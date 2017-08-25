甩开百度外卖这个包袱，百度终于松一口气了

昨日，饿了么宣布合并百度外卖，多日以来的市场传闻尘埃落定，蓝红合并成为现实，外卖市场只剩下两强争霸，有了百度外卖市场份额的加入，饿了么在对战美团外卖时，将具备更强优势。而同时，百度在精简掉外卖这块烧钱的业务后，在整体的业务上将会更聚焦AI，业务模式和发展方向更加清晰。这次的合并可以说是百度和饿了么的“双赢”。

精简支线业务负担，百度得以战略聚焦AI

李彦宏拿出200亿砸O2O的最好时光已经过去。这两年来，特别是在陆奇加盟百度之后，人工智能作为百度的发展战略核心得到了确认，一切业务都以AI为重点，围绕AI展开。希望在新一轮的技术革新中重新成为弄潮儿，显然，百度外卖不在这个未来几年的重点发展规划里。今年2月，李彦宏在新年内部信中确定了百度2017年四大业务发展方向：内容分发、连接服务、金融创新和人工智能。O2O不见踪影。曾经作为重点发展业务的O2O，包括百度外卖，逐渐成为了支线边缘业务。

其实从去年开始，市场上就一直传出百度外卖卖身的传闻，收购方从美团到顺丰再到饿了么，直到现在才最终尘埃落定。按照媒体的爆料，百度对于出售外卖业务的意愿也极其强烈，并不想反复扯皮。这个态度其实代表了百度外卖已经成为了集团战略的弃子。

对于百度来说，外卖业务已经成为了一个负担。在跟进美团和饿了么的外卖补贴大战中，百度外卖的资金一直比较吃紧，虽然有来自百度的流量支持，但是其市场份额不断下滑却是事实。按照Quest Mobile统计的数据显示，在2017年第一季度，外卖服务用户规模达到6565万，百度外卖的MAU为1500万，和饿了么、美团外卖的2500万量级相差了近一倍。据艾媒咨询这两天发布的2017上半年中国在线餐饮外卖市场研究报告的数据，百度外卖的市场份额仅占13.2%，而饿了么和美团外卖则占比超过40%。虽然饿了么暂时以微弱的优势领先，但整个外卖市场的战况仍然十分焦灼。如果要继续跟进，势必百度还需要对模式比较重的百度外卖进行持续的输血。要对非战略核心，同时也不具备市场优势的业务进行持续输血，是一笔非常不划算的买卖。

在陆奇大刀阔斧的整改中，我们可以看到，百度的发展方向其实更倾向于“轻模式”，做技术赋能，聚焦自己擅长的事。在2017年的四个重点发展方向中，内容分发、连接服务、金融创新和人工智能，这些业务有一个共同的特点，不需要涉及到自己去做线下资源的建设和积累。而是聚焦在技术模块，这些业务的核心优势都能够通过发展人工智能得到更好的实现。百度外卖则很“重”，要建骑手团队，要做商家拓展……花钱花时间花精力，可能还并不能对业绩推动有帮助。

所以选择出售这块棘手的重模式业务，对百度来说，一方面及时止血，一方面，在整体的业务布局上，整个将更加符合百度目前规划的轻模式路线。聚焦发展人工智能，然后在技术赋能这块做出成绩。

饿了么如虎添翼，美团压力陡增

这次交易的另一个受益方饿了么，收获更大。将百度外卖的市场份额收入囊中之后，饿了么将成为外卖市场上占据超过半数江山的赢家，拉开了和第二名美团外卖的距离，在接来下可能进入赢家的市场收割期。百度外卖一直主打的是中高端的用户，目前有超过百万的优质商家入驻，覆盖300多个城市，这些资源在合并后将会极大的扩充饿了么的入驻商户。对于后续饿了么30mins生活圈战略的发展具有重要价值。

同时，百度外卖也将会为饿了么带来来自百度成熟的技术调配系统，因为依托有多年的百度地图等业务的技术支撑，百度外卖的智能物流调配系统是在业内闻名的，合并之后，双方的优势得到了互通，来自百度外卖的智能物流调配系统也可以运用到饿了么配送体系中，为饿了么整个配送的效率做处提升改进，将让饿了么的服务体验更上一层楼。

同时，来自百度资源的支持，可以让饿了么在后续两强争霸的市场争夺战中，得到更多的流量优势。据《财经》披露的交易细节，本次收购的价格分为两块：百度外卖 5 亿美元出售;此外百度打包一些如手机百度、百度地图等流量入口资源给饿了么，作价 3 亿美元。总共收购价格为 8 亿美元，交易完成后百度占饿了么股份5%。这项交易让百度成为了饿了么的股东，百度系的流量资源也对饿了么进行了开放。对于后续的市场竞争，可能具有重大的意义。

要知道，竞争的一方是刚获得新一轮融资，并且市场份额已经超过了半数，合并百度外卖后在资源和技术上都更进一步的饿了么，弹药充足士气高涨，一方是在多个领域进行市场拼杀，弹药紧张，同时今年遭遇多起公关危机的美团外卖。不管是在商业实际竞争的角度，还是在公关士气上，百度外卖已经成为原本两个势均力敌对手之间一个重重的筹码，拉开了接下来天平失衡后外卖市场新格局的序幕。

来源：投中网