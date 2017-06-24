深圳的“挖人”战术

小张准备离开北京，去深圳。他是记者身边的朋友里，近期第四位奔赴去深圳的年轻人。

小张今年28岁，某中部高校本科毕业后，考上北大硕士，现为某拟上市公司董秘，年收入七十万，在京无房无户口。最近妻子怀孕，让他下定决心去深圳发展，也拿到了一份高薪offer。

另一位朋友小王，也是28岁，北京某重点大学硕士毕业，在京有户口有学区房，有体面工作，也在考虑去深圳。

为什么去深圳？记者听到一致的答案是，深圳年轻、开放，友善，有发展机会，另外吸引人才的政策全国最佳。

深圳的资源禀赋，再加上低姿态、高情商、优政策的挖人战术，的确令人感觉到诚意。

以被深圳某国有机构“挖角”的小王为例 ，短短两天时间，用人单位一把手、中层轮番谈心，让同籍贯的老乡陪吃饭谈心，并开专车带其游赏深圳，推介没有雾霾、生机勃勃的生态深圳。

深圳的确求贤若渴。自2016年上半年深圳市出台81条“人才新政”后，深圳十区也紧跟着出台落地政策，按照宝安区的方案，最高端的杰出人才可以获得市和区各600万元共1200万元的奖励补贴；基础型的人才也可获得博士6万元、硕士5万元、本科3万元的租房和生活补贴。

在深圳各个区的人才政策中，住房补贴是标配。比如某区的文件规定，区级高层次人才可享受最长10年，每月5000元的租房补贴，或免租入住最长10年面积90平方米左右的住房。当然，物质奖励只是外壳，其内核是对人才的充分尊重。

随着北京、上海对城市规模的控制，很多二线城市看到机会，包括武汉、南京、西安等地纷纷推出了吸引人才政策。其中表现突出的是湖北武汉。武汉有大学之城之称，最近因成立“招才局”，高调打出“留住百万大学生”的政策，吸引了全国关注。

短期而言，二线城市给予的个人发展空间，包括薪资和机会，仍不如一线城市。从记者熟悉的圈子来看，深圳成为很多优秀年轻人的首选，其次是上海和杭州。这批人中的大多数是北京一些行业的中坚骨干。

记者认识一位美国名校毕业的海归，从波士顿、东京、武汉、北京兜了一圈，最终选择了深圳某知名民企，作为引进人才，落户深圳。他给记者的回复也是，深圳对人才很尊重，充满机会，也“有钱”。

有一组媒体经常引用的数据，2016年深圳全市年末常住人口1190.84万人，比上年末增加53万人，增长4.6%。2015年末深圳全市常住人口比2014年末增加60万人，增长5.6%。最近连续两年，深圳常住人口增加超过50万。

很明显，在这一轮“人才争夺战”中，深圳占据了明显优势。

来源：界面网