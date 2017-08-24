4分钟就能送货上门，无人机送外卖开始在冰岛商用

据VentureBeat报道，无人机代表着消费者递送服务的未来，亚马逊、7-Eleven以及DoorDash等都纷纷涉足无人机领域，但它们都还未投入实际应用。然而冰岛在线市场Aha声称，它启动了世界上首个永久性的、全自动商用无人机递送服务。

Aha已经利用以色列无人机公司Flytrex的服务，在冰岛首都雷克雅未克推出了一项按需外卖服务。Aha为在线餐馆、零售商以及杂货店提供了一个白色标签市场和相关服务，现在是冰岛最重要的电子商务市场，它涉及到餐饮、杂货和其他产品。

从A到B最快的路线就是直线，但雷克雅未克是围绕着巨大的海湾建成，意味着其自行车和汽车等交通必须采取迂回路线，其长度相当于穿越整座城市。而这就是Aha与Flytrex合作想要解决的问题。

根据冰岛交通管理局(ICETRA)公布的资料显示，Aha可以将通勤高峰时段从20分钟缩至4分钟。从表面上看，这个数字可能不算太显眼，但当我们谈及到餐馆新鲜烹制的食物时，消费者对缩短递送时间肯定更满意。

值得注意的是，无人机不会直接把食物送到顾客的家里。取而代之的是，Flytrex正在与Aha合作以“提供基础设施”，并改善交付时间。客户在网上下单，而Aha员工从海湾另一边的指定着陆点接起包裹，以完成交付。Aha发言人表示，目前只有一架无人机在Aha总部附近进行操作，但在获得监管机构批准后，预计更多的路线将会开放。

Aha与Flytrex的长期目标是在雷克雅未克的多条路线上直接向消费者递送各种各样的包裹。但是现在，Aha会分派其所有无人机递送业务“以保持效率”，客户不需要额外支付费用。

其首席执行官马隆·克里斯塔弗森补充道：“近几个月来，我们的在线交付订单大幅增加，尤其是我们的零售产品，我们预计未来几个月将继续增长，因为消费者可以体验到更快的交货时间。我们希望与Flytrex的合作不仅限于冰岛，也能成为我们海外市场的解决方案。”

Aha并不是唯一一个将客户需求增长作为转向全自动无人机理由的公司。今年早些时候，Domino与Starship Technologies达成合作意向，对其地面递送机器人进行测试。Domino集团首席执行官和董事总经理on Meij解释说：“我们已经制定了未来5到10年的增长计划,如果我们不采用这样的技术创新，根本没有足够的送货司机。”

来源：36氪