正大零售业务全线接入京东到家 双方合作共同拓展线上版图

正大集团与中国最大的生鲜商超O2O平台京东到家正加深线上业务的合作，共同拓展线上版图。6月22日，京东到家宣布，正大集团旗下的高端会员制超市正大会员店已经全部入驻京东到家平台，同时，正大集团旗下大型超市卜蜂莲花在上海、昆山地区的20多家门店也将在近期入驻京东到家平台。

正大会员店相关负责人表示，未来正大会员店将进一步扩大与京东到家的合作，同步线下开店与线上平台进驻的步伐，为消费者提供优质的商品与舒适的购物体验过程。

此外，京东到家相关负责人则透露，下半年，正大集团旗下社区便利超市正大优鲜在上海、成都、武汉、郑州、北京等地新开张的门店也将陆续入驻京东到家。

这意味着，正大集团在中国的零售业务正全线接入京东到家，扩大彼此间的合作。此前，正大集团旗下已经有北京、青岛、西安、郑州、重庆、广州等地15家卜蜂莲花和上海地区的7家正大优鲜入驻了京东到家平台。

此次正大集团将更多零售业务和门店入驻京东到家，深化双方间的合作，是对此前一年多来京东到家零售赋能效果的认可。数据显示，正大集团入驻京东到家的门店均获得了十分可观的线上客流增长，其中，卜蜂莲花1-5月线上订单额(GMV)同比增长163%，订单量同比增长98%;入驻仅2个月的正大优鲜5月份线上订单额(GMV)环比增长150%，订单量环比增长187%。

为正大社区便利超市解决成本难题

近年，以生鲜为主打，更贴近消费者的的社区便利超市正受到多方的青睐。这种“小而美”的社区便利超市与便利店相比，面积更大，商品数量更为丰富，一般提供生鲜水果和肉禽蛋类商品。

然而，介于便利店和超市之间的定位，也成为了社区便利超市的一把“双刃剑”。由于门店面积和商品品类都远高于一般意义上的便利店，导致社区便利超市的经营成本也高于便利店。这就需要其在销量上也要高于普通便利店才能获得盈利。

作为正大集团在该领域的先锋，正大优鲜和京东到家的合作则很好的解决了这一行业痛点。今年4月，正大优鲜在上海地区的7家门店入驻京东到家平台，近期数据显示，这些门店已经实现GMV环比增长150%、订单环比增长187%的成绩，销量提升十分明显。

正大优鲜相关人士表示，通过和京东到家的合作，正大优鲜提供给用户更多线上的渠道与触点，同时给正大优鲜增加线上流量，是一种增强型的O2O模式。数据显示，入驻京东到家的正大优鲜门店UV环比增长了227%。

线上流量的增长与京东到家的流量赋能是分不开的，京东到家目前有3000万用户，同时，在拥有2.4亿活跃用户的京东App拥有首页入口。这些都是对生活品质有较高追求、品牌忠诚度高、对商超和生鲜具有明显消费意愿的高收入群体。坐拥海量用户资源，京东到家不仅可以为正大优鲜带来巨大的线上流量导入，还可以帮助其多渠道开展线上营销，以极低的成本获取用户并维护关系。

有了流量，下一个要解决的问题就是效率和用户体验，京东到家对此提出了效率赋能。通过达达300多万众包配送员的接入，京东到家为商家提供“1小时送达”服务，极大缩短了商品从门店到消费者之间的配送时间。

正大优鲜相关人士表示，通过京东到家的系统，正大优鲜门店可以实现线上快速接单、拣货及响应，订单送达时间基本控制在30-45分钟左右，让客户体验有了进一步的提升，顾客满意度在95%以上。

此外，针对传统超市缺乏用户画像信息，无法知道用户的喜好和购买习惯，京东到家还推出了用户运营赋能。其为商家提供了一系列用户管理和运营工具，用户下单或关注后即可成为商家的粉丝，通过这些工具，商家可以方便、快捷、高效的向用户推送活动和推广信息，轻松实现线上营销，把“门店”开到消费者的手机上。

正大点赞赋能成效

快速提升的业绩，使得京东到家“零售赋能”战略获得了正大集团相关业务部门的充分肯定和赞赏。

正大优鲜上海地区负责人表示，依托于正大集团优质的源产地资源，正大优鲜能近距离解决用户一日三餐及生活各方面的需求，形成一个从上游农产品生产到消费者餐桌的无缝对接。在这个闭环中，京东到家的零售赋能发挥了重要作用，帮助我们更好的解决 “最后三公里”的服务，让更多消费者享受到更加便捷、高质量的的生活。

新入驻的正大会员店也非常看好与京东到家间的合作。正大会员店营运副总裁袁勤表示，正大会员店是正大集团推出的高端会员制超市，主要为中高收入家庭和中小型商业会员提供高品质、低价格的商品，包括高端生鲜、进口日用百货、正大自有品牌和海外直采商品。正大会员店与京东到家合作后，能将当地居民与全球优质商品的距离缩短为“1小时”，扩大了购物选择面，满足高端消费人群的差异化需求。

达达-京东到家CEO蒯佳祺表示，互联网正让中国超市生鲜零售市场经历一场大变革，京东到家能帮助商户在线上建立自己的“势力范围”，让传统零售体系跨越时间和空间的阻隔，将传统零售的门店资源、供应链与品牌优势发挥到极致，而京东到家则专注于从流量、效率与用户运营等核心环节为零售业赋能。“我们愿意通过零售赋能，让那些最领先、最具竞争力的零售企业可以活下来，并且活的很好。” 蒯佳祺说。

关于正大集团：

正大集团是一家以农牧食品、零售、电信三大事业为核心，涉足多个行业领域的多元化跨国集团公司，业务遍及100多个国家和地区，员工人数超30万人。 1979年，正大集团进入中国，三十多年来总投资超1100亿元，设立企业300多家，年销售额近1000亿元。

关于达达-京东到家：

达达-京东到家是中国最大的本地即时物流和生鲜商超O2O平台，其本地即时物流平台“达达”目前已经覆盖全国360多个重要城市，拥有300多万众包配送员，服务超过80万商家用户和3000万个人用户，日单量峰值超过400万单。其生鲜商超O2O平台“京东到家”，包含超市便利、新鲜果蔬、零食小吃、鲜花烘培、医药健康等业务，覆盖北京、上海、广州等20个城市，注册用户超过3000万。公司成立于2014年初，先后获得了红杉、DST、京东、沃尔玛等顶级基金和战略合作伙伴的投资，累计融资金额近7亿美金。

来源：中华网