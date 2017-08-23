为什么周黑鸭、喜茶、三只松鼠都没生在北上广？

有人问到，为什么周黑鸭、喜茶、三只松鼠这几个目前最炙手可热的消费品牌，都诞生在非北、上、广这样的一线城市呢？
周黑鸭诞生在新一线武汉，三只松鼠诞生在三线城市安徽芜湖，而喜茶最开始起家的地方是江门。都不是主流意义上的北上广大都市。所以又有人连续问了几个有意思的问题：
下面龙猫君针对这三个有意思的问题，来进行解答。
1.为何资源不足者反而后来居上？
第一个问题很复杂，如果只是从任何一个简单的角度和逻辑回答都是有问题的。
我们需要从产业的环境角度来对这个问题进行解答，首先来看看北上广这样的城市最容易形成什么样类型的公司说起。
我们先来聊一个有意思的社会现象，为什么前几年朝阳大妈这么厉害。
喜欢吸毒的明星都是在朝阳区被抓的，很少有在其他区被抓的。
有人说，是朝阳大妈能力太强。也有人说是因为海淀大爷战斗力还没跟上。
但这些都只是个段子，谁也不会当做真正的理由来进行讨论。
事实的根源是，中国的娱乐明星是最能吸引普罗大众粉丝的人群之一。
大家的眼睛和注意力容易盯在明星身上，而朝阳区影视公司最多，明星一般都住在离公司比较近的位置，所以你会发现吸毒被曝光的总是在朝阳，那是因为这个区域内明星密度最高。
所以，产业是集聚效应的，朝阳区跟北京其他区域比，传媒产业确实比较发达，区域内明星多，也就正常了。
你想干影视产业，你肯定首选朝阳区了。就像你做互联网肯定大多数都在中关村、后厂村、望京这些码农大型聚集地了。
一个产业能够发展起来，都是有很大集聚效应的。
回到第一个问题，为什么这些最风口浪尖的新消费品牌都不诞生在北上广呢？按说，这些新消费品牌是最应该诞生在北上广啊！
毕竟这里有着对时尚嗅觉最敏感的一群人，每天都谈着跟硅谷前沿接轨的趋势。
咖啡必须要喝手冲，啤酒言必称精酿。炒西红柿必须要有仪式感，奶茶要去网红店。
买个炒菜铁锅也要去知乎上寻找千赞答案的产品。就算还没明白什么是中产，也一定先要带一波中产的奢华感。
当然除了这些基础雄厚的用户，也有一群要追投中产崛起的投资机构。它们以海外为模型，挨个寻找中国对标生活方式。
只要你有了一个好的idea，然后在BP上写上工匠精神，你就有很大可能性拿到一大笔资本的支持，然后开始A、B、C、D轮。
既有钱，也有一群号称懂轻奢、在海外高大上生活多年的创始人，这些是最有理由满足做出一个大品牌可能性的。
可谓万事俱备，只欠东风。有钱也有人，又懂时尚与生活，身边朋友都是典型用户，朋友圈一刷种子用户就来了，没有理由不能成功。
而当一线城市新消费创业明星享受着镁光灯，开着各种奇奇怪怪产品发布会，蹭着各种免费流量曝光品牌的时候，另外有一些被称之为生意人的人正在准备开始创业，它们要开始创业的条件，与一线比相对比较简陋。
这群人不是斯坦福或杜克校友，了不起也就是后来才去补上了MBA。它们所在的城市可能是江门这样一个你没听过的城市，上一份工作还有可能只是开了一个手机专卖店，或者只是在菜市场里杀鸭子。
如果准备开始创业，第一件事也不太可能去找风险投资，而是找行业里认识的几个朋友筹钱，而且自己基本上会把自己的老本掏空，开始建一个厂。
无论是从资本实力，还是受关注度都跟北上广创业者不可同日而语，在条件上差太远。
但是若干年后，当北上广某些创业者已经再次换了赛道的时候，这群人的店铺还是在稳扎稳打，而且还突然之间成为资本关注的新热点。所以，到底是什么样的要素，让他们颠倒了格局呢？
2.价格带与需求的大众性
要解释这样一个看起来不合理颠倒的问题，我们要回到消费品创业成功的核心要素。
首先我们不得不说到最重要的需求与品类这件事情。
我们创业，如果希望它能够做大，或者将来做成全国市场，一定希望它是具有广谱性的品类。
什么是广谱性品类？我认为相对于口味的广谱性，首先要做到价格的广谱性。什么叫价格带的广谱性？就是你的价格大多数人都能接受。一个广谱性大众消费品，一定是绝大多数人都可以接受。
大家在所谓媒体狂轰乱炸之下，就真的产生了一种光环效应。误以为中国中产遍地，大家对几十块钱一杯的咖啡好像毫不在乎。
但是你真的知道在二三线城市，什么样价格的茶卖得最好吗？当然还是便宜且优质的茶卖得好，价格永远还是一个重要的因素。
便宜而且好的东西永远是受欢迎的，你把奶茶卖到60-70，就算你用再好原料，能接受的消费者一定是小众。
所以北上广深的生活方式，传到二三线城市大家当然是接受的。但是你告诉我，人人都能喝30多一杯的星巴克，我不相信。所以，这么多年，星巴克也就一直坚持在一二线城市，去往三线城市比较少。
价格的广谱性，千万不要用的新中产的价格来衡量，这就注定了你是一个出不了北上广的品牌。很多人一定会开始反驳我，北上广市场已经够大了，我把北上广吃透了就是一个大公司了。
事实告诉我们大家真能做到这一步吗？并不能。北上广是什么地方？是中国的政治、经济、文化中心，你能知道的有钱的大品牌都在争夺这里。
这里的消费者也绝对是中国最挑剔的。你在二三线城市，包装只要略好看，消费者就觉得你在用心做了，会觉得老板做得真棒。
我当然不是说二三线城市的消费者没有品位，而是他们没有被所谓的补贴、免费惯得那么挑剔。而一线城市的那些文青型消费者，你免费送她喝，她还嫌你免费的产品做得不够好呢。
一线城市用户因此也就很难有所谓真正品牌忠诚度，因为他们永远在尝新。他的圈层，身边信息太发达了，每天给她尝试免费东西的机会太多了。
对于一个初创的创业者，你要服务好这群用户是挺难的。你的资源是有限的，你的成本也是有限的，你必须要专注于最可能快速带来有效价值的用户，而且需要你的用户基数要足够大。
所以，当你把产品品质做到最好，价格最高的时候，你发现你再想走出北上广就困难了。
因为这一线城市和二、三线城市区域用户差异性太大了。你在北上广验证的很好，不代表你能在杭州、成都验证能够成功。所以你就会因为这个价格的不够广谱性陷入到囚徒困境之中。
最近已经有两三个品牌跑来问我，为什么我的收入就是上不去呢？
你看我精心雕琢了产品两三年，产品原料都是进口的。连包装都是选择世界上最好的包装袋，我对消费者这么好，消费者怎么就不买账呢？
我说，没有别的因素：你们的价格太贵了。真的太贵了，虽然你们说到了这个价格，你们还是感觉挣不到钱。所以，你会发现。当你的价格一开始就是为小众人定价的时候，你就注定难以摆脱品牌不出北上广的困扰。
而北上广竞争程度、消费者挑剔程度和大家对你们的容忍度都是很低的。你根本没办法实现以战养战，因为你一开始选择的主战场就是要大决战，是最血腥最红海的市场。
你就不得不陷入到一开始就要努力厮杀的境地。我们接下来再反过来想象一下，一家奶茶店在二线城市或者三线城市起家。
说真的这些地方竞争没有那么激烈，你都不用使出浑身解数。你在这样的地方、这样的租金成本下实现赚钱并不会特别难。这些地方无论是人力成本、开店成本、流量获取成本都要比一线低太多。
也许购买力不如北上广，但是竞争者少，而且同样类似需求的市场比较一致。一般而言一个生意业态在武汉活得不错，同样开到长沙也不错，开到贵阳、成都也不错。
因为消费者收入、对品牌需求程度都差不多。而这样的城市数量级在中国是有很多的。中国二线城市超过20个，而一线城市只有那4个。而中国三线城市数量更多。
所以你会发现，你在二线城市验证了模型，接下来扩展到其他二线城市基本模型一致。你在三线城市验证了模型，基本上扩展到三线城市模型也一致。
但是你在一线城市验证了模型，接下来就是被抄袭的模型会很多，因为你还没有巩固大本营，就有一堆竞争者疯狂涌入，你根本没法实现一个根据地一个根据地去打的路径。
所以，你永远很难逃脱激烈的价格带厮杀。
这就是我说的寻找到价格广谱性的重要性，你永远记住北上广的高端人士是小众人群，如果你打算服务他们你就做好自己是小众品牌的打算。
今天上市的鸭脖子，曾经火爆的方便面这些可都是大众市场。千万不要用自己的圈层思考做产品，否则你的产品也就很难脱离小圈子。
所以，如果一开始无法做到价格的广谱性，你在一开始就丧失了向全国市场竞争的机会。更不用说走向国际市场了。
这或许是为什么二线甚至三线城市优先诞生这些大品牌的原因，因为在起步阶段，面向的周边人群就是大众消费人群，价格的广谱性是一个很重要的因子。
3.空间平权如何拉平信息鸿沟？
前一段时间接触了一个有意思的概念，叫做商业上的空间平权。
所谓的商业上的空间平权是指随着移动互联网的发展，原有城市里所谓的点位优势逐渐变得没有那么重要。
这么说起来，你可能大脑里还是很难理解，龙猫君用一个通俗的方式来进行解释。
一个城市离核心资源越近，可能土地也会越贵，当然租金也就越贵。
上海的南京路步行街、成都的春熙路广场、重庆解放碑、广州珠江新城都是城市里的核心商圈。
这样的地方，寸土寸金。豪华五星级酒店林立，高端大牌商铺纷纷入驻。
这样的地方当然也是人流如织，车来车往。
不用说，这样的地方当然很贵。在没有移动互联网和互联网之前，大家要去哪儿逛街，去哪儿买东西都是约定俗成，不用宣传，不用推广这里也是好地段。
但是有了移动互联网，你其实可以把店不用再开在这样流量最大的地方了。
你可以开在哪里？开在小区里，开在别墅里。
本来开在南京路只能是一个20平小店，但是去更远的位置别墅区可以开50平。
所以，大家慢慢发现很多特色的小店开始开到环境更好的大别墅区了。
那么大家一定会想到一个问题，就是用户如何找到他们。
这个时候就是移动互联网的优势了，移动互联网时代，只要你擅长做内容和传播。
只要你对你的产品足够自信，用户翻越千山万水也能找到你。
所以喜茶在江门火了，深圳的用户也很容易传导。
深圳火了，上海的用户也会知道。
你会发现，随着移动互联网这些基础工具的成熟，有时候你在哪儿不重要。
你反而可能利用你的品牌IP势能，把店开在不是那么贵的地方。
这就是移动互联网带来的空间平权。
同样，你在二线城市做了一个品牌，你做得足够好，你的成本管控也很好，你和一线城市信息鸿沟是很容易被拉平的。
这就是空间平权带来的价值，所以一个优秀的品牌出现在二三线城市也不是一件奇怪的事情了。
而且由于你在这里是稀缺的，你会被当做宝贝疙瘩供着，大家都会不断叠加更多的资源给你。
这就是空间平权带来的信息鸿沟填平，所以一旦你在二三线城市做的足够好，再反向进军北上广并不是那么难的事情。
退一万步讲，即使进军北上广失败，起码还有三四线城市市场根据地，也不失为一区域老大。
但是你一开始就在北上广战斗，失败了，你能去哪儿呢？
所以，二线城市、三线城市进步实际上是一个进可攻，退可守的大盘，这样的宽松环境也更容易出现一个有耐心，真正被需求和市场验证的品牌，而不是靠资本砸出来的品牌。
4.生意人思维的朴素精神
我们这个商业社会里，曾经有一段时间挺反感“生意人”这三个字的。
投资人如果不想投你，最后一会有一句杀手锏。
这句杀手锏就是，你只是个生意。
真是奇了怪了，中国以前本来就没有创业人这个群体，中国以前就只有生意人。
怎么生意人就成了一个说你不行的词汇了呢？
而做消费品，无论是做餐饮，还是开一个厂，在过去都是被叫做“做买卖”和“做生意”。
这两年资本寒冬破灭，大家终于又开始讲回归生意了。
其实你无论是做餐饮，还是做品牌，本质上你就是个生意，生意的本质就是服务好客户，然后赚钱。
小时候龙猫君家里也做生意，我们那个时候不知道什么叫创业。
我们只知道对顾客诚信，不要卖假货，价格公道童叟无欺，满足顾客的需求，卖顾客喜欢的产品。
那个时候还不太会总结生意经，这就是我们知道的最朴素的生意道理。
你会发现越是没法赚钱的品牌越爱跟你提各种最新潮的概念，但绝口不提怎么服务客户。
你发现越是赚钱的生意，越爱跟你讲怎么服务客户。
你发现不赚钱公司老板的朋友圈总是格局，战略，布局。
越赚钱公司老板朋友圈总是客户的问题，怎么满足客户，客户怎么想。
不赚钱公司老板总是相信鸡血+鸡汤，每天都在阅读新的成功学。
赚钱公司的老板总是不停在走访客户，没有时间鸡血。
所以风口型创业者在讲概念的时候，二线城市有个小老板开了第一家店，然后打磨产品，卖了第一个客户。
风口创业者再用PPT融资的时候，二线城市老板开了第10家店，每家店都赚钱了，因为这些钱都是自己跟亲戚的积蓄，可不能随便乱补贴糟蹋钱。
我们不用说谁好谁坏，但是消费品创业本质就是生意，就是制造产品，卖掉。更需要接近生意的本质。
三年前，见过一个卖韭菜的小哥，自己种的观赏韭菜已经很赚钱了。
我们问他什么时候上市，小哥说我天天在上市，因为韭菜每天都上市。
后来很多项目都死了，小哥还在认真种韭菜。
所以，做消费品需要的不是鼓吹风口的能力，有时候就是需要生意人的朴素。
二线城市，由于远离了过度追捧的资本，也没有那么多的资源。
不得不接受认真验证市场，不得不接受慢慢一个店一个店开。
反而因此回到了这个行业最本质的东西，反而一开始打牢了基础。
这样反在后面有资本进来的时候，能够快速冲刺。
所以这样的环境下，当然更容易用真正的市场环境检验出真正满足客户需求的品牌。
而不是用资本手段提前透支激发需求。
这样的品牌在中国还有很多，我把他们叫野生生长的品牌。
起步阶段不在镁光灯下，没有那么多光环，反而容易在野生环境下成长。
而被溺爱过度的孩子，则容易体弱多病，不能真正面对风暴。这或许就是二线城市、三线城市反而容易出优质好品牌的原因。
5.总结
如果仔细继续沿着这个问题思考下去，还有很多种答案。
比如消费行业是一个对产业环境要求很高的行业，必须要有更好的产业配套环境。
比如二三线城市更低人力资源成本。比如二三线城市有更大试错空间，也更容易实施中国特色的“农村包围城市”战略。还有很多因素，包括地方政府的产业环境支持等。
我想说的是，不要只盯着北上广品牌去投资。武汉、成都、杭州、南京、西安这样的区域中心城市里的很多区域性品牌都已经做得很优秀了。
像武汉、成都、杭州这样的城市产业环境、人才要素，营商环境都在大步进步。
市场环境反而更宽松，当地用户可支配收入不低，由于不用像北上广把大量成本花在买房上，反而有更大支配空间。这为出现周黑鸭、喜茶这样的品牌奠定了非常好的基础。
长沙就有若干家茶品牌做得非常好，在区域市场可以形成垄断品牌。
荆州的小胡鸭，湖南的盐津铺子这样的品牌都是非常优秀的品牌。
这些区域城市中，还有非常多潜在的营收规模较大的品牌正在快速增长，这也意味着这些地方未来在新消费、新零售创业里可能成为主力驱动城市，哪个城市抓住这个机会，也许就会有更多周黑鸭诞生。
来源：虎嗅网