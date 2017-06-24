碎片化知识到底有什么危害？

碎片化知识并不可怕，可怕的是，我们还没有出发，就把自己的梦想，给直接打成一块块碎片。

壹

经常有人跟我抱怨：曾少，我放假之后呆在家里，每天刷刷微博，聊聊微信，看看「奇葩说」，但我内心是极其痛苦的，因为我总觉得这样的日子过于堕落。

于是我在微博看到好的电影，纪录片资源，会立刻下载到电脑，在微信公号上看到任何关于思维方式的好文章，会即时收藏起来，在「奇葩说」看到各位辩手新奇古怪的观点，会反复琢磨一整天。

即使白天都是这样地重复着，但每每到了晚上躺在床上才发现脑袋空空如也，什么都没有学习到。

反而觉得特别疲惫。

我不知道你有没有经历过这样子的状态。

反正之前我也深受其扰，尤其是刚刚毕业的那会，自己看起来每天都忙忙碌碌，不断地在接受新的知识和观点，但其实到最后，什么都没有得到，反而惹得自己很是焦虑。

贰

「碎片化知识」对于我们年轻一辈来说，其实耳熟能详，对于我们的长辈而言，可能比较陌生。

为什么？

因为我们这一辈人，生活在一个社会激烈转型发展的年代。

信息的传播，资讯的流动，不再简简单单依靠报纸和杂志，各种新式媒体如同雨后的春笋，个个冒了出来，而且借助智能手机和高速网络的普及，任何人都能以极其低廉的成本，获取到所感兴趣的信息和资源。

飞鸽传书早已成为了遥远的神话，触手可及的时代，已经到来。

但如今扑面而来的「碎片化知识」 ，其实有以下几个明显的特征：

第一，只传播各种事实，但却忽略其推导的过程。

我们从小就接受的应试教育，要求我们每一步都要注重推导的过程，尤其是在数学这一科目上。导致我们长大后，对于生活中需要推导的问题，特别反感。

你想想啊，有直接爽快的各种所谓的知识，摆在你的面前，你当然不会琢磨着究竟怎么样去推导和演练。

有人把考试的答案放到你的眼前，你的潜意识，肯定是“爽啊爽”。

知乎上大热的问题，不是什么关于碎片化知识的探讨，而是什么“最冷的知识”，“最受用的人生经验”，“最有共鸣的话”等等。

高赞的回答，肯定会列举一个又一个的事实，但却不会跟你说，究竟该如何才能去推导出这个结论。

第二，只跟热点走，极少提供系统且持久的知识。

前一阵子《欢乐颂2》热播，几乎全部的公众号都在解读这部剧，有的从服装打扮，有的从人情世故，有的从职场社交，有的从人物阶层等不同的方面进行分析。

现实社会流行什么，我们就能反复从新媒体中得到什么，这是极为稳固的循环。

你压根就只能被他们带着走。

叁

我们为什么热衷于「碎片化知识」 ？

首先，我们需要各种各样的刺激。

承认吧，你现在之所以不想去读书，是因为读书这个活动，对于你的刺激还不够，为什么在微信，微博，知乎这些软件上轮流切换，我们不会感到丝丝的厌倦，反而当你坐在书桌前，却有种想死的冲动。

是因为在这些软件得到的即时刺激，要比读书来得快地多，你压根就不用等到学期末，或者毕业的时候，才会收到期盼已久的反馈，只要打开微博，就能看到各路明星的家长里短，晒娃劈腿，何乐而不为？

而且，刺激一旦被我们开启，是很难收得回来的，就像你开一辆速度非常快的轿车，当你猛然刹车时，对于轮胎，其实损坏很大。

这也是为什么有些人一旦沉迷于游戏，就很难再抽身而出的原因。

第二，我们希望快速成功。

之前在知乎上大热过这样的一句话：

你的问题，不是渴望功成名就，而是想要一夜暴富。

而所谓的碎片化知识，刚刚好满足了我们这个不切实际的虚假目标，我们日日夜夜不停地在网上寻找各种可以满足这个目标的速成方法。

像上面提到的，今天看到一个提高自信的方法和技巧，就误以为可以迅速被人喜欢，成为万人迷，明天看到一个可以让自己的PPT制作水平上一台阶的教程，就以为自己是大神，开始沾沾自喜了。

但其实自己是多少斤，拥有多少料，自己再清楚不过。

只是自己次次把自己暴露在「碎片化知识」的海洋里，强迫自己相信自己是在学习，是在努力，结果这些所谓的努力，却如同把拳头打在空气里，什么也没有得到。

肆

「碎片化」的时代，我们应该怎么做？

第一，每天挤出特定的时间。

这一点是破解「碎片化知识」难题的第一步，也是最为重要的一步。

像我现在坚持写作，前期的话，确实走了很多歪路。因为我在写的过程中，会不由自主地想要去刷朋友圈，刷知乎，去看看别人是怎么样描述一个故事，故事的情节，又是怎么展开，在撰写的过程中，用到了哪些妙句等等。

有一个特别古怪的现象，我们越不在意时间，时间溜走地越快。

我虽然端坐在电脑前，半个小时过去了，却一个字也没有挤出来，到了临睡前，感觉异常痛苦和难受。

于是就内疚，接着就失眠，越失眠，我第二天就越周而复始，越周而复始，我的写作水平，就越原地踏步。

后来，当我在空闲的时候，我就尽情地放纵自己，刷朋友圈，看美剧，刷知乎。

但只要到了晚上的9点半，我就会把手机，Ipad给扔到一边，打开电脑，一心地沉浸到写作当中去。

因为这样沉浸其中，我的大脑每时每刻都在高速运转，越高速运转，我就越淡忘各种外界干扰，越淡忘干扰，我的工作效率就越高，到了临睡前，一点点内疚感都没有，结果睡眠质量也非常好。

这是一个良性的循环。

你也可以每天挤出特定的时间，专门来做自己喜欢做的事情，给自己立下这样的一份契约：

在这段时间里，自己只能做这件事情，其他事情，我一概不管。

第二，知其然，更要知其所以然。

「碎片化知识」之所以碎片化，是因为我们只知道一个个单独的事实，不知道这些事实是怎么推导而来的，也不知道这个事实，跟其他的事实有什么样的联系和关联。

我们知道的，其实都是一个个孤岛，根本就不能连结成为一块广阔的大陆。

所以，下次当你看到碎片化的知识点，试着在这座孤岛做一段时间的停留，并以这座孤岛为起点，去探寻发现新大陆的可能。

每个人都是一个独立的成年人，都应该知道如何才能找到可以让自己驰骋的大块陆地，而不仅仅让自己局限于一个角落里。

第三，千万不要因为害怕「碎片化知识」，而什么都不去做。

说实话，我们每时每刻都在经历着恐惧和害怕。

这是人类天生的本能，我们的祖先看到饥肠辘辘的狮子，凶神恶煞的各类猛兽，心里头涌起来的，一定是汹涌澎湃的恐惧感。

恐惧使我们的祖先可以在实力悬殊的情况下，做出最为稳妥的决定：

逃，使劲逃，逃地远远的。

而有些人，面对「碎片化知识」的态度，其实和我们的祖先如出一辙。

因为害怕自己学到的东西，也是一个个孤立的岛屿，于是在这个预设的心理模式下，他们就停止了出发，停止了去探索，也就终结了发现更大世界的可能。

其实，我们应该转变下这样的一种心态：

碎片化知识并不可怕，可怕的是，我们还没有出发，就把自己的梦想，给直接打成一块块碎片。

来源：界面网