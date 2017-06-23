赞助央企新媒体活动 汇源如何把品牌推广玩出新意

6月22日，由国资委新闻中心官方新媒体“国资小新”举办的“央企卡通之夜”在中国传媒大学国际交流中心隆重举行。活动以20多家央企卡通代言人物的形象展示和央企新媒体运营成效评选为主题，得到包括汇源果汁在内的多家企业的大力支持。300余名来自政府、央企、媒体、高校的嘉宾应邀出席活动。

作为国资小新成立五周年的一个庆典活动，这次“央企卡通之夜”的举办可谓蓄势已久。

早在6月12日，国资小新就在网上发起“谁是最受欢迎的央企卡通形象”这一投票活动，得到广大网民参与转发。同时国资小新还联合@共青团中央、@北京发布等机构，@中国航天科技、@中国航天科工等央国企共同发布微博话题#国资小新五岁了#，庆祝自身成立5周年。而在当天，汇源也以转发微博赠果汁的活动送上对国资小新的祝福，如此“实惠”之举随即得到国资小新的感谢回应。

跳出传统民企形象，汇源果汁在微博上以“小果汁”自居，巧借国资小新五周年话题表达祝福，赢得不少网民的接力转发和积极关注，可谓诚意十足、新意满满。

打造优质品牌形象

此次央企卡通形象评选活动堪称央企的“奥斯卡”之夜，中国建筑“蓝宝”、中石化“小石头”、中远海运“熊猫船长”、中国航天科工“航小科”等多个央企卡通代言人纷纷获奖。如此阵容和规格，是央企新媒体形象的一次集中展示，更代表了当前央企与时俱进的革新态度。而通过对国资小新活动的参与和赞助，汇源也再一次用实力证明了其优质的品牌形象。

从1992年创立至今，汇源不断打造健康、优质的果汁产品，成为深受消费者喜爱的“国民果汁”品牌，其所塑造的健康消费新理念，也被越来越多国人所认同，引领起果汁健康消费的新风尚。

加速年轻化营销策略

在世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”报告中，汇源已经连续13年荣登榜单，并始终占据中国果汁行业首位，充分证明了其品牌价值。

近年来，随着时代发展和消费环境的变化，汇源不断加速品牌年轻化战略。一方面陆续推出常温NFC果汁鲜果原汁、包装升级的梦幻盖利乐钻100%果汁、高颜值果汁饮料OU新柑等多款产品;另一方面则打造了“林更新微代言”、“openday创新营销”等经典案例，逐步塑造出一个更加年轻、更加有温度的品牌形象。

25年，汇源不断尝试、不断创新，通过满足消费者个性化、品质化等多方面饮用需求，同时践行年轻化、接地气的品牌营销策略，再一次提升自己的品牌质感。

来源：中国网