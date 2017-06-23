观点 | 连接世界，天猫这次带来了美式理想生活

阿里旋风还在美国继续，不过现在感受到这股旋风力量的是中国的消费者。

北京时间6月21日的上午，阿里巴巴在美国主办了一场“美国中小企业论坛”。马云在论坛上称，“阿里巴巴的目标是帮助每个中小企业与亚马逊、IBM这样的行业巨头竞争。我们相信每个商家都能成为亚马逊。”

而在这次论坛召开之际，天猫通过买手直播，让在大洋另一岸的中国消费者，也在直播中一起探索美国四个不同地区，感受到了四种不同的美式理想生活。而这也让美国的中小企业，第一次直观接触到中国的消费者。

在阿里巴巴举办的美国中小企业大会上，天猫通过Tmall Discovery美国现场开启了阿拉斯加、纽约、硅谷、华盛顿州4大产区3大产业的合作，这种基于新技术和新零售的合作模式，开始从源头锁定美国好货，同步美国时尚文化潮流，为中国消费者定制1:1的美国式理想生活。

值得一说的是，虽然直播在中国的深夜举行，但还是有45万中消费者涌进直播室，活动还收获了246万个手赞。

在美国华盛顿农场里，“掌管千千万万大又甜”的西北车厘子协会会长Keith一出现在天猫直播间，顿时成为最受欢迎的嘉宾之一。

此次论坛举办期间，正值华盛顿州金车厘子采摘季，天猫联合美国西北车厘子协会以及东航推出车厘子专机往返中美。“为了确保优质口感，车厘子从美国采摘到中国只需要48小时。”Keith自信地说。

在时尚之城纽约，美国线上珠宝顶级品牌Jewelry.com和美国潮鞋零售商stadium goods也来到天猫的直播间。

通过入驻天猫，Jewelry.com这家美国珠宝公司销售额蒸蒸日上，目前来自中国市场的收入占比已超三分之一，现在这家美国公司忙于扩大规模和投入，还开通了一条专门服务于中国客户的24小时客服热线。

“It’s amazing !”而刚刚参加完天猫618的美国潮鞋零售商stadium goods CEO麦菲特斯赞叹道：“stadium goods在天猫国际的表现简直不可思议!”事实上，自从通过天猫国际进入中国市场后，stadium goods已获得4600万美元投资用于扩大在中国的生意。

(位于纽约的美国stadium goods实体店)

到了美国硅谷，不久前天猫在硅谷设立了“天猫硅谷新品实验室”，首批加入天猫硅谷实验室的合作伙伴包括Intel、3M、IDEO以及Microsoft、Radius、Brookstone等10余家在NASA无人机技术、AR、人工智能、可穿戴设备领域具有顶尖技术的公司及实验室，共同为拥抱未来的前沿科技产品储备核心技术和基础科学研究。

Radius硅谷半径实验室的负责人John在直播间介绍说，Radius和天猫的硅谷实验室达成了合作，已经给大家带来一些黑科技，未来将会把这些黑科技引入到天猫硅谷实验室，让更多中国的网友感受到硅谷科技带来的智慧化生活。

最后直播到了阿拉斯加，目前天猫与阿拉斯加海产协会的合作也在不断升级，一起将高品质美国海产带给中国的消费者。阿拉斯加海产市场协会会长Alexa介绍说，目前部分采用船冻技术确保食物封存在最新鲜的状态，还有经过去鳞剃刺处理，更适合现代中国餐桌的野生海产。

2、Tmall Discovery创新商业新模式

如果说仅仅只是将国外的洋货卖到中国来，那这并不是天猫的初衷，事实上，卖货式的海淘模式，在这几年已经不能满足国内消费者“升级”的要求。

这样的变化本身也符合天猫平台的变化。一个月前，天猫在上海宣布成立以来最大规模的一次品牌升级：SLOGAN从“上天猫就够了”升级为“理想生活上天猫”。

不少消费者明显感知到了天猫的“变脸”，但更重要的是，在这些表象背后是天猫所想要展现出的新的商业力量和巨大野心。

从这次寻找美式理想生活的活动来看，“Tmall Discovery”试图以全球视角为中国消费者挖掘顶级稀缺好货。

更为重要的是，天猫在发现或许挖掘好货的过程中，更多的展现了平台“赋能”的能力——帮助海外商家真正实现进驻中国市场的目标。

这一点在天猫的战略中显得尤为重要，也是天猫区别于国内其余“海淘”模式平台的重要关键点。

在和全球顶级的设计咨询公司IDEO合作过程中，来自天猫的大数据又可以帮助美国中小企业，进行精准的产品改良和用户画像，帮助他们更好地进入中国市场。

有了相应的产品之后，天猫还能提供一整套的运营服务，帮助几万公里之外的美国中小企业主们，能更好地优化市场策略、运营服务等，避免他们出现“水土不服”的情况——事实上这一点，尤为重要，因为即使是实力雄厚的跨国企业，也难免会在中国市场出现策略失灵的情况。

可以说，“Tmall Discovery”正承载着天猫创新商业模式，实现产业升级的目标，而这一切的背后，都是连接世界和新零售这些大的战略要求。未来，让消费升级的中国消费者和世界顶级优质供应商，实现更好的“商品与消费”无缝链接。

3、天猫成为美国中小企业主进入中国的首选平台

事实上，目前已有近百种美国农产品通过天猫直达中国消费者的餐桌，在天猫618期间，美国车厘子、华盛顿苹果、阿拉斯加帝王蟹、美国黑豚猪、泰森鸡肉、阿拉斯加黑鳕鱼等深受国内消费者欢迎，其中主营阿拉斯加海产的商家同比增长300%。

而美国的潮流产品和各种带有黑科技的创新产品一样受到中国消费者的欢迎。

作为国内最大的跨境进口平台，天猫国际在中美两国经贸往来的版图上是一座横亘太平洋的跨洋大桥。桥的一头连接着美国中小企业——过去3年近3000个美国品牌通过天猫国际首入中国市场。桥的另一头是数以亿计的中国消费者——她们年龄在24—32岁之间，年收入超过10万，对时尚潮流敏感，她们是新一代中产消费的代表，也是海淘和跨境购物的核心人群。

在刚刚结束的天猫国际618进口消费狂欢节上，来自美国的2300件天衡宝猫粮1分钟之内售罄。嘉宝米粉、惠氏奶粉、保健品GNC、nike潮鞋等也很快被国人抢购一空。当天，美国超过德国、日本、澳大利亚、韩国，成交额居天猫国际进口国第一。

显然，正从一个线上零售交易平台，变身为新零售的发动机的天猫，已经是全球品牌数字化转型升级的主阵地，强大的商业力量，使其成为一块吸引国内外知名品牌的吸铁石。

“要触达中国的消费者，我们就要出现在他们购物的地方。”在调研中国消费者时，LuckyVitamin创始人沃尔夫感受到中美之间的消费不同，“在其他国家，在线购物往往意味着访问一个网站。而在中国，中国消费者通常会通过天猫等平台购物，所以很显然，这是我们进入天猫的原因。”

而现在，天猫创新的商业模式，赋予了海外商家更多的商业力量。同样在这次美国中小企业大会上，天猫再一次将自己创新的合作方式与合作理念传递给全美中小企业，相信未来将会有可更多的美式理想生活通过天猫传递到中国。

来源：新华报业网