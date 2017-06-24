“江湖少年”王卫：看到顺丰小哥冒雪吃盒饭 他还是会嚎啕大哭

1971年，很普通的一天，王卫出生在上海。

迎接王卫的，是母亲不住的啜泣声和父亲的泪水，这个孩子能生下来，太不容易了。

他的父亲，是部队里的俄语翻译，母亲是大学老师，虽然都是高知分子，可王家人却生活得并不容易。

王卫7岁那年，文革刚结束，一家人就匆匆忙忙移居去了香港——可以想象，这个家庭得是遭受到多么难以言说的迫害，才会选择毅然决然地离开故乡，但这究竟是不是真相，怕是无人知晓了。

在香港的日子很苦，父母的学历不被承认，在王卫的记忆里，他们只能靠出卖劳动力做一些低端工作才能勉强维持生计，但依旧是吃了上顿没下顿，因为穷，一家人受尽了白眼和歧视。

这种流落异乡和任人欺凌的痛苦，让年幼的王卫身上多了一丝江湖气。

早年间，这种江湖气会存在于绿林好汉身上，他们惩强扶弱，杀富济贫。罩着的，衣食无忧、安居乐业；敌对的，横刀策马、不共戴天。而现在，这种江湖气却过早的侵透他的皮骨，融进了血液里。

军人出身的父亲，刚毅，不屈服，但无奈命途多舛，生不逢时，不得不向生活低头，在这种环境下成长起来的王卫，渐渐变得隐忍起来。

高中毕业后，王卫就不上学了。他开始琢磨怎么挣钱，怎么帮父母分担一些生活压力，于是他跑到印染厂上当小工，手上磨出的血泡一个比一个张牙舞爪。

身上带有江湖气的人，天生具有凝聚力，又怎么会甘心做一个小工呢？

于是王卫拉了几个兄弟，拿着从父亲那借来的10万港币，干起了“挟客”的生意。所谓挟，就是“用胳膊夹着”，这很形象——早期他们没有货车，全靠背包和拉杆箱运货。

但这行水很深，早期因为市场混乱，政府监管不力，门槛又不高——跑得过警察就行了，所以很多人都盯上了这条财路。

别人跑一单要70，他只要40，这么一来别人根本没得玩，王卫的生意红火的有点吓人。

虽然王卫也没挣多少钱，但他有什么好处总是先想到跟着自己的兄弟们，十几个人全都紧紧地围在王卫身边，同吃同住，他手往哪指，大家全都像饿狼一样往哪冲，毫无怨言。

那时候的王卫，不过才26岁，他身上的江湖气，已经开始无处安放了。即便是在金融危机最艰险的那两年，入不敷出，也没有裁掉一名员工。

2010年，顺丰的销售额突破120亿，当初跟着王卫创业的这十几个人里面，其中一人身体不太好，王卫跟他说，你别干了，我养你，高薪。

谁知这哥们死活不愿意，说情领了，但无功不受禄，于是要了一辆面包车，跑到华强北收快件去了。

2016年4月，北京，顺丰上市前夕。

一顺丰小哥着急送件，不慎剐蹭了一辆现代。其实并没有多严重，但是车主不依不饶，还恶语辱骂，并且连续掌掴6次，掌掴声次次清晰可闻。

王卫知道后怒不可遏，撂下一句狠话：“我王卫向着所有朋友声明！如果我这事不追究到底！我不再配做顺丰总裁！”

老大发了话，公司高层立即跟进，先是出钱给小哥做了伤情鉴定，然后表示不接受调解和赔偿，只要求追究刑事责任。

有人掌掴自己的员工，王卫感觉这和掌掴自己并无两样。被欺负了，就干他，还得往死里干，失去什么，也不能失去做人的尊严。

顺丰上市那天，王卫带着被掌掴的小哥去敲了钟。然后又自掏腰包，给40万员工发了十多个亿的红包，红包金额最低1888元，最高超过1万元。

看到员工们欣喜的样子，王卫乐了好久，他的江湖气，已经到了一种一发不可收拾的地步。

在顺丰的年会现场，王卫提到了一张顺丰小哥在大雪中吃盒饭的照片，堂堂七尺男儿，竟然当着所有员工的面，心疼的嚎啕大哭。

王卫信佛，信佛的人，注重正知、正念、正行，不喜喧嚣。他对于喧嚣的厌恶，已经到了一种孤傲的程度。

当年顺丰刚成立，百废待兴，邮政部领导托人递话给王卫，说要见个面，谁知王卫想也没想就拒绝了——他的孤傲，只凭喜好，不看对象。

除了不鸟政府领导，王卫对于PE和VC投资机构也是视而不见。曾经有个VC想给王卫融资，但王卫无论如何都不肯出来见面，于是VC就对外宣布，拿出50万作为中介费价码，只为和王卫吃顿便饭，结果自找了一顿难堪。

王卫的孤傲，已经到了一种“聋”的境界——就算外面原子弹爆炸，只要是他不想参与的，依旧能充耳不闻。

顺丰的崛起，引起了花旗银行等美国投资商的注意，他们派人四处寻找王卫，甚至不惜付给咨询公司1000万美元的佣金。这可是多少人梦寐以求的事情，但王卫依旧是两眼一闭，不鸟，而且权当不知道。

就连马云邀请他见面，也被王卫无情地拒绝。

没有人能猜到王卫在想什么，或许他什么也没想，只是他的孤傲让他觉得个人事业上的一些成绩根本不值得渲染。

直到现在，王卫还会时不时的跑到基层岗位，和分拣员一起分拣快件。

顺丰未来如何，王卫也只是尽力而为——是非成败转头空，莫以成败论英雄。也许在王卫的眼里，英雄并不是论出来的，大概是一饭之德必偿，睚眦之怨必报，即便天子在前，也要平等视之吧。

来源：东方财富网