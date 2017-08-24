知识打赏也用直播“谢谢点亮”的套路来走，你会更愿意付费吗？

今年 1 月，Medium 创始人埃文·威廉姆斯（Ev Williams）曾称要调整商业模式，放弃广告，以保持平台文章的深度性和独立性。3 月时，Medium 推出每月 5 美元的付费会员模式被视为是“情怀落地”的第一步。

8 月 22 日，Medium 又给自己平台作者找了一个获利办法：打赏功能。这个打赏功能和我们在微信公众号或其他阅读平台按金额数付费的不同，也不同于付费后才能阅读的做法，Medium 采取的打赏功能更像是直播里的“点击爱心”。

Medium 将“推荐”功能的按钮改成“啪啪啪”鼓掌的设计，用户可以在阅读完文章后点击，而且，你想为文章鼓掌多少次都行。Medium 计划按照用户鼓掌的次数以一定比例给作者提成。

目前尚不清楚这一分成的具体分配情况，不过可以确定的是，接下来会有不少写作者鼓励用户给文章多“鼓掌”，看起来是不是有些像直播里喊着“感谢点亮爱心”的主播们的做法？

Medium 因优质文章和有意义的讨论内容而受到喜欢深阅读读者的喜爱，而为了提升平台文章的阅读价值，Medium 还自己掏钱邀请了一批著名作家入驻。Medium 一直希望通过内容本身价值来赚钱，而不是通过广告售卖的形式，但情怀归情怀，商业化的问题却无法避开。

从尝试会员订阅，到如今转向互动式的赞赏，Medium 还在商业化和情怀落地间寻找平衡和发展。