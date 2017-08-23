百度让你赔500万可真心不冤

自媒体是挣钱的，从被起诉索赔的标的额就能看出来。200万小意思，500万小目标，1000万洒洒水啦。

自媒体越来越成为一个高危行业，上可得罪监管，永久封伺候，下可冒犯企业，吃官司还赔钱，过得是「刀口上舔血」的日子。

百度最近又对自媒体「酷玩实验室」开出500万的索赔价码。因为后者发表了一篇题为《百度命令员工侮辱地震灾民，向儿童传播色情信息，为了钱还要什么做不出来的？》

说真的，标题之长我三篇文章加起来也没这么长，标题之惊悚我再借三个胆也不敢这么写。据说作者才刚大学毕业，到底是初生牛犊不怕虎啊，咋刺激咋来。

这篇文章说的就是「小猿搜题」和「作业帮」的纠纷，事情不复杂，证据也够确凿，孰是孰非不难定论。

但你光写「作业帮无耻」是没流量的，擅于操纵读者情绪的自媒体自然要把百度加进去吸睛。由于百度的原罪和人人喊打的处境，大多数网友点开标题想的是：是直接骂还是走程序？

有这样的情绪在，就有相应的收益在：来啊，写啊，反正有大把流量。而你懂的，触动自媒体的流量比触动灵魂还难。

从「酷玩实验室」惹事的那篇文章的文本分析来看，最大的问题就是「事实判断」失准。「百度命令员工侮辱地震灾民」这是需要证据、需要推导的，可不能任凭作者的想象与铁口直断。整篇文章梳理了一下事件原委，说两句喷话，就没了。而这样的文本处理方式，很多公众号在做，最重要的价值判断及引申都见不到。

坦白讲，如果我作为「这届百度公关」也是要告它的，这样可以稳稳命中的「活靶子」岂能放过？有人说企业不该告自媒体，有点欺弱霸凌。但是，就事情说事情，就法理说法理，有自媒体如此「泼脏水」，告你是本分，不告你是不一般见识。

我越发觉得真的很难跟公众讲逻辑，譬如百度做过恶，不代表它事事恶，不代表它不能维护自己的名誉权。然而你很难把这个道理和一部分网友说通。最难的是，你如何不觊觎消费大众情绪就能轻易而来的流量，只问事实不问情绪。如果有做到的，那我竖起大拇指。

话题往前走一步，自媒体如何安全行使自己的「批评权」？作为「喷道老饕」，我说一下自己粗浅的理解。

评论文章无非是分「事实判断」与「价值判断」两部分，行文应力求「事实判断」不出错，应在可靠信源及权威报道的基础上发论，而不是信口胡诌、寻章摘句拼凑。而「价值判断」这部分应该是你文章的精华所在，基于事实，结合你的三观，给出的结论。

譬如我写过《今日头条——互联网上的破烂王》。这篇文章的事实基础是「今日头条」连续给我推送了《女孩洗澡时会站着尿尿吗？》、《怎么可以这样玩女人呢 尿都出来了》，这与我的阅读喜好严重不符，我认为它的「机器学习」不过关，进而认为当时堆砌烂俗、无聊文章的「今日头条」是「互联网上的破烂王」。

「今日头条」曾经向微信公众平台投诉过这篇文章，一度也遭到官方删除了，我申诉之后又恢复了，现在也还在。

如果我写的标题是《张一鸣命令员工向用户推送女人尿尿文章》，那我五百万妥妥没了。

你懂我的意思了吗？

如果你对流量贪婪，罔顾事实，加上一些没影的东西，那么吃官司不冤，权当买个教训。比起那篇耸动人心的文章更令我不寒而栗的是，下方的留言没有一个人问她：你的标题是事实吗？你的推导呢？

宁无一人是智者，悲哀。

我现在是越写东西越谨慎，我越谨慎越快乐，因为你谈事实，不渲染、夸大情绪，赢得的尊重比流量高贵的多。

来源：36氪