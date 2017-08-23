汽车后市场蛋糕越做越大 谁将是胃口最大的分食者

近日，罗兰贝格管理咨询(Roland Berger)发布《中国汽车后市场供应链白皮书》，数据显示，中国汽车零配件市场2011-2016年的年复合增长率达20%，预计2022年零配件市场规模将超8000亿元，如果加上服务产业，中国汽车后市场整体规模将超过10000亿元。

从2009年起，汽车后市场每年新成立的公司成倍增长，到2014年更是达到一个资本投入的巅峰。凭借资本和互联网的力量，线上线下的全方位宣传加速了教育市场的进度。据易观智库汽车后市场电商年度报告显示，2015年汽车后市场电商渗透率仅为3.5%，到2016年底该数值已达到16%。

在市场需求、资本投入和用户触达几方数据都呈现利好的情况下，后市场行业也逐渐沉淀出不同的发展思路和商业模式。尽管尚处行业早期，但不妨让我们来分析下目前具有代表性的三种商业模式。

【途虎养车：电商寡头初现 途虎养车数据超同行业前十之和】

8月11日，易观智库发布了《中国线上养车用户专题分析2017》，对当前中国车主的最新养车习惯进行了数据化剖析。报告显示，在线养车行为已经成为大势所趋，而途虎养车多项指标均超过竞争对手之和，2017年上半年月活持续增长，这预示着车后市场的寡头游戏已经提前到来。

在易观千帆最新更新的车后服务APP排行(2017年6月)榜单中我们看到，途虎养车以176.31万的月活总数，与同类产品拉开较大差距，高居车后服务领域第一位。

途虎养车凭什么第一?

据了解，2011年途虎养车于上海创立。自此，中国开始有了专业的“汽车养护电商平台”。途虎养车主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容、车品等，为客户提供线上预约+线下安装的养车方式。在线下，途虎养车拥有13000多家合作安装门店，服务能力覆盖31个省直辖市、405个城市。作为车后服务领域电商的佼佼者，途虎养车让用户可以在其官网、App、电话、微信平台上享受专业的365天*16小时的售前售后服务。

能够在纷杂的养护平台应用中脱颖而出，获取众多消费者的信任，这与途虎成立初期的服务理念和不断构建的车后生态体系有着密切的关系。

1 途虎移动端布局成功，自有平台销售占比近90%;

在快速消费的当下，越来越多的消费者愿意选择便捷可信的网上消费方式，用以替代传统的门店消费。其中江、浙、沪地区和广东地区用户的线上消费意愿远超全国平均水平。以线上消费透明度最高的替换胎市场来说，有数据统计，途虎已经占据上海地区近20%的替换胎市场。而来自A股上市公司亚夏汽车的公告也显示，途虎养车已拥有轮胎电商零售市场超过70%的份额。

在快速发展的电商环境下，途虎养车在官网、App、电话、微信四大自有平台开始发力，App移动端的布局更是成功。据悉，途虎养车自有平台的销售占比近90%，远远领先于其他电商平台，这也在一定程度上保障了用户黏性，“回头客”数量大大增加。

2 消费者认可助力供应链话语权增强，强化正品自营体系后又反哺消费

在供应链上，途虎养车可谓花了大工夫。从2016年开始，途虎养车便停止了线下门店的快速扩张，将更多精力花在供应链和产品线拓展上，陆续开始了与各大品牌商抱团的进程。

如今，途虎已经和轮胎行业的马牌、将军、固铂、邓禄普、万力，机油品牌胜牌、3M、海湾、雪佛龙，以及瓦尔塔蓄电池、博世汽车服务等国内外知名品牌都完成了合作。

供应链的强大，带来的是话语权的增强。在与各大品牌商达成合作之后，途虎养车不仅能够用“正品低价”留住用户的心，也能用强大的销售数据赢得更多品牌的信任。“反哺”带来的优势，让途虎养车能够进一步扩大布局，坐稳汽车后市场电商平台老大的宝座。

【巴图鲁：数字化平台B2B，打通供应链上下游】

创建于2013年的巴图鲁，是国内全车件汽配B2B电商平台，产品以维修件、事故件为主，同时覆盖易损件和保养件，提供配件搜索、报价比价、支付、配送及售后等服务。2017年，巴图鲁获华平投资1亿美元的C轮融资。

巴图鲁建立了一套车型配件数据体系，除较为完备的车型库外，也将车型和配件关系进行匹配，并且进一步打通了配件供应商与配件的联系。维修厂通过平台获得市场化的动态维修、事故件多品质层级零配件的价格以及供应渠道。不仅如此，平台也介入了交易环节。由于平台打通了配件编码、供应和价格体系，维修厂可以定位到指定配件，可比对不同品牌和价格，并在平台上自主下单，从而提升交易效率。而交易数据的积累，也在一定程度上反哺了巴图鲁平台的配件数据库。

凭借动态配件数据库和智能化交易系统，巴图鲁目前产品已覆盖60多个汽车品牌，10万种车型(国内市场95%车型)，2亿条配件匹配关系，400万个配件种类，通过“虚拟库存+中转仓+线下服务店”的供应链体系，巴图鲁表示已经累计服务超过5万家汽修厂。

数字化平台深度介入配件流通各环节，加速配件的流通，面对繁多的SKU数量大胆尝试信息技术、系统性数据库和电子商务。就连康众等老牌传统线下保养、易损件批发商，也开始尝试利用数字化平台的模式提升自身运营效率。

但从托比网统计的2017年1-8月汽车B2B市场融资情况来看，汽车后市场的投资机构十分分散，目前尚未有一家投资机构专门关注汽车后市场行业。其中汽车B2B方向的投资占比仅为6.8%，相较于这个行业起步资金的需求来说，投资规模偏保守。一定程度上反映出投资机构还未大范围认可目前的商业模式及盈利模式。

【布局汽车后市场动作频频，京东上线“透明车间”】

7月中旬，京东与合作门店宣布上线“透明车间”。目前，京东汽车用品已与超过一万家门店达成合作，它们可以为在京东购买汽车用品的消费者提供线下安装、更换等服务。

目前，京东汽车用品已与超过一万家门店达成合作，它们可以为在京东购买汽车用品的消费者提供线下安装、更换等服务。“透明车间”上线后，相应的门店车间工作现场将通过京东平台进行网络直播。另有报道称，到今年底，与京东汽车合作的门店将达两万家。

京东商城居家生活事业部汽车用品部总经理唐诣深表示，“透明车间”不仅能让用户清楚看到线下门店标准化施工全过程，放心养车，增加用户对门店的信任，同时还将反向推动门店进行标准化升级，最终规范、提升行业服务水平，帮助优质门店脱颖而出。据悉，目前首批上线的为北京10家门店，随后将在北京、上海、广州等一线城市进行全面推广，预计年底前达到近百家门店。

同时，“透明车间”还将陆续上线在线预约、接待监测、施工监测、库存监测、终端监测等功能。届时，消费者不仅可以通过在线预约、工时计算等更好的安排时间，还可随时随地通过施工回看等功能监督服务过程，彻底解决后顾之忧。

自2013年京东正式涉足汽车后市场，此后就一直通过各种手段持续在汽车后市场的尝试。 2015年，京东牵手国际零部件品牌商海拉布局O2O，线上，海拉在京东平台上销售品牌产品和服务;线下，双方联合冠名授权给合作门店。

来源：中国网