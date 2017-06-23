巨头垄断、资本寒冬 旅游创业公司“夹缝求存”

从2016年开始，在线旅游创业项目出现了批量死亡的现象，诸如淘在路上、麦兜旅行、爱旅行等公司先后宣告倒闭。曾经备受资本青睐的互联网旅游企业，纷纷倒在了B轮、C轮融资的前夜。如此背景之下，创业公司未来发展的空间在哪里？

“过去的一年里，我们修炼了相当多的内功。在今年第一季度实现了盈利以后，我们决定接下来进入新一轮大规模的扩张，说实话，这也是一直以来厚积薄发的结果。”近日，在线出境旅游平台“发现旅行”创始人兼CEO王振华在接受21世纪经济报道记者采访时，谈论最多的词便是“修炼内功”。

过去两年多时间里，全球的旅游市场都在不断经历并购重组，回顾国内在线旅游行业，这边厢，巨头厮杀激烈程度有增无减；那边厢，资本寒冬仍在延续。

从2016年开始，在线旅游创业项目出现了批量死亡的现象，诸如淘在路上、麦兜旅行、爱旅行等公司先后宣告倒闭。曾经备受资本青睐的互联网旅游企业，纷纷倒在了B轮、C轮融资的前夜。如此背景之下，创业公司未来发展的空间在哪里？

寒流来袭

上月月初，一封关于世界邮轮网所属公司 “北京鸿景信息技术有限公司”暂停营业的告知函在网上流传：“因公司经营困难，又因创始股东不同意股权增资方案，同时受司法机构冻结公司账户影响，致使公司资金极度紧张，公司决定于2017年5月5日起暂停营业。”

据媒体报道，停止营业的消息随后得到世界邮轮网CSO薛含源的证实。资料显示，这家成立于2012年的邮轮在线搜索及预订平台公司，曾于2015年获得由金葵花资本投资的A轮融资，融资完成后估值超过1亿美元。曾被资本方看好的明星创业公司，最后仍然未能逃脱经营瓶颈带来的倒闭噩运。

世界邮轮网的倒下在互联网旅游创业公司中并非个例。过去的2016年对于创业公司而言，绝对是残酷的一年。“淘在路上”、“麦兜旅行”、“ 周末去哪玩”等多个旅游创业项目相继关门，这一年，靠烧钱获取用户流量增长的模式再次体现出被淘汰的必要性。

资本寒冬之下，更令创业公司倍感疲惫的是OTA巨头的不停夹击。根据易观国际最新发布的《2017年第1季度中国在线旅游市场季度监测报告》显示，市场格局方面，中国在线旅游市场份额进一步集中，以携程、去哪儿为主体的携程系共占52.5%的市场份额，从TOP3份额来看，携程、去哪儿和飞猪旅行共占65.9%的交易份额，霸占着在线旅游行业半壁以上的江山。

作为当之无愧的“霸主”，携程在过去一年投资了美国的三大华人旅行社，还收购了欧洲领先的机票搜索网站Skycanner，同时在出境游、国际机票和海外酒店等领域，携程也全面进行了布局。至于国内市场方面，携程在去年10月宣布控股旅游百事通，通过后者拥有的5000多家门店，布局二三线城市。同程旅游也不甘示弱，继分拆线上线下两大板块后，去年合并重组万达集团旗下的万达旅业，交易完成后，同程旅游市值超过200亿元。

OTA巨头在并购重组下不断壮大，令中小企业生存空间愈发狭小。执惠旅游创始人兼CEO刘照慧告诉记者，曾经辉煌的明星创业公司倒下主要因为其商业模式没有得到持续性创新，还是走着和OTA类似的流量模式，或者是简单的产品组合方式。因此，在产品层面创新比较薄弱的情况下，企业获取用户成本过高。其次，在融资扩张的节奏上，这些企业大多错误估计了市场形势，一味追求业务的快速扩张导致资金链断裂。

节衣缩食

寒流之中依然不乏顽强存活下来的勇士。作为曾经获得千万美元融资、雷军旗下顺为基金投资的、被称作“小米系”唯一的在线旅游企业发现旅行，近日在广州召开一年一度粉丝见面会。会上，发现旅行宣布将在未来一年到一年半时间，将旅游目的地由原有的15个扩充为30个，扩张重心放在欧美国家。

王振华表示，今年一季度发现旅行首次实现盈利，数额约为100万元。尽管从数目上看规模不大，但对比去年同期接近1000万的亏损，无疑算得上是一次质的飞跃。

2016年伊始，在资本寒冬论愈演愈烈之际，发现旅行曾获得由众为资本领投（其中LP之一为分众传媒创始人江南春），顺为资本跟投的超千万美元的B轮融资。王振华向记者透露，接下来很快会进行新一轮融资，投资方除雷军旗下的顺为资本以外，江南春亦将继续参与其中。

“如果一个公司持续靠资本烧钱来供血，我觉得是十分不健康的。在经历了2014-2016年这段资本异常狂热的阶段以后，在线旅游行业已经发生了很大的变化，任何一家公司都不能独善其身。寒流当中，没有修炼好内功、虚有其表的企业挂掉是很正常的事情。”王振华说道。

王振华口中的“内功”说白了无非就是开源节流，而成本的缩减则来自于运营效率的提高以及产品体系的不断完善。据其介绍，经过人力精简以后，发现旅行目前员工数目只有五十人左右。“好的服务并不是靠人多来实现的，而是依赖于成熟的服务流程和规范。”王振华表示，发现旅行预订的自动化程度非常高，70%的订单不需要任何人力便可完成。

与此同时，由于初期走的是小米系“爆款”产品的路线，发现旅行目的地产品并不丰富，主要集中在东南亚一带，有限的选择导致复购率不到50%，这也是发现旅行为什么要大规模扩张目的地的原因。

一位资深旅游行业观察人士在接受记者采访时坦言，诸如美团、携程、阿里之类的巨头对资源的掌握力度确实一直在加强，但这并不是说创业公司未来就完全没有机会。“旅游是一个业态庞大的市场，没有一家企业可以把细分市场做到位，尤其是度假市场目前还存在很多空白之处。”

上述人士指出，中国互联网旅游渗透率只有10%到15%左右，而消费能力仍在持续增长。“旅游公司结合细分人群及兴趣，把产品和服务做好，还是会有很大的发展潜力。”

来源：界面网