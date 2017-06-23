云智硬件亮相2017金交会 智能硬件凸显创新力

以“金融新格局 增长新动能”为主题的第六届中国(广州)国际金融交易·博览会(以下简称“金交会”)于今日在广州·中国进出口商品交易会展馆开幕。作为国内极具影响力的金融展会，金交会以规模宏大、突出特色、立体展示、丰富多彩等为特点，吸引着国内知名金融企业积极参与。

云付通云智硬件智能产品表现抢眼

在这场高规格高水准的金融大会上，云付通云智硬件携旗下智能产品——智能售货机、鲜榨橙汁机亮相会展12.2馆A37，产品一经亮相便迅速吸引了观展者围观。展会现场，云智硬件总经理魏伟与参展人员、商家就产品操作和优点等具体问题进行了交流，多位企业代表和参展厂商负责人对云智硬件产品表示出了浓厚兴趣，对产品的创新性、前瞻性表示高度认可并就未来的合作展开了初步探讨。

目前云智硬件智能产品在广东、江西、四川、湖南、湖北、成都、广西、河南、北京、新疆等全国重要省市已展开市场布局，更多人享受到了智能产品结合云支付消费返还带来的便捷和实惠。

把握行业风口 云智硬件打出创新牌

这几年智能产品逐渐浮到公众的视野前，智能硬件、互联网企业、传统的零售、金融、服务等外部机构都想在这个巨大的市场中开掘一片天地，但却极少有企业直接触到了智能产品的内核。市场上一般的智能售货机和榨汁机为何在如此火热的市场热情下却换来迟缓的发展现状?云智硬件探索新的发展模式，依托云支付系统，打出创新好牌。

云智硬件智能产品区别于市场上一般的智能售货机和榨汁机，云智硬件智能产品的核心特点在于结合了云支付消费返还的模式。以智能售货机为例，消费者首次扫码注册云付通APP账号即可免费获得一瓶赠送饮料，消费花出去的钱会返还存到云付通APP账号中，可进行二次消费。这种消费返还的模式为云智硬件智能售货机吸纳了一批相当忠实的消费用户，同时也相当于一个移动的吸粉神器。

据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，2016年我国人工智能产业规模达到95.6亿元，同比增长37.9%。预计未来两年人工智能市场将迎来发展新机遇，到2018年，我国人工智能产业规模将达到203.3亿元。

人工智能正成为科技行业新一轮增长的风口，具备巨大的市场潜力。在这波浪潮当中，云智硬件紧抓潮流，除了现有的智能售货机系列产品外，还将继续研发其他智能产品。据透露，云智硬件将在智能办公系列、智能穿戴系列、智能家居系列、智能机器人、VR系列等智能硬件产品上进行探究开发，加速在平台型智能硬件、人工智能等相关领域的战略布局和产品推进，提供更多增值服务及适配精准化营销。

来源：中国网