艾媒报告：“严选模式”受各电商平台追捧

近日，全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2017上半年中国品质电商专题研究报告》。报告显示，用户对电商品质化需求越来越强，品控把握受到业内重视，电商平台纷纷发力“严选模式”。

电商品质化，网易严选引领“严选模式”热潮

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2016年中国网络零售市场交易额达5.15万亿元，移动购物市场交易额为3.41万亿元，移动购物市场交易额占比达66.2%。未来三年，中国移动购物市场交易额稳定增长，占整体网络零售市场交易额的比例不断上升。

移动电商用户规模继续增大的同时，中国电商正进行品质化发展。报告认为，随着购买力的逐渐提高，消费者从对纯粹价格的比较，升级为对品质生活的追求。自从网易严选上线以来，这种品牌方通过严格甄选、把握品控来满足消费者深层需求的“严选模式”受各电商平台追捧。小米的米家有品、阿里的淘宝心选、蜜芽的兔头妈妈甄选纷纷上线。这些“严选”平台为商品品质背书，帮助消费者降低商品挑选成本，同时满足用户对商品高品质和高性价比的需求。

iiMedia Research(艾媒咨询)选取中国电商品质化专题案例进行了分析，着重解读了网易严选，指出网易严选自控整个生产链，具有更大盈利空间和商品品质把握能力。

更进一步，iiMedia Research(艾媒咨询)分析了网易严选进军线下的动作。近期，网易严选与亚朵以共同倡导的人文美好生活理念为蓝本，推出“亚朵·网易严选酒店”这一全新空间概念。据悉，这是国内首家实现“所用即所购”的场景电商酒店，将成为住宿行业的“新零售”代表作，更是电商与线下场景消费相结合的新样本。

艾媒咨询分析师认为，线下不仅仅是网易严选提供商品和服务的场所，同时还原了体验者对于精致生活的刻画。从关注生活，到懂生活、会生活再到树立属于自己独一无二的生活观，网易严选将品牌文化逐渐向消费者生活理念中渗透。

“精选”成为品质升级发展方向

对于品质电商，iiMedia Research(艾媒咨询)分析了其出现的意义。对于电商平台来说，电商品质化进程会引导电商平台优化供应链，剔除冗余流程，商品智能调控，加快服务反应速度；对于用户来说，品质电商的出现能够节约其用于甄别商品质量好坏的时间，更进一步，品质化电商会逐步完善用户个性化需求；对于制造商来说，品质电商对于品控的要求将对品质低劣商品进行需求抑制，品质化进程会负反馈于整个上游制造商，促进优质制造商培育。

报告中，iiMedia Research(艾媒咨询)总结了目前以网易严选为代表的品质电商发展现状，更是对电商品质化发展趋势进行了预测。

随着电商的发展，消费者购物时已经不单单追求价格低廉，而更多注意商品的品质，艾媒咨询分析师认为，这一趋势未来还将继续延续。品质电商在消费者购物时间成本上做减法，且服务配套升级给用户更佳体验。品质电商在某些高品质要求的商品品类中会最先打开市场，逐步渗透进整个电商行业，市场规模未来会进一步扩大。

此外，品质电商的目标客户是相对价格对品质更敏感的群体，其高标准的要求会推动品质进一步向“精选”靠拢。精选的商业模式为消费者提供了“信息中的信息”，帮助消费者筛选商品，便捷用户购买过程。目前市面上已经出现了不同形式的精选平台，比如网易严选、蜜芽兔头妈妈等通过大数据预测用户需求。艾媒咨询分析师认为，未来精选会成为电商服务品质升级的发展方向。