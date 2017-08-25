杨丹清：他不仅在创作，还在共享艺术、共享快乐

平日里，没什么要紧事就画画，或者去教学员画画，这样的日子开心，也满足。这是杨丹清先生对自己简单而充实的日常生活的描述。简单的生活不代表单调，杨丹清先生觉得专心于绘画这门艺术的挖掘会让他获得更大的乐趣。

▲杨丹清先生在工作室进行创作

被誉为“中华文化和谐使者”、“中国书画精英”杨丹清先生，不仅是中国文化艺术发展联合会名誉主席，还是深圳市龙华文学艺术创作学会理事、河源市美术家协会会员。他深爱绘画，尤其是国画山水，其作品曾多次获得市、省，甚至全国性的比赛大奖。

据了解，近几年来，他已经有20幅作品在中央电视台《书画频道》书画作品展播中荣获优秀奖。除此之外，他的画作还斩获了“民族情”全国书画大赛、“大美宝岛”海峡两岸书画大赛、“金紫荆杯”中国书画家香港交流展等活动的金奖。

更让人心生敬佩的是，他的作品还被收编进由中国文化艺术发展联合会出版的《“中国之梦——时代丹青”庆祝中华人民共和国成立65周年选65位书画家珍藏卷》、《中国书画名家典藏》等一系列珍藏典籍，更有10幅作品被美国集邮公司制成邮票收藏。

无关名利，这些奖励更像是社会对他作品的肯定和赞赏。

潜心作画 画风自成一派

值得一提的是，杨丹清先生并非科班出身，绘画的技巧都是靠自己摸索出来的。

杨丹清先生出身与河源的小山村，家境贫苦，上完小学便辍学出来讨生活了。挖煤、伐木、烧炭……这些重活覆盖了他的整个童年。机缘巧合之下，绘画的出现，让他看到了自己的梦想。

没有条件学绘画便自己创造条件，穿街走巷地为老人画画像，在碗厂给烧制的碗绘画图案，在床厂给床头板画图画，一边工作一边练习研究绘画的方法和技巧。在这漫长的艰苦岁月里，在追逐梦想的路上，杨丹清先生用自己的画笔把生活画出了一朵朵明艳的花儿。因为他的努力，他22岁时便成了家乡当地小有名气的画家。

不满往往是一个人向上的车轮。杨丹清先生知道艺术无涯，他继续潜心钻研各类画工，并综合分析，找到了属于自己的秘诀，并渐渐地养成了自己的作画风格。

基于对家乡山水的热爱，杨丹清先生的作品以岭南画派特色为主，结合一些北派、西画风格，还把广东人偏爱的传统风水文化融入山水画中，透着生活的气息，兆意吉祥，雅俗共赏，既传承文化经典又迎合市场需求，深受大众喜爱。

▲杨丹清先生的画作

热心公益 他的快乐可以共享

尽管早已成为知名画家，杨丹清先生却从来不摆架子，而且对公益事业也非常上心。

他时常会抽时间去龙华街道职康中心，在那里的绘画兴趣教室，免费向其他残疾人会员传授绘画技艺。而且，每年的深圳市残疾人展能节，他都一定到场挥毫绘画，言传身教，为的是鼓励更多残疾人坚持和追逐自己的梦想。

公益已经成为了他生活里除了创作外的重要主题。龙华街道职康中心相关负责人告诉记者，不论活动大小，杨丹清先生从不计个人得失，积极参与。要是遇到需要外出的公益活动，他也总是早早做好精心准备，提前去到现场。

跟杨老师学习绘画，能学到很多东西，很高兴！职康中心的学员纷纷表示。

建立在他人开心上的快乐才是真正的快乐，杨丹清先生用自己的方式传达着自己获得的快乐，他的公益不是施舍同情，是在共享快乐。