小猿搜题起诉作业帮索赔5000万 同时起诉百度索赔1501万

小猿搜题与作业帮的纷争还在继续。

8月14日，小猿搜题召开媒体发布会，公布“学习软件内容涉黄”一事的调查结果，指控竞对作业帮用办公室IP地址在小猿搜题APP上发布涉黄内容，手段卑劣，蓄意抹黑。

百度在随后的17日作出声明称从未参与此次争端，并在22日起诉粉笔蓝天科技有限公司CEO张小龙与自媒体“酷玩实验室”，要求对方为百度所受到的名誉损害负责。

仅两日过后的今天，小猿搜题正式向北京市朝阳区人民法院针对作业帮提起诉讼。

小猿搜题指控作业帮在小猿搜题产品内蓄意发布非法内容，并通过公关传播、散布虚伪事实，严重侵害小猿搜题名誉权，要求作业帮赔偿经济损失5000万元，并在公众渠道向小猿搜题正式道歉。

小猿搜题称此前已公布多项实证，公开曝光作业帮蓄意构陷的行径，手段恶劣。作业帮的不正当竞争行为对小猿搜题商业信誉和商品声誉造成了恶劣的影响。

针对作业帮涉嫌触犯刑法的犯罪行为，小猿搜题也已经向有关机关进行了举报。

同时，小猿搜题另案起诉作业帮控股方百度公司，指控其在发布的官方声明中违背事实严重诋毁小猿搜题商誉，并要求百度公司赔偿经济损失1501万元。

小猿搜题表示，百度公司在其声明中称“小猿搜题为达到引发关注、扩大影响的目的……蓄意绑架百度品牌，肆意攻击诬陷”，以上未经调查、与事实严重不符的言论在被网站和自媒体平台转载、广泛传播后，给小猿搜题的商誉造成严重损害。

今日，小猿搜题依法在北京市朝阳区人民法院分别起诉作业帮以及百度两家公司，要求两家公司停止侵权、消除影响，并赔偿经济损失。

据界面创业记者了解，在得知此次纠纷后，百度已以投资方身份，要求作业帮就相关情况进行调查及说明。

至此，这次事件最终会如何定性，继“魏则西事件”后，百度是否会再次面临千夫所指的局面，只有等待作业帮的调查结果和说明了。

来源：界面新闻