快风科技简税产品介绍

上海快风信息科技有限公司是国内领先的企业增值税信息化解决方案及服务供应商，为企业提供专业化、定制化的增值税信息化系统及基于SaaS模式的“互联网+企业税务”平台服务。服务于集团企业客户增值税信息化系统的ACME（增值税全面规则管理引擎）产品；服务于中小企业客户的“简税”云服务平台；服务于消费者的移动端“发票管家”系列产品及服务于企业提升消费体验的电子发票自助打印终端增值产品等。

自2016年5月1日起，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业实行营改增，企业开票方式、纳税方式发生了改变。2015年9月30日，税务总局印发《“互联网+税务”行动计划》。当前，一场场以“互联网+税务”为主题的大胆创新和生动实践，正在全国税务系统中如火如荼地展开……2017年3月，国税总局发布《关于进一步做好增值税电子普通发票推行工作的指导意见》。

中国企业超过 7000 万家，其中酒店 70+万家，餐饮 500+万家，营改增的全面实施使得企业迫切的需要在避免税务风险的同时降低税负。发票开具时间长，顾客体验差；纸质发票易丢失、损坏，而企业大多不了解电子发票；一部分连锁餐饮只有总店能开票，分店无法开票、外卖也无法开票，导致被投诉。

简税是航信产品为响应互联网+税务的号召，开发的一款增值税信息化管理云平台。致力于为酒店、餐饮、零售等行业解决增值税信息化管理难题。简税对接支付宝、微信，实现扫码开票，减少开票时间，提升客户开票体验。对已开具的发票进行管理，规避增值税发票虚开、多开、重开风险，提供酒店、餐饮财务对增值税销项进项的解决方案。

简税提供远程发票管理、税务管理的服务，企业负责人、财务人员可随时随地查看开票

情况，发票管理、统计报表，方便连锁店的财务管理，无需到店即可轻松管理。

在餐饮行业，只有总店有税控设备，分店没有税控设备，分店开票需要快递，成本高，且顾客等待时间长，不能现取，外卖行业无法开票导致丢单、被投诉。使用简税开具电子发票，分店在没有税控设备的前提下也可开具发票，外卖也能开票。用餐高峰期，前台点单、结账繁忙的情况下，消费者结账之后，无需在前台排队开票。由开票员直接在手机微信中为顾客提供移动开票，开具电子发票。

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