企业创始人可能犯的第一个错误

创始人在建立他们的新创企业时，必须面对各种决策：市场决策、产品决策、财务决策，以及其他许许多多的决策。

他们往往忍不住想要把这些选择视为当务之急，比建立创业团队的决策更优先。这样的做法可以理解，可是却非常危险。我们的研究指出这些重大陷阱中的一项：创始人股权分割（founder equity split），也就是共同创始人在创立公司时，分配彼此所有权的方式。

从2008年开始，我们研究了美国和加拿大超过1300家新创企业、超过3700位创始人所采用的股权分割情况。研究指出，如果创业团队没有审慎考量跟建立创业团队有关的早期决策，就算是最棒的构想也可能会不太成功。那些早期决策包括了会将所有的创始人组成胜利团队的关系、角色和奖励。

分割创始人股权的时机和方法

不同的团队有不同的方法来分割股权：有些团队是一开始就进行，有些则是等到彼此都更了解之后才着手。有些团队经过审慎的协商过程，有些则是迅速地公事公办。最重要的是，有些团队把股权平均分配给所有的创始人，有些团队的结论则是，真正公平的做法，是根据各个创始人的不同而进行不平均的分割。

汽车共享公司Zipcar的共同创始人罗宾・切斯（Robin Chase）的朋友曾告诉她一个惊人故事，内容是有关创始人股权分割的协商，如何破坏了这位朋友的新创企业。罗宾很想要避免那样的后果，因此在与共同创始人第一次开会时，她就提议50/50的股权分割，而当时他们才刚开始在专业上了解彼此。他们两人很快就握手同意平均分割。罗宾松了一口气，他们避免了股权分割协商时，常会发生的高度紧张局势。

Zipcar是以“汽车共享”为理念的一家美国网上租车公司。Zipcar的汽车停放在居民区，会员可以直接上Zipcar的网站或者通过电话搜寻需要的车，网站根据车与会员所在地的距离，通过电子地图排列出车辆的基本情况和价格，会员选择汽车，进行预约取车。使用完之后于预约的时间内将车开回原本的地方，用会员卡上锁。

为运动比赛场地建立智能售票系统的公司Smartix，共同创始人采用非常不同的模式来分割股权。创业团队认为，“由于情况仍然未知，而且不断变化，所以最好是延后股权分割。”当他们终于要进行股权分割时，采用了非常慎重的方式，担心如果有任何一位创始人觉得股权分割的过程不公平，可能就会产生不良效应。他们在谈话过程中，深入探究每一位创始人过去的贡献、外部的机会、个人偏好，以及预期未来会做出的贡献。最后，他们决定把股权做不平均的分割，让担任CEO的创始人所获得的股权，是最低股权共同创始人的两倍以上。

如果共同创始人在公司成立初期就分割股权，会面临高度的不确定性，包括了他们的商业策略和商业模式，他们在团队里最终的角色，每一位创始人是否会全心投入这家新创企业，还有在他们了解彼此之后会明朗化的许多未知情况。对于从来未曾共事过的共同创始人来说，事情的不确定性甚至会更高。如果回避严肃地讨论每一位创始人想要、或者应该获得哪些东西，在短期也许比较容易做到，但可能不利于公司的长期发展。

立刻开始，还是慢慢发现？

没过多久，Zipcar的共同创始人罗宾・切斯就对自己“迅速握手同意”的决定感到非常失望。她之前从来没跟那位共同创始人共事过，对于他们一起工作情况会有多好、谁的技能最有价值、投入公司的程度有多高，她做了一些大胆的假设。她全力以赴开创这家新创企业，拟定营运计划，走过一个又一个停车场，到处寻找她公司迫切需要的宝贵停车据点。可是她的共同创始人呢？她甚至没辞掉白天工作，最多只是从旁协助。罗宾很快便明白当时迅速同意的危险。她仓促的协议结果，导致了自己在之后的“一年半里经常焦虑烦恼”，损害了她团队的长期效能。

我们检视创业团队花了多少时间讨论他们的股权分割，结果发现，迅速分割的团队（没有严肃地讨论个人的不确定性和预期贡献）和花更多时间更仔细讨论这些事情的团队之间，有统计上的显著差异。罗宾没有好好讨论那些事，错失了发现共同创始人想法与个性的机会，她是否喜欢目前的工作，甚至她是否愿意加入Zipcar全职工作等。在我们的资料里，我们发现，协商时间较久的团队，比较可能决定不平均的股权分割：你观察得越仔细，就越有可能发现重要的差异。

如果共同创始人从他们的对话当中，没有发现彼此有哪些令人惊讶的事情，那么他们的讨论很可能就还不够严肃认真。

家族的危险

我们的资料也显示，将创始人股权妥善分配给家族成员，特别具有挑战性。彼此是亲戚的共同创始人通常都认为，他们对彼此的了解已经相当深入，所以不会有什么新发现。可是，我们在家里的表现，通常会跟我们在办公室时的行为非常不一样，而且在新创企业生活的极大压力下，也通常会有很不同的行为表现。如果你从来没有跟其他人一起创办过公司，你就有可能会对于你的亲戚在身为共同创始人时的行为感到惊讶，而且通常是带给你负面感受。简单来说，同为亲戚的创始人如果没有仔细讨论，会带来风险，不过统计上显示他们更有可能避免仔细讨论。

股权分割是个缩影，美妙地反映了这样的现象。在我们的分析当中，我们发现，成员包括了亲戚的创业团队，在协商股权分割上所花的时间少了许多。他们也更有可能平均地分割股权。我们的研究确实指出，许多创业团队关切的是，展现表面上可以看得到的平等：每个人不仅获得相同的股权，每个人也领一样的薪水。这样的话，就没有人可以在事后说这么做“不公平”。这种逻辑经常会胜过另一种想法，后者认为“公平”的股权分割，应该要考虑到不同的创始人贡献了不同的技能，投入不同的时间在公司上，或是放弃了不同的工作机会。

平均分割股权的团队更难获得投资

创始人倾向于认为“我们的股权分割只是我们之间的事情，不会影响到其他任何人。”不过，创始人之间的那个“第一次交易”，可能就是未来会有哪些麻烦的第一个征兆。

投资人对于平均分割股权的团队会有什么看法？我们的研究显示，投资人不会太高兴。就算是以统计方法控制了许多因素之后，我们的资料还是显示了同样的基本讯息：平均分割股权的公司更难募集到外面的资金，尤其是创投资金。创投家当然可以要求创始人提出不同的股权分割方式，可是这么做会引起许多冲突，升高共同创始人的混乱和流动率。由于创投家每收到一百家新创企业的申请，只会投资不到一家的超低比例，他们其实很容易找到拒绝的理由。平均分割股权会传递出令人担忧的讯号，让人质疑创业团队与其他人协商的能力，以及创业团队成员之间处理困难议题的能力。

让投资人失去兴趣的，并不是平均分割股权这件事，而是平均分割股权是个征兆，代表了公司还有更大的问题。

走“有机”路线

罗宾・切斯痛苦学到的建议：相较于创始人通常采用的静态协议，最好采取一种“比较有机的”协议，也就是比较动态的做法。每个创始人必须通过持续参与新创企业，或是达成事先定好的阶段性目标，才能获得自己的股权，这种股票授予（vesting）的方式，是达成罗宾所提倡的动态做法的一种方法。不过，对创始人首次股权分割来说，这样的协议方式仍是例外而非常态，因为要采取这样的机制来进行那么困难的对话，还是有许多的障碍。

基本上，这样的协议就相当于一对刚刚订婚的伴侣，努力处理婚前协议的做法一样。虽然知道结婚伴侣之间的离婚率很高，但我们没法要求我们的未婚夫/未婚妻讨论采用婚前协议。创业团队里要讨论“婚前协议”也是同样的道理。如果一开始就先把协议安排好，列出未来可能发生哪些负面情况，以及避免这些负面情况的因应行动，创始人就能避免很多头痛的问题，提高新创企业成功的机率。

来源：界面网