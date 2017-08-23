沃尔玛联手谷歌，开始用智能音箱卖货

据路透社报道，沃尔玛公司将与谷歌合作，进军刚刚起步的语音购物市场，为沃尔玛与亚马逊公司的竞争开辟了一条新战线。目前，语音购物市场由亚马逊主导。

沃尔玛电商业务主管马克·洛尔周三在一篇博文中表示，从9月底开始，谷歌将在其语音助手平台谷歌助理上提供数十万种沃尔玛商品。

洛尔在去年沃尔玛收购了他的电商公司Jet.com后加入了这家全球最大零售商。他表示，沃尔玛将在谷歌助理上提供比任何其他零售商都要丰富的精选商品。

亚马逊允许用户通过语音助手Alexa从其平台购物，目前占据了美国语音控制设备行业的多数份额。市场研究公司eMarketer的数据显示，亚马逊智能音箱Echo去年在美国语音设备市场的份额达到72.2%，远超谷歌旗下Google Home的22%。

在网络零售领域，亚马逊也遥遥领先于沃尔玛和其它运营实体店的零售商。不过，沃尔玛正在积极发起反击，对于在网上购买并在店中取货的用户提供优惠，并对购物额满35美元或以上的用户提供两日免费送货。后一项措施迫使亚马逊降低了提供免费送货的门槛。

洛尔在博文中称，沃尔玛还将把快速再订购工具与谷歌的当日送达服务相整合。“语音购物的主要应用之一就是为用户此前购买的日常必需品建立一个购物篮，”他在接受采访时称。

他还表示，沃尔玛还为明年的语音购物制定了更为庞大的计划，利用其4700家美国门店“打造在其他任何地方使用语音购物所不具备的用户体验”。洛尔称，用户或许能够使用语音购物在店内提取优惠订单，或者在美国各地购买生鲜食品。

尽管亚马逊和谷歌的智能音箱越来越受欢迎，但是用户依旧主要使用它们完成基本事项，例如打电话或播放音乐。 为了提高语音购物的交易量，亚马逊已经开始提供仅限于Alexa的购物交易。

“市场依旧处于起步阶段，购物并不是语音设备的主要用途之一，”eMarketer首席分析师维多利亚·派切克(Victoria Petrock)表示，“阻碍用户使用语音设备的障碍是成本和隐私。略高于60%的用户担心，这些虚拟助手会对他们进行监听。”

来源：36氪