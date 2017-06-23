合规与创新并重，玖富获评“最佳互联网金融平台”

6月23日，由新华社旗下权威媒体杂志《中国名牌》主办的“2017中国新金融发展高峰论坛”在北京举行。此次论坛旨在深入探讨“金融创新”和“金融供给侧改革”，提升金融行业的服务供给的质量与服务供给的效率，推动互联网金融、普惠金融、绿色金融等独具特色与潜力的新金融品牌的发展。

论坛上，玖富凭借在互联网金融领域10年多的稳健耕耘、独特的营销方式、以及良好的用户体验荣获“最佳互联网金融平台”奖。

专注用户体验与产品创新

随着移动互联网的快速发展，网络、终端、用户等方面已经打好了坚实的基础，移动互联网已融入主流生活与商业社会，商业模式也日趋多元。与此同时，随着人工智能等相关技术的发的深入展，针对用户个性化定制的金融服务和营销方式将成为发展趋势。

互联网金融行业近几年发展十分迅速，据统计数据显示，截止2016年底，互联网理财的市场规模已超过4万亿元，参与人数累计逾3亿，且产品结构和服务模式还在不断创新之中。在此背景下，互联网金融行业如何在创新和安全中找准平衡点显得十分关键。

自2006以来，玖富一直致力于为用户提供简单可信赖的金融服务。内部孵化创新出玖富钱包、悟空理财、玖富超能、玖富万卡等多个知名子品牌。通过战略投资布局消费分期，如教育培训领域的蜡笔分期、租房领域的房司令、3C消费领域的玖富超能、医美领域的易美健、三农领域的沐金农、旅游领域的优玖分期游等。为超过3900万用户提供投资、分期等金融服务。

发力人工智能 技术赋能服务

除了产品用户体验等“表”层，玖富更加注重“里子”，不断在大数据、人工智能领域加大投入 ，提升风控，为用户资金安全保驾护航 。

互联网金融的本质还是金融，风控乃重中之重。玖富自主研发了 “火眼分”风控体系，并打造了坏账预测矩阵“彩虹评级模型”，从反欺诈到风险评估，到事后跟踪、反馈、调整，形成了一套自动化流程，在创新实践中不断提升自身风控实力。

在人工智能领域，随着智能客服等智能用户服务系统的研发和使用，玖富近4000万用户 服务的智能化大幕也已经开启。

“欲求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”玖富创始人兼CEO孙雷表示，未来玖富将在合规经营的基础上，继续放大互联网优势，深度创新，并以更加稳健的态势在“数据驱动”时代为用户带来更方便快捷的金融服务，让用户享受数字金融时代带来的财富体验。

来源：中国网