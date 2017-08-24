曾经辉煌的智能手环公司Jawbone，现在要做医疗设备来求生

Jawbone于1999年推出，命名为AliphCom。在其17年的成长过程中，Jawbone取得了许多令人印象深刻的成就。它已经筹集了数亿美元的资金，很少有公司能做到这一点，它创建并推出了许多成功的消费产品，包括Jambox无线扬声器，其同名的无线蓝牙耳机和Up健身乐队。

顶级风险投资公司Sequoia，Andreessen Horowitz，Khosla Ventures和Kleiner Perkins Caufield＆Byers以及主权财富基金在Jawbone投资了数亿美元，其估值在2014年曾达到32亿美元。

最终，所有这些钱都无法挽救Jawbone。该公司在其健身追踪产品未能取得成功后，于今年6月份启动了清算程序。根据对该公司的CB Insights的数据研究，它已经成为截至目前，风险投资公司的第二大失败案例。

按照Y Combinator创始人保罗·格雷厄姆（Paul Graham）的说法，创业公司失败的两个原因:一是钱用光了，二是创始人放弃了。

我们知道前者的发生通常是突然的， 但在一夜间出现失败则是罕见的。相反，创业公司往往会因为第二个原因而给大多数企业家带来极大的痛苦。开办公司需要很大的精力和决心。即使是基础资本筹集，建立团队，推出产品和签署客户，都需要克服数不胜数的挑战。这也解释了为什么这么多创业者在决定了之后就会坚持自己梦想的原因。

近年来，Jawbone一直在努力解决产品延误的问题。执行重组;来自苹果和Fitbit的竞争加剧，与其供应商及Fitbit的昂贵诉讼。从外部来看，这增加了Jawbone的负面影响。

Jawbone创始人兼首席执行官霍桑·拉赫曼（Hosain Rahman）的身边许多人曾建议他放弃并以优雅的姿态功成身退。但是，他的公司还是在继续迎接挑战。这也显示了拉赫曼的决心。所以Jawbone失败的原因，不会是因为创始人放弃了。

根据彭博社近日获得的一份Jawbone在2016年10月给投资人的文件显示，Jawbone将致力于监控慢性疾病。发展战略包括与微软进行分销合作。该公司正在考虑利用一些工具，通过传感器来追踪一系列身体指标数据，比如: (身体)水合状态,呼吸,血压和酒精水平。

这些计划包括开发一个“杀手级应用”来扭转，延迟和改善糖尿病和高血压; 检测和监控异常心律; 改善压力管理。 文件称：“从用户级自我跟踪将发展到准确的临床，最终是医疗级监测。”

虽然该计划看起来非常详细，但彭博社报道说，Jawbone – 现在命名为Jawbone Health Hub表示，这些文件已不能准确地反映出他们目前的业务目标。

进入医疗设备市场的策略是大胆的。在克利夫兰诊所工作的，心血管医学系博士Steven Nissen认为，让任何一家初创公司进入医疗设备的可能性比较偶然。 他说：“首先，创业公司必须把它建立起来，证明它是有效的，然后你必须让监管机构同意这一点，接下来，你必须表明它具有医学价值。” “这不是那么简单。”

Jawbone被迫被清算，因为它在新兴的可穿戴市场上与大型公司(如苹果和三星)无法竞争。

摄影 Brent Lewin/Bloomberg

投售文件显示，Jawbone计划收购来自加利福尼亚州坎贝尔的Spectros公司的一些技术和创意，该公司是Rahman在2015年收购的加利福尼亚州医疗设备制造商。Spectros的创始人David Benaron，现在是Jawbone Health Hub的首席医疗官。 文件表明，两家公司根据T-Stat血氧计开发了一个手环。 根据Spectros网站，这台重11磅的设备测量(身体)组织中的氧气，它将被出售给医院和外科手术来使用。

依照文件中引用的视频链接，该手环可以当身体组织没有获得足够的血液时发出白光，以警告用户来检测心脏病的发作或心力衰竭的发生。

这些计划还包括与Microsoft Corp.的潜在合作伙伴关系，该公司有一个跟踪健康和健身数据的应用程序。 今年早些时候，该公司推出了HealthVault Insights，它可以确保患者在离开医院后继续执行护理计划。 根据投售文件，微软将向全球的企业客户分发Jawbone设备和健康软件。 小工具收集的医疗数据将与Microsoft的电子邮件和日历产品同步，并提醒用户何时需要运动以及进食。

微软没有就此发表评论。

最终，Jawbone表示想要出售临床级健康跟踪设备。 10月份概述的产品包括用于患有高血压患者的血压监测仪和用于糖尿病患者的可穿戴装置; 每周有关的进展报告将交给家属和医生。 根据这些文件，两个装置的用户也将参加12周的疾病管理课程。

对(精神)压力的管理是另一个重点。 文件草拟了测量呼吸，电流皮肤反应，皮肤温度和血压的计划，以检测用户醒来时的压力。 还有一个配套应用程序，提供减少压力的练习。 该软件包费用为每月7美元。

建立医疗设备公司将需要大量的研发投资，这反过来又要求投资者购买拉赫曼的最新愿景。 他劝说红杉资本，安德森霍洛维茨，科斯拉等风险投资公司支持原来的Jawbone。 但清算抹掉了大部分合并的9亿美元股本和可转换债务资金。

现在看来，这份计划是否会被全部会部分实现，将令人拭目以待。

来源：36氪