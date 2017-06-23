互金行业下半场，有利网如何借消费升级领跑行业？

在政府倡导供给侧改革阶段，消费升级无可厚非的成为国民消费画像。越来越多的消费者愿意为品质和个性化需求买单，有人说消费升级的一个通俗解释就是让老百姓任性的买买买。而在任性的买买买背后，是互金产业必须抓住的一个消费升级机遇，如何理解消费者的购买需求，如何转化需求，以及如何刺激需求。

在互金行业，上述问题会被链接到一个领域—消费金融。随着互联网金融监管体系的逐步建立和完善，国内互金行业发展已进入下半场，如何抓紧消费金融刚需是眼下的重中之重。

金融科技助力消费升级

一直坚持普惠金融发展方向的有利网，早在2015年就确定了以小额分散、消费金融业务为主的资产类型。

据笔者所知，在有利网平台，过去两年有数以百万的消费金融案例。有的人借款买手机，有的人借款买电脑，甚至有人借款去做美容。

其实不止有利网，整个互联网金融行业都在积极布局消费金融。大家熟知的京东白条、蚂蚁花呗就是典型的消费金融，京东和阿里作为两大电商平台，就以消费金融的形式刺激用户花钱。在二手车、3C数码领域，各种以分期贷形式存在的消费金融也比比皆是。

正是基于庞大的消费需求，迄今为止有利网已为220万小微借款者撮合借款，为逾200万人购买3C家电、购车等消费升级提供了助力;为出借人撮合近800万笔投资，赚取收益近20亿元。

而这种被有利网CEO吴逸然称为“消费金融信贷工厂”的业务模式，也成为有利网重点打造的旗舰产品。

但是，由于个人征信等信息的不完善，这就意味着互金企业在打造“信贷工厂”的业务新模式时，必须具备完善可靠的风控机制，以此来保证用户的资金安全。

据笔者所知，有利网一方面利用平台用户的个人数据分析，进行对消费倾向、风险特征等行为的数据描述，经过系统优化后可作为有利网的放贷决策引擎，从而提升了放款效率，完善风控机制。

另一方面也将大量的人员和精力投入到技术升级，通过自主研发欺诈技术和信用评分技术，用技术实践来降低金融风险。

这一点，据笔者了解到的情况是，有利网自主研发的反欺诈技术和信用评分技术在业内均保持领先地位。反欺诈技术基于互联网资料伪造严重的情况，参考借贷人的通话记录、消费记录等资料，对借贷人的还款意愿加以判断。而他们自主建造的信用评分体系，可以根据借贷人在网络上的数据轨迹判断其还款能力，形成特有的信用评分模型。

行业监管利好有利网

众所周知，互金行业正处于一轮密集监管周期。“裸贷”、“学生跳楼”以及P2P平台跑路等恶性事件的频频发生，让监管如暴风雨一样来的又急又密。

最近，对于频繁被监管的互金行业来说迎来了一个利好消息——原定于今年3月完成的互联网金融风险专项整治工作，或将延期一年。

而有业内人士认为，互联网金融风险专项整治的延期，一方面给了平台消化的时间窗口，另一方面也意味着，这个行业关键词还将继续持续下去。

笔者注意到，在监管层相继出台的规定中，明确指出自然人在平台的借款余额上限不超过20万元，因此以小额散贷为特色的互联网金融平台直接受益。而“以普惠金融为目标，以小额分散为特色”的有利网“恰好”在监管要求的红线之外。

据悉，自成立以来，有利网一直坚持着小额分散、风控第一的原则，并且通过不断的技术创新，来保证用户的资金安全。截止至目前，有利网累计达成493亿投资，共有1267万笔还款，实现了100%的如期兑付率。

在吴逸然看来，互联网金融作为传统金融的补充，风险要稍高于传统金融领域，坚持小额分散的业务模式，可以保证无论哪个借款人、哪个行业或者哪个区域出现问题，都不会对平台整体的资产质量产生严重影响。

合法合规成标配

除了小额散贷模式外，互金行业最为重点的一项改进就是资金托管问题。为避免出现网贷平台跑路等情况的发生，《办法》规定网贷平台必须将交易资金、平台相关备付金、风险金等存放于银行第三方账户上。

据网贷之家数据，截至5月19日，有408家平台宣布与银行签订存管协议，占行业平台总数量的18.43%，其中有211家平台已与银行完成存管系统对接并上线，占平台总数量的9.53%。

根据此前规律，从签订协议到存管系统上线，往往要花费3-6月，甚至更长的时间。以此推断，在这408家平台之外，几乎难有平台能在8月24日前及时完成存管系统上线。换句话说，届时，行业或将有八成平台没有银行存管。

据笔者了解，有利网在去年年底正式与华夏银行签订资金存管协议，成为为数不多的签约大型商业银行的网贷平台之一，并在那之后迅速完成了产品对接技术改造等一系列工作。

目前，据有利网方面透露，其存管系统几个重要业务都已经完成内测上线，按照过去几个月的数据完成进度来测算，将会如期在整改时间(8月24日前)内对接完毕并完成上线。

从“野蛮生长”到理性发展，互联网金融增长驱动力从单纯的政策红利转向企业自身能力。因此，互联网金融市场竞争的核心也从外部走向内部，要看企业自身的用户体验、风控能力、技术保障等。而这一切都离不开企业对金融科技的创新，在笔者看来只有注重内部修养、打造核心内驱的企业才能笑到最后。

来源：中国经济网