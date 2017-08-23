全新劳斯莱斯幻影“艺境藏珍”画廊 无与伦比的移动“艺术殿堂”

全新劳斯莱斯幻影上市以来最令人关注的变化之一便是其内饰中饱受赞誉的“艺境藏珍”画廊。全新幻影的仪表台由一整块密封玻璃覆盖，为客户在专属座驾中展示艺术品味提供了一次前所未有的机会。由设计总监贾尔斯·泰勒（Giles Taylor）带领的劳斯莱斯设计团队深知许多劳斯莱斯客户是精美现代艺术品的收藏家，由此他们在这块玻璃板内创造了一片可以供客户委托定制并激发灵感的空间：令人叹为观止的 “艺境藏珍”画廊。

劳斯莱斯汽车首席执行官托斯顿·穆勒·乌特弗斯（Torsten Müller Ötvös）说：“越来越多的客户因劳斯莱斯汽车一直秉承的美学力量而选择委托定制劳斯莱斯汽车，他们坚信只有技艺精湛的手工艺大师们运用最精美的材料，才能创造出一辆不仅能满足出行目的，更能将卓越的艺术、设计以及工程融合并提升出更新涵义的汽车。‘艺境藏珍’画廊的创意进一步展现了劳斯莱斯无以伦比的高级定制能力，客户受邀为自己全新劳斯莱斯幻影内的‘画廊’委托定制艺术品，本质上正是于艺术品中再次创作出艺术品。”

作为世界上最富盛名的奢侈品制造商，劳斯莱斯深知个性化才是真正的奢华。这一理念激励着劳斯莱斯的设计师、艺术家和工程师们不断拓展技艺，从而能够彰显奢侈品客户的个性品味与生活方式上的需求。

劳斯莱斯设计团队最重要的工作职责之一就是深刻理解远超汽车范畴的奢华世界。设计团队从时尚、艺术及设计领域汲取灵感，不断审视这些专家们在各自专业领域的成果，提升自己的技能与知识，从而突破汽车设计通常的局限。 “艺境藏珍”画廊就是一个杰出的例子：它是一片由客户激发灵感、委托定制、展示、欣赏和自由表达的区域。它由一整块玻璃密封在世界上最伟大奢侈品的仪表台上，这一创意进一步展现了劳斯莱斯无以伦比的高级定制愿景和精致的材质与工艺。

劳斯莱斯汽车设计总监贾尔斯·泰勒称：“全新劳斯莱斯幻影仪表台区域由一整片充满简约之美的玻璃覆盖，衬托出该区域简洁、匀称的线条。这片玻璃密封并延伸至整个仪表台，带来宽阔之感。它位于车内前部中心区域，成为全新劳斯莱斯幻影内饰的视觉焦点，为艺术作品提供了完美的展示空间。用这种方式处理的玻璃区域为保护以及展示艺术作品提供了前所未有的可能性，这是我们将之命名为‘艺境藏珍’画廊的原因。”

从使用单纯的木材或金属材质，到汽车行业不常见的复杂材质，并以浮雕手法增强艺术效果，“艺境藏珍”画廊将劳斯莱斯汽车为客户提供的定制体验提升到了全新境界。

秉持着这种精神，劳斯莱斯汽车高级定制设计师、“艺境藏珍”画廊艺术家委员会首席创意设计师亚历克斯·英尼斯（Alex Innes）邀请了世界各地的艺术家和工匠大师们共同演绎“艺境藏珍”画廊。

一系列从汽车设计局限中解放出来、别具一格的艺术作品就此诞生。它们将进一步激发劳斯莱斯客户们在定制自己爱车时的灵感。

索斯藤·弗兰克（Thorsten Franck）

数码灵魂

索斯藤·弗兰克在全新劳斯莱斯幻影的“艺境藏珍”画廊中创作的作品命名为“数码灵魂”：车主的DNA用艺术的手法进行展现，指纹一样绝无仅有， 是一件真正的创意高级定制作品。索斯藤是一位来自德国慕尼黑的工业设计师，他的作品完美融合了计算机设计、增材制造技术和手工制造， 为全新劳斯莱斯幻影创造了迷人而精密复杂的视觉效果。

索斯藤·弗兰克先运用独特的算法捕捉到客户的特征数据，再用3D打印技术将特征数据转译并启用增材制造技术生产，最终呈现出汽车内最大的一款3D打印不锈钢艺术作品。劳斯莱斯高级定制设计师、“艺境藏珍”画廊艺术家委员会首席创意设计师亚历克斯·英尼斯认为索斯藤·弗兰克的技艺非常独特：索斯藤·弗兰克创作出的作品不仅体现了现代艺术的特点，更融入了珠宝、雕塑和建筑领域风格，是一个通过前沿科技才能实现的领域。

这件作品将传统手工制作与现代制造工艺完美融合，不锈钢材质经超过一天的精雕细琢再镀以近50克纯金。它与不断变幻的日光交相辉映，折射出灿烂的光影。金色外观设计保证了每一位坐在全新劳斯莱斯幻影中的乘客因乘坐位置不同、阳光强度或作品反射出的柔光强度不同而对“艺境藏珍”画廊享有不同的体验。

亚历克斯·英尼斯评论道：“我们选择索斯藤·弗兰克的原因是他善于将手工工艺与前沿科技结合，创造出一种通过科技手段来实现的新生工艺。索斯藤这件珍贵奢侈品所体现的个性化高级定制与劳斯莱斯幻影的高级定制精神一脉相承，进一步激发了人们对应用科技的期待，该作品用前卫的设计和美学魅力将车主独特的基因逐一描述出来。”

索斯藤·弗兰克如此描述这项委托定制工作：“人们通常将增材制造看成一项普惠技术或解决方案。我的作品巧妙借用这项技术，制造出了无法由手工单独完成的独特艺术品。我用独特的算法来阐释你的灵魂，金色的视觉艺术品在太阳光的映衬下不断变幻，这是一件有生命力的雕塑。”

德国宁芬堡皇家瓷器工坊（Porzellan Manufaktur Nymphenburg）

永恒之美

备受赞誉的哈克尼斯玫瑰花圃（Harkness Roses）为劳斯莱斯特别设计培育的真正私人定制的玫瑰花，从英格兰乡间飞往位于德国东南部巴伐利亚州（Bavaria）的宁芬堡皇家瓷器工坊，由来自世界著名瓷器制造商——宁芬堡皇家瓷器工坊的艺术大师们进行了艺术演绎。在这里，工匠设计师们会细细揣摩这支玫瑰从含苞待放的花蕾到繁茂盛开阶段的形态变化，再用最精美的陶瓷为全新劳斯莱斯幻影中的艺术殿堂——“艺境藏珍”画廊展开相应的手工艺术品创造。

宁芬堡皇家瓷器工坊创建于1747年，这里生产的瓷器为许多世界著名的豪宅增添了亮丽的一笔并成为稀世藏品。这些被争相收藏、视若珍宝的精美瓷器得益于手工艺大师们代代相传并不断完善的拥有300年历史古老技艺。

为了此次合作，这家位于德国慕尼黑（Munich）的瓷器制造商研发出了全新的瓷器制作方案，为创造出能够完美呈现玫瑰花瓣形态的瓷器，仅研发过程就持续了3个月。作品表现出的层次展示了玫瑰花在生命周期不同阶段的形态，这些精心制作的花朵的80个独立元素均由手工打造。

黑白相间的现代表现手法彰显了独特的审美，使艺术品别具一格。时至今日，黑、白两色的瓷坯在制造过程中仍被工厂严格隔离开，因为即使是粘在匠师工具上肉眼看不到的最细小黑色陶坯残渣，在煅烧之后仍然能被发现。为了保证烧制效果，黑色陶瓷会预先保存起来，这样处理是为了让黑色与白色瓷坯拥有相同的延展性。为保证这一独特设计，已在宁芬堡皇家瓷器工坊工作了40余年的工匠大师安东·赫尔洛（Anton Hörl）在自己的工作室里将黑、白两色瓷坯以相同的柔软度分别制作。

每一朵花只能在烧制完成后才会呈现最终形态。原因是瓷器在烧制过程中形态会发生变化，并收缩17%，因此每一组件在烧制过程中都需要支撑工艺，同样由陶瓷材质制成的支撑物会帮助保持花朵和花叶的形态使其免受重力影响。黑、白瓷素烧坯在宁芬堡皇家瓷器工坊烧窑监工的专业操作下分别烧制，他们研发出了一套工艺流程，通过采用不同煅烧曲度，仅需一次煅烧就能达到理想效果。

宁芬堡皇家瓷器工坊瓷艺工匠大师安东·赫尔洛称：“自然之物就是最完美的，要仿制自然之物很有挑战性。作为艺术家，我们要确保仿真作品回归其自然的天性。我的作品需要能让人感受到每一朵花的自然张力。观察者不仅需要看到它的多样性，也要体会到它的独特之处。”

由哈克尼斯玫瑰花圃的培育专家菲利普·哈克尼斯（Philip Harkness），专门为劳斯莱斯汽车培育的玫瑰花代表着力量、坚韧和繁茂，它从一颗圆润饱满的蓓蕾生长成为一支硕大繁茂的盛开之花，也同时展现出令人钦佩的抵御病害的能力。

劳斯莱斯汽车高级定制设计师西娜·玛丽亚·艾果（Sina Maria Eggl）说：“寻找经典英伦玫瑰使我们来到了备受赞誉的哈克尼斯玫瑰花圃，我们在这里共同培育了一支象征着永恒之美的玫瑰。宁芬堡皇家瓷器工坊与劳斯莱斯汽车共同开展了一次艺术对话，一致同意尽可能地提高现有的工艺，突破局限。”

哈克尼斯玫瑰花圃的玫瑰培育专家菲利普·哈克尼斯补充道：“玫瑰可以在许多方面将人俘获：她形态美艳、可以制成精致香水带来感官享受、体验花瓣的轻柔触感抑或体验被花枝刺伤的微痛。它触碰着我们的情感，象征着爱，并时常出现在最优美的诗作中。一支玫瑰如何能不辜负人们的期待？劳斯莱斯委托定制的这支新玫瑰让这件事情变得容易。细细观察花朵绽放的壮美过程， 感谢自然的无限慷慨与多样之美，让我们能从一支玫瑰中尽享美妙体验。”

海伦·艾米·默里（Helen Amy Murray）

低语的缪斯女神

英国艺术家海伦·艾米·默里重新诠释了劳斯莱斯汽车的标志性雕像。在访问劳斯莱斯之乡古德伍德工厂时，海伦见到了欢庆女神雕像，这让她开始对欢庆女神的创作者、雕塑家兼插画家查尔斯·塞克斯（Charles Sykes）的线条画展开探寻。欢庆女神源于塞克斯最初创作的铜像“低语”，这一雕像自1911年以来一直装饰着每一辆劳斯莱斯汽车的发动机舱盖，使其充满魅力，并在过去100多年里成为全世界艺术家们的“缪斯女神”。

海伦是一位非常喜欢用织物展开艺术创作的艺术家，她会在织物上，通常是皮革、小山羊皮以及人造皮革上用精湛熟练的技艺镌刻出与众不同的3D装饰和迷人艺术作品。海伦的作品形式涉猎甚广，从大型壁挂装饰到独特的家具用品，她的作品都以雕刻的质感而引人注目。

劳斯莱斯汽车配色与装饰高级定制设计师凯瑞卡·海（Cherica Haye）（伦敦中央圣马丁艺术与设计学院硕士）与海伦完美搭档，不断为“艺境藏珍”画廊的设计进行多样化试验、开发和改进。

海伦巧妙的用双重幻境为全新劳斯莱斯幻影创作了一件艺术作品：带有雕刻感的丝绸以线形嵌饰产生的图案似一位肩披绸缎羽翼的女性形象浮现在眼前，也似神秘欢庆女神的双翼。她的形象笼罩在秘境之中，唯一可见的是在“艺境藏珍”画廊的边缘浮现出其颈部线条的优美剪影。

海伦在评价自己的设计作品时谈到：“我受到查尔斯·塞克斯创作的欢庆女神形象中展现的优雅、飘渺意境启发，将这一女性形象融入到作品中，希望我为‘艺境藏珍’画廊创作的委托定制作品可以带来柔软、有生命力的感受。作品中精美的线条让披绸缎羽翼的女性形象更加清晰可见。”

劳斯莱斯汽车配色与装饰高级定制设计师凯瑞卡·海评论道：“在海伦·艾米·默里为全新劳斯莱斯幻影创作的‘艺境藏珍’画廊中，欢庆女神伸展的优雅羽翼如同伸展到了车内，让乘客陶醉，融入一间静谧的奢华殿堂。海伦使用的材料和主题之间有着天然的契合，强化了全新劳斯莱斯幻影车厢内部曼妙的‘静享’氛围。”

伦敦Based Upon艺术工作室

凝固的瞬间

“奢侈品的完美之处在于它是一件精美的手工作品，但核心之处是它体现了客户的个性化风格”——伊恩·艾贝尔（Ian Abel）， 伦敦Based Upon艺术工作室共同创始人

正是基于对以上想法的共鸣，劳斯莱斯选择了这家位于伦敦东区核心地段、艺术家云集的Based Upon艺术工作室。将委托定制一件个性化艺术品当作一项宝贵的传承，超越肤浅的材质需求，让它成为真正奢侈品——这就是作品“凝固的瞬间”中体现的精神。这件作品的迷人之处在于它彰显出全新劳斯莱斯幻影对时间的掌控感。当你邂逅全新劳斯莱斯幻影的那一刻，时间仿佛静止了。

讲述动人的传奇故事是Based Upon艺术工作室秉承的核心理念。艺术家们会将自己在环球旅行中发现的动人故事体现在城市雕塑或为私人居所精心匠制的平面作品等不同创作中，这样的理念强调了艺术美学，淡化了作品本身的功能与含义。

个性化定制是Based Upon艺术工作室和劳斯莱斯汽车的核心理念。前者，通过讲述客户动人故事来实现个性化定制；后者，已经超越了汽车原有的属性成为彰显个性化审美的一种方式。

Based Upon艺术工作室向人们揭示了劳斯莱斯汽车作为世界上最著名品牌的核心价值：不断尝试、大胆、富有激情、渴望实现那些注定不可能完成的壮举。伦敦Based Upon艺术工作室共同创始人伊恩·艾贝尔说：“正是这样的精神让我们激情满满，劳斯莱斯如此重视、尊重品牌在设计、奢华、英式风格以及创新方面的价值，加之‘艺境藏珍’画廊项目中展现出的高级定制精神让我们为之振奋。”

克劳德·约翰逊（Claude Johnson）是来自查尔斯·劳斯（Charles Rolls）爵士和亨利·莱斯（Henry Royce）爵士时代的劳斯莱斯汽车总经理，他在自己的散文中写道：“劳斯莱斯的品牌精神是静享极速、魔毯般驾乘体验、不可思议的伟大力量、极致优雅的生活…”，Based Upon艺术工作室看到，这些品牌精神在今天仍然是劳斯莱斯品牌的核心，如同每一辆由劳斯莱斯之乡古德伍德生产的劳斯莱斯都会在发动机舱盖以欢庆女神雕像装饰。

正是这样的精神激发Based Upon艺术工作室对全新劳斯莱斯幻影“艺境藏珍”画廊作出新的演绎。Based Upon艺术工作室共同创始人莱克斯·韦尔奇（Lex Welch）说：“我们试图捕捉这样一个瞬间：欢庆女神身披的丝绸在疾驰的车上随风舞动、在其身后留下一道掠影的瞬间。”

“凝固的瞬间”是一件与“缪斯女神”一样的非凡创作。一片悬浮于水中的丝绸掠过，摄像机镜头将这一瞬间捕捉，劳斯莱斯设计团队和Based Upon艺术工作室的艺术家们先对这一流动的形态展开分析，再用陶土对这一瞬间重新创作。之后，用一个有延展性的蜡雕重新修整以进一步完善“艺境藏珍”画廊。最后一道工序是用一张铝坯经手工打磨以凸显材质的弧线。

劳斯莱斯高级定制设计师亚历克斯·英尼斯说：“Based Upon艺术工作室将劳斯莱斯品牌的真正奢华精髓融入到作品的每个元素中，从研发阶段到选材与执行阶段，最终呈现出一件集智慧、技艺与丰富灵感创意于一身的完美艺术品。他们对‘艺境藏珍’画廊的诠释堪称真正用情感解读了全新劳斯莱斯幻影的完美气质。”

理查德·福克斯（Richard Fox）

阿斯特朗星光

近年来，劳斯莱斯幻影一直用最精华的元素定义着真正奢华。从手工编织、手工刺绣、手绘丝绸到由数千片镶嵌工艺精心描绘的城市风光。劳斯莱斯幻影在满足客户高级定制方面无人能及。

英国设计师、珠宝师理查德·福克斯一直是劳斯莱斯幻影光辉历史的见证者。幻影客户希望用珍贵金属和迷人宝石来装饰车厢内饰的愿望，以及宝石本身散发的魅力让理查德·福克斯在许多劳斯莱斯个性化委托定制设计中启用珍贵宝石和半宝石镶饰装点内饰，包括钻石、翡翠、蓝宝石、红宝石和坦桑石。

“阿斯特朗星光”，寓意星光、星宿、光辉、永恒与天空，这一概念由劳斯莱斯高级定制设计师亚历克斯·英尼斯和来自福克斯银饰珠宝设计工作室（Fox Silver）的理查德·福克斯为全新劳斯莱斯第八代幻影中的“艺境藏珍”画廊专属创造。这一灵感源自一直在自然界与人类世界探寻璀璨星光的艺术家们，从海胆到海洋生物，从爆炸场景到空景画作，无一不启迪着“阿斯特朗星光”的设计。

一块以明亮式切工琢磨出的宝石镶嵌于铂金之中，散发出熠熠星光。梨形紫水晶镶嵌于每一条经焊合、塑形以及手工打磨的银质矛形放射线上，为这件艺术品带来珍贵宝石般的品质感。衬背雕刻着一个扭索状装饰，这种常见于最精美珠宝中的工艺设计不仅将仪表台的弧形区域融为一体，还使“艺境藏珍”画廊视觉上更显宽阔。精美的紫水晶漆面，名为紫色之夜（Violet de Nuit），用于衬托并强化银质放射线两端宝石的色彩。

被许多客户视若珍宝的时钟采用同样的紫水晶与作品的主体部分进行辉映。细金属线经激光焊接与银质叶片相连，这样的设计令宝石在华丽背景的映衬下更显华丽精美。

劳斯莱斯高级定制设计师亚历克斯·英尼斯这样评价这件委托定制作品：“理查德·福克斯的作品常见于近年推出的幻影高级定制车型中。由他为全新劳斯莱斯幻影‘艺境藏珍’画廊创造作品再合适不过。”

在英国皇家艺术学院（Royal College of Art）获得设计硕士学位的理查德·福克斯说：“全新劳斯莱斯幻影‘艺境藏珍’画廊为客户提供了一次无与伦比的高级定制机会。天然宝石和明亮式切工琢磨出的宝石散发着熠熠星光，让‘艺境藏珍’画廊动感十足，凸显出设计深度，该作品对仪表台区域的亮点做出了全新诠释。”

自然工坊（Nature Squared）

霓裳羽衣

飞翔的羽翼超越世俗之境，用丰盈、多彩、奢华的质感轻拂全新劳斯莱斯幻影的驾乘者。

位于瑞士的自然工坊擅长为精美空间设计美物。采用天然环保材质、结合代代相传的艺术手法、运用创新技术打造天然美物。与劳斯莱斯汽车秉持的理念一脉相承，自然工坊反对批量制造产品，崇尚用手工技艺打造艺术作品，其创作的无与伦比的自然美物常常受到追求这种美的各行业上流人士的青睐。

劳斯莱斯汽车高级定制设计师、“艺境藏珍”画廊艺术家委员会首席创意设计师亚历克斯·英尼斯说：“自然工坊作为著名的材质专家，善于运用最新技术和天然环保材料创造出绝美惊世之作。对天然材质超出想象的应用使自然工坊在奢侈品界独树一帜。”

在 “艺境藏珍”画廊委托定制的艺术作品中，自然工坊的设计思路是创作一件迄今为止不太可能应用在汽车中的物品。把散发着奢华气息的羽毛应用在汽车中是一次大胆且创新的美学尝试。为寻找到可以持续提供丰盈浓密羽毛的物种且能够为车厢增添奢华气息并完美装饰全新劳斯莱斯幻影“艺境藏珍”画廊，自然工坊开展了大量研究，他们选出3000多片色彩缤纷的羽毛，逐片摆放并手工缝制在“艺境藏珍”画廊中心的时钟周围，天然羽毛的丰盈光泽和丰富色调与钟表的色泽相呼应。

时钟设计堪称是一件值得尊崇的作品。秉持对自然材质的探索精神，钟面由翠绿鲍壳镶嵌，反衬出羽毛的色彩和纹理。

自然工坊研发部主任马丁·伊拉斯（Martin Ehrath）说：“墨黑的羽毛中透出的光泽及其华丽的质感带来了真正的奢华感受，全新劳斯莱斯幻影中的时钟被羽毛轻柔拥围，而‘艺境藏珍’画廊的玻璃仪表台又将纤弱的羽毛保护起来。‘艺境藏珍’画廊的永恒之美与优雅魅力也被全新劳斯莱斯幻影车厢内的这片圣洁之地完好保存。”

梁远苇

秋的调色板

梁远苇是一位广受赞誉的中国艺术家，其作品在世界各地展出。她在访问位于英国西萨塞克斯郡（West Sussex）的劳斯莱斯汽车古德伍德工厂时受到英格兰乡间秋色的启发，将这一灵感应用到为全新劳斯莱斯幻影“艺境藏珍”画廊所创作的艺术品中。肥沃的土壤，繁茂的植被，红、黄、绿相间的绚烂色彩，这些充满英格兰乡村气息的特征都在她创作的“艺境藏珍”画廊中完美体现。

梁远苇这样评价她的委托定制作品：“在了解了劳斯莱斯品牌和劳斯莱斯汽车总部的人文环境、自然环境之后，我将这次访问带给我的印象作为灵感为全新劳斯莱斯幻影‘艺境藏珍’画廊创作了艺术作品。我想抓住那种感觉，并能够再现出来。那感觉是精致而复杂的，让人沉醉其中。”

颜料的大量运用使得作品中的植物与几何图案的雕刻感更加清晰，作品纹络得附加填充，彰显出类似绸缎的质感与色调。她的作品通过精湛的绘画技巧捕捉到织物的特点与质感。梁远苇用看似随意的笔墨从左至右的勾勒出了优美意境，在这样一个静谧沉思的景象中，只要用心感受，就会有更多发现。

劳斯莱斯高级定制设计师亚历克斯·英尼斯评论道：“艺术家们展现各自艺术作品的形式各有千秋。梁远苇利用为全新劳斯莱斯幻影‘艺境藏珍’画廊创作艺术作品的机会，创作出了以劳斯莱斯之乡呈现的英格兰乡间秋色为主题的动人画作。”

梁远苇说：“我发现了我的艺术创作与劳斯莱斯汽车结合在一起的可能性。我找到的是我自己的创作体系与我感受到的劳斯莱斯文化体系之间的共同点，并在这个点上尽量发挥。”

她继续说道：“就像绘画一样，我所理解的车的细节代表了这个品牌的价值观和文化传承。品牌在每个历史时期为什么选择那样的方向，而不是另一个方向，这些都代表了它在那个时代对当时世界的看法。品牌文化一直传承到现在，有些东西留下了，有些东西没有留下，有些东西放弃了，有些东西又发展了。这是一种有责任感的，有像绘画笔触一样的细节，能够落到实处的传承方式。这一点是我亲身感受到的。这也是我自己在工作上希望能够有的一种方式。”