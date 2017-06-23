美利金融集团入选2017年未来之星百强企业

近日，《中国企业家》杂志“未来之星-2017年度最具成长性新兴企业”评选结果出炉，国内著名的互联网金融平台美利金融集团入围未来之星百强榜。

“未来之星”评选是由《中国企业家》杂志于2001年举办，至今已连续举办17届，其发布“21未来之星”百强榜也是目前国内最早、最具权威性的榜单之一，旨在发现最具增长潜力的中国企业新星。在过去16届评选中，共产生了336 家上榜企业，其中腾讯、百度、京东、小米、滴滴等入选企业，均成为了当今各自领域的行业巨头。

《中国企业家》介绍，此次评选标准包括企业市场领先性、行业前景、企业创新性、高成长性、管理领先性、良好的财务指标等。

作为互联网金融领域发展势能最强的企业之一，美利金融集团旗下两家全资子公司有用分期、美利车金融分别垂直于二手车汽车金融和消费金融行业，面向全国有消费分期需求的年轻用户提供消费金融服务，如今两家公司都逐渐成长为行业的领头企业之一。

据了解，二手车和和消费金融行业前景广阔，市场规模超过万亿。随着美利金融规模效应的不断扩大，未来的市场份额将进一步扩大。

随着互联网技术的发展，大数据挖掘和应用已经成为驱动行业和产业发展的动力。

美利金融在百万蓝领用户授权数据的基础上，广泛纳入了战略投资方京东金融的大数据及三十多家第三方征信平台的多维度征信、社交数据，并通过挖掘和提炼形成平台独有的数据生态圈。

如今凭借互联网技术创新，美利金融集团已经将大数据应用到风控的各个环节，确保资产的品质始终保持在行业前列。

美利金融集团创始人、CEO刘雁南表示，未来将投入更多的人力、财力、物力，期望提高对消费金融市场的风险定价能力，降低用户借款成本，以更优质的资产对接资金机构，以驱动美利金融集团成长为二手车行业以及消费金融行业的领导者。

来源：中国网