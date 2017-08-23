传闻百度收购今日头条，今日头条回应：“买卖关系写反了”

百度在近几天成为了多则资本传闻的主角。

除了已被曝出诸多细节的外卖业务与饿了么的交易外，百度在过去两天还相继被传将收购一点资讯与今日头条，而这两个绯闻对象的主营业务正是百度今年以来大力发展的Feed流。

百度与今日头条之间的绯闻迅速撩拨了行业的神经。

得益于过去两年的飞速发展，今日头条已经成为Feed流业务的标杆公司；而All in人工智能、押注Feed流的百度，则期待依赖这块业务为自己争得更加漂亮的营收表现。

然而绯闻迅速被今日头条的公关以戏谑并骄傲的态度否认了：“这个稿子就一个错误，买卖关系写反了。”而百度官方虽在绯闻面前沉默，但有百度员工私下对深网表示双方的交易“不可能”。

实际情况并没有太复杂。

据一位接近百度高层的人士对深网独家透露，百度确实曾经考虑过收购或者投资今日头条，但是在很早之前，而且在与百度接触的过程中，今日头条创始人张一鸣明确表示了否决，无论是投资还是收购。

这位人士透露，张一鸣对今日头条独立发展的态度比较坚定。

“理由很简单：先打一仗，万一打赢了也就没必要被收购了；打输了也是会有人收的，就是价格打个折。何况现在也没有什么（证据）证明是输了。”

迟到的入局

百度对Feed流业务的重视毋庸置疑，但是与竞争对手相比，其入局Feed流业务已经是慢人一步。

2016年9月1日的百度世界大会上，百度首次对外显露要做Feed流业务的迹象，在当年的百度世界大会上，百度设置了内容生态分论坛，时任百度副总裁陆复斌在演讲中介绍，百度内容生态计划以人工智能技术为基础，将内容生产、分发、变现三个环节串联。同时，将上线百家号平台。

彼时这一消息并未引起外界重视，但百度在这一业务上的投入力度则在不断加码。

2016年11月23日，上线50多天的百度百家号在北京举行生态大会，陆复斌在会上宣布，2017年百度将累计向内容生产者分成100亿，所有个人和机构内容生产者都可以入驻百家号，参与百亿分润。

这意味着，继腾讯芒种计划、今日头条头条号扶持计划、UC推出订阅号后，又一家巨头加入内容扶持的行列。

但是与竞争对手相比，百度入局内容生态已经迟人一步。该位接近百度高层的人士对深网透露，事实上百度内部早在2015年就有要做Feed流业务的意愿，但因为种种原因没有得到响应。

种种因素下，百度直至2016年下半年才开始大举投入Feed流业务，并随着今年李彦宏与陆奇的表态，这一业务被提升至百度集团战略高度。

在百度开始重视Feed流业务之后，曾有人提议考虑投资或收购今日头条，因此双方曾有过接触，对此张一鸣表示了否决。在接近百度高层的人士看来，当时去做这个接触已经“太晚了”。

重要的Feed流

得益于潜藏的广告收益，以及对增加用户黏性的助益，Feed流业务已经成为主要互联网公司的标配，对百度而言它则拥有更加特殊的意义。

今年春节过后，百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在内部的一个演讲中提出：“百度从本质上来讲，最核心的东西还是在做内容的分发。”而百度集团总裁兼首席运营官、百度董事及董事会副主席陆奇加入后，提出主航道与护城河概念，Feed流与人工智能一同属于主航道范畴。

Feed流业务如此被重视，源于百度在资本市场的表现不尽如人意。受监管及PC端搜索业务遇到瓶颈等因素影响，百度过去几个季度在营收及净利上的增长速度开始放缓甚至下降。

危机之中，百度对外宣布要All In人工智能，但一个现实的问题是，人工智能战略短期内很难产生实际收益，因此很难对百度的股价和市值产生实际影响。而百度又恰恰需要重树内外信心、提振其在资本市场的表现。

重视Feed流业务正是出于以上考虑，从去年的初步试水，到年初李彦宏明确其地位，2017年百度在Feed流上投入了更大力量来做，从实际情况看，也确实收到了正面反馈。

7月28日，百度发布了截至2017年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，百度第二季度总营收为人民币208.74亿元（约合30.79亿美元），同比增长14.3%；净利润为人民币44.15亿元（约合6.51亿美元），较上年同期增长82.9%。

相比过去六个季度在营收和净利增长上的停滞不前甚至倒退，百度今年二季度在营收和利润上的同比增速，足够宽慰百度员工及投资者的心。

百度重回增长轨道的背后除了原有广告业务的回暖，另一重要亮点即是Feed流业务的快速增长。根据其提供的资料显示，百度资讯流产品日活用户已超1亿，在收入上，第二季度，百度资讯流广告收入从一季度底的每日1000万上涨到了每日3000万。原生广告总收入超过今年第一季度2.5倍。

百度的挑战

Feed流业务的快速增长离不开百度原有销售体系的有效运转。

据深网了解，目前百度对区域代理提出了需开通Feed流账号才能提供竞价排名服务的要求（不同行业、不同地区具体要求会不一样），在销售策略上的改变短期内提升了Feed流业务的营收表现。一位中部省份的百度广告代理告诉深网，从目前来看百度Feed流的效果是好的。

但是百度如果要真正依赖这块业务贡献更大收入，提升Feed流的内容质量、分发效率、用户体验等，才是关键。

摆在百度Feed流业务面前的挑战显然不小。

首先与竞争对手相比，百家号的入口相对薄弱，目前百度Feed流的主要入口为手机百度。

其次，发力较晚的百家号在争夺优质内容创业者上，需要付出更多成本。当前，内容平台众多，行业内已经有腾讯（微信公众平台、企鹅号）、阿里（UC订阅号）、今日头条、一点资讯这样的玩家存在，在对内容创作者的争夺上已经非常激烈，百家号如想吸引到优质的创作者，需要给出更高的吸引力和诚意。

对于迟到入场的百度而言，打好Feed流一仗需要解决的问题依然很多，而在紧迫的局势面前，百度必须加快自己的步伐，尽管与今日头条结盟或许是一条捷径，可惜在大象还未转身之时，它已经长大了。

来源：投中网