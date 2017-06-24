李彦宏评价陆奇：工作极其玩命，上上下下有口皆碑

在工商联的一个内部会议中，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏对人工智能的思考做了详细总结。他的精彩观点包括：互联网只是前菜，人工智能才是主菜；越懂AI的人，越不担心机器超越人类；虽然很多人认为数据秒杀算法，但他认为真正推动社会进步的仍是算法。此外，在回答《财经》记者提问时，李彦宏更是首次对陆奇作出了公开评价。

2017年6月22日下午，作为工商联副主席，李彦宏在工商联内部做了一场关于人工智能的主题报告。在回答《财经》记者关于百度总裁兼首席运营官陆奇的提问时，李彦宏评价说：“陆奇上上下下有口皆碑，大家都很喜欢他，他有非常强的技术能力，又有很强的管理能力，并且工作极其玩命。”

陆奇于2017年1月任职百度，至今已有近半年时间。他是百度公认的工作狂。一位接近陆奇的人士对《财经》记者说，陆奇每天早上六点到公司，晚上九点下班。他开所有会之前会看完所有材料、做好批注，高管来了就一个劲问问题，回答不出来马上跳到下一个。“至少他的态势让中高层感到很大的压力。”这名高层说。

百度是布局人工智能最早的中国公司，拥有领先的AI技术，但其产品化能力一直为外界质疑。陆奇的到来重点发力两方面：其一，重新梳理百度的业务和人事；其二，加速实现百度AI产品化落地。

在他的领导下，百度的人工智能战略已做出系列调整。其重点押注无人驾驶，成立了智能驾驶事业群组（IDG），陆奇亲自挂帅，1亿美元领投蔚来汽车，并在4月推出“Apollo”计划，向汽车及自动驾驶领域的合作伙伴开放软件平台。

“无人驾驶汽车在2021年到2022之间会真正步入实用阶段。”李彦宏对《财经》说，“中国GDP大概六分之一左右是和车有关，而车一旦进入无人驾驶阶段，它是一个完全不一样的一个场景。”

此外，百度还确定了软硬件结合的人工智能发展方向，其标志是完成了渡鸦科技和xPerception的两项重要收购。度秘也朝着更加场景化的方向发展。一位百度人工智能工程师对《财经》记者说，此前度秘一直面向C端消费者，是一个开放式的产品，但增长有限，目前其更加针对B端企业，比如和联想、华为、海尔等企业合作，向智能家居和人工智能技术结合的场景化方向转型。

“他开会比我多，懂得也比我多，尤其人工智能懂得比我多，对百度业务的推进还是很明显的。”李彦宏说。不过他也表示：“未来到底哪一个场景、哪一款产品有最大的商业价值和社会价值，现在还在一个探索的过程当中。”

在这场内部报告中，李彦宏对其人工智能的思考做了详细总结。他的精彩观点包括：互联网只是前菜，人工智能才是主菜；越懂AI的人，越不担心机器超越人类；虽然很多人认为数据秒杀算法，但他认为真正能推动社会进步的仍是算法。

来源：财经杂志