线总裁曾茂军曾表示，非票房收入将是万达院线未来盈利的主要来源，其中包括广告传媒、衍生品、电影整合营销，以及布局游戏产业等。不难看出，有着十年售票经验的影投公司，在经过近年来的多起并购之后，已长成为一家大型的贯通产业链上下游的电影公司。脱掉“院线”这个帽子，如今的万达电影雄心更加壮大，目标更加明确，战略更加清晰，在保证传统院线业务持续发力的同时，围绕“电影生活生态圈”，不断延伸产业链布局，开拓上游内容业务。

展望未来，更名后的万达电影将继续整装出发，着力打造电影生态圈，拓展多元化业务发展，实现纵向和横向的产业链整合，向着建成院线终端平台、传媒营销平台、影视IP平台、线上业务平台、影游互动平台五大业务平台这一目标持续发力。

来源：中华网