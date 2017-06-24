衡量人力资源总监的标准：能不能识别和保留人才

想当个HR甚至HRD，不必执着于专业履历什么出身，重点是了解企业、了解人才。

他们处于组织的核心位置，协调各个部门的利益；他们想办法使公司战略符合预算和企业文化，他们就是人力资源从业者。其实HR的工作不仅仅是招聘、办社保、开工资那么简单。

招聘集团瀚纳仕近期发布了《亚洲HRD的特质》报告，共查访了570位人力资源高管，其中34%在中国大陆工作，其余来自日本、马来西亚、新加坡等亚洲其他国家。45%受访者的公司员工人数超过千人，七成集中在36岁以上。

根据报告，多数人力资源总监在获得当前的高管职位之前都有至少10年的人力资源领域从业经验（86%），并在不同的公司工作过（只有12%的受访者一直任职于同一家公司），56%的受访者在职业生涯中做过人力资源领域以外的工作。调查中重点讨论要成为一名亚洲人力资源高管有哪些必备要素。结果发现保持员工敬业度消灭大家跳槽的想法是HRD们未来最关心的问题，相应地保留人才成了人力资源从业者要应答的问题。

人力资源总监的必备技能

想成为人力资源总监，最重要的技能是熟悉企业的战略规划。调查请受访者列出自己心目中的必备技能，战略规划、利益相关方的互动和人员管理三项位于榜首。而且有59%的从业者认为积极主动的性格帮助自己胜任人力总监的位置，其次需要很强的适应能力和明确的目标。

孙晓光是阿里巴巴文化娱乐集团优酷网人力资源副总裁。在2015年4月加入阿里巴巴集团之前，他先后在爱普生、爱立信、Mars等公司从事人力资源工作。孙晓光要完全了解企业的运营方式，包括各个业务部门的情况，这是他工作的诀窍。“通过对企业从内到外的全面了解，人力资源总监可以更好地完成工作。有利于参与各职能部门的战略规划。”

HRD短时间内即将面临的问题

“我们必须关心员工，同时关注整个公司的成功，因此做好平衡以及尊重员工是人力资源主管的重要素质。”日本思科系统公司人力资源主管宫川爱说。

在企业间人才竞争愈演愈烈的时期，人力资源从业者的挑战是如何提升员工、尤其是人才的敬业度。人力资源总监工作的很大一部分是确保员工满意度，42%的受访者把这个问题放在最重视的位置，其次是根据经营预算和员工调整战略要求。

调查显示，58%的人力资源总监认为未来五年识别和留住人才将一直是工作重点。另外55%的受访者认为设计和管理组织变革也将在工作中占很大比重。

瀚纳仕中国执行总监兰熙蒙（Simon Lance）表示：“对人力资源总监给出的建议是要广泛发展技能，因为对于人力资源总监来说，每一天所面对的内容都会有所不同。”

此次参与调查的人力资源总监虽然工作地点在亚洲，但是像孙晓光、宫川爱这种公司总部也设在亚洲的只占36%。也就是说至少六成企业为跨国公司。根据瀚纳仕以往的调查，2016年中国市场中，跨国公司所提供的人力资源职位并不多，瀚纳仕预计中国公司对于包括人力资源总监在内的人力资源人才的需求会上升。就职于跨国公司的人力资源相关人才如对其职业发展前景不满意，或许会有兴趣追求中国公司的人力资源高层职位。

来源：经理人分享