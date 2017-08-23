只需60秒，机器人Sally就能为你制作一份完美沙拉

Chowbotics是一家烹饪机器人开发公司，它开发出了一款能自动制作沙拉的机器人，这个机器人还有一个非常好听的名字：Sally。

Sally制作沙拉的速度让人惊叹，它能在60秒内制作完成一份沙拉。目前可用于制作沙拉的食材共21种，可以制作出1000多种不同的沙拉。Sally制作的是经过精密测量的标准化沙拉，因此顾客能准确知道自己点的沙拉中含有多少卡路里，所以非常适合减肥人群以及健康意识比较强的人群。

Chowbotics的创始人兼CEO Deepak Sekar表示，现在人们通常在沙拉店买的提前包装好的沙拉，这里存在一个问题就是它无法满足每一个人对沙拉不同的个性化需求。举个例子，现在很多店里卖的提前包装好的沙拉里都有面包丁，很多有沙拉麸质不耐症的人群是不能吃的。而Sally就可以很好地解决这个问题。在Sally机器人的触控屏上，顾客既可以选择机器人系统自带的沙拉食谱配方，也可以从21中食材中自行选择食材进行组合，制作一份完全符合自需要的沙拉。

Sally机器人与普通自动售货机最大的区别在于，Sally机器人内部的传感器和可以灵活运动的肢体。 普通股自动售货机只会把商品从出货口抛出来，可是机器人Sally懂得把切片、酱料、原始蔬果、芝士等不同类型的食材储存在不同管道里，按照你的要求控制每样食材的量，从而做出一款独一无二的沙拉。

沙拉作为一种健康食物，人们最为注重的通常不是视觉或是味觉上的享受，而是各种营养的补充以及食材本身的安全卫生。在这方面，Sally相比人类厨师可能会更有优势。Sekar表述，Sally很符合医院这种地方的要求，因为相比起厨师，Sally并不会打喷嚏、咳嗽，所有的沙拉都非常卫生，可以放心享用。

Sally的体积只有一个迷你电冰箱那么大，占地面积自然也比普通的沙拉吧小很多，所以很适合放在办公场所用，可以将它直接放在自动售货机旁边。从今年4月份开始，Chowbotics已经开始在很多办公场所试运行Sally机器人。对于很多员工规模少于500人的公司而言，开一个自助餐厅从财务支出上看是行不通的，而Sally机器人就成了这类公司让员工能吃上新鲜食物的一个可行选择。

硅谷GSVLabs创业空间就是Sally试运行的办公场所之一，有大概150人在里面办公，Sally机器人在这里每天都能轻松卖出40-50份沙拉。他们还发现，在一些人比较多的办公楼里，卖出的沙拉份数更多，很多时候都会因为卖太快需要中途给机器人补充食材。Chowbotics与一些餐饮公司以及餐馆进行了合作，他们负责就近为Sally机器人补充食材。

Ayers和另一个来自Google的大厨与Chowbotics进行合作，为后者创建了一套沙拉食谱并写进Sally机器人程序里。在试运行过程中，Chowbotics对Sally机器人进行了持续完善和优化，例如，有些顾客用Sally点了沙拉之后会忘记将碗放到沙拉出口处，最后弄得满地都是。后来工程师对机器人进行了重新设计，如果碗没就位，机器人的沙拉出口就不会出沙拉。

到今年10月、11月份，Chowbotics计划大规模投放Sally机器人。除了在办公场所和咖啡馆投放外，公司还计划将Sally机器人卖给酒店，用于为客人提供的客房送餐服务中。此外，一些只能提供少数几种沙拉的快餐厅也表示出了对Sally机器人的浓厚兴趣。Sekar相信，Sally机器人对于那些因人员开销太大而艰难度日的餐厅而言是非常有帮助的。当然Sally机器人也不是完全不需要人工介入的，它依然需要人工去给食材剥皮、切碎、补充食材。尽管如此，Sally机器人依然可以大大减少餐馆对人工劳动力的需求，从而帮助餐厅减少人员上的支出。

Chowbotics 成立于2014年，创始人兼CEO Deepak Sekar 曾是 Rambus 的董事和MonolithIC 3D公司的首席科学家，拥有100多项发明专利；执行主席 Rich Page 是连续成功创业者，和乔布斯共同创办的 NeXT Computer 于1997年被苹果公司收购，后创办的Sierra Research and Technology 也于2000年被TDK收购。

今年三月份，Chowbotics曾获得500万美元的A轮融资。

来源：36氪