好租获颁全联房地产写字楼分会副会长单位 树行业示范标杆

全联房地产商会写字楼分会是国内首家写字楼行业二级专业组织机构，目前，写字楼分会已经吸收了超过百家优秀的写字楼项目成为分会法人会员，全国各地写字楼行业人士和业内专家超过800人，在一线城市及主要二线城市形成了一定的会员基础和权威影响力。2015年12月，由全联房地产商会发起的《商业办公建筑建设与运营管理技术导则》获得住房和城乡建设部标准定额所立项批复，有力地加强了对我国写字楼开发建设的引导，规范写字楼的经营管理，提高写字楼的服务质量。

作为国内领先的互联网办公服务平台，好租一直致力于写字楼运营和服务质量的优化和提升，此次当选全联房地产商会写字楼分会副会长单位，也体现了国内商办地产行业对于好租的高度认可与信任。曲先洋表示：“很荣幸当选为全联房地产商会写字楼分会副会长，在互联网的大潮下，商办地产行业一定会发生巨大变革，好租将发挥示范带头作用，与业内同道们一起推动行业标准的提升，鼓励交流与协作，不断增强国内写字楼行业的整体运营能力和服务水平。”

成立一年多以来，好租通过大数据链接客户和房源，以强大的资产运营及企业服务能力，为业主和客户提供更优质的服务和更高的附加价值。目前好租的战略版图已扩至北京、上海、广州、深圳、成都、西安、武汉、杭州、天津等全国重点城市，并建立起一套成熟的一二线城市互相拉动的城市网络服务体系，无论是开发商、大型物业、投资管理公司，还是近两年比较活跃的联合办公，都可以通过好租的服务来对写字楼项目进行精细化的定位、运营和管理，进而提升产品竞争力，降低商办地产的库存去化周期。

曲先洋表示，未来好租将发挥全联房地产商会写字楼分会副会长单位的影响力，以“成为商业办公服务领域的持续变革者”为愿景，发挥自身的互联网大数据优势，不断输出行业深度报告，促进行业信誉体系和建设运营标准体系建立，加强写字楼行业联合，提升会员单位开发运营效率，降低开发运营成本，为促进我国写字楼行业的健康、可持续发展做出更大的贡献。

来源：中国网