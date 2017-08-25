亿利洁能为何重组装入光伏资产？

光明网讯 在停牌5个月后，近日，亿利洁能（600277）披露了重大资产重组预案。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，收购亿利集团等相关股东持有的光伏和热电资产。问题是，在目前情况下，公司为何要收购光伏资产？带着这些疑问，记者查阅《预案》并对相关资产进行实地参观，发现装入的光伏发电资产很有看点：和传统光伏相比，具有生态光伏、冬奥光伏、扶贫光伏等特点，在建设上还大量采用了最前沿的光伏技术和设备。

看点一：科技创新引领。据光伏电站负责人介绍，光伏资产储备了超临界二氧化碳驱动汽轮机发电和沙子储热、高倍聚光、单晶PERC双面组件、跟踪系统等一批全球领先的光伏、光热技术，并逐步开始规模化运行。库布其生态部分实验光伏通过一年来的运营及数据积累显示，单轴、双轴跟踪系统比常规发电系统发电量分别提高15%、20%，特别是单晶双面电池的发电量提高40%以上。例如，采用的单晶PERC双面发电组件技术，电池正面效率高于21%，背面效率可达正面的75%。尤其适用于沙漠及经反光处理的地面与屋面条件，可显著提高发电量（背面增益在8-25%左右，最高达可30%）。

看点二：经营模式创新。因地制宜实施“板上发电、板下种草、板间养殖”生态循环综合利用的产业模式，实现了公益、商业等多重效益。

库布其光伏电站已建成310MW，其中，正利新能源110MW，库布其生态200MW。是我国第一座因治沙而批建的生态循环光伏电站，是内蒙古自治区创新实验的沙漠光伏复合生态发电项目，也是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地。是科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。

张家口奥运迎宾光伏廊道项目，专门为国家举办“2022年冬奥会”而建。利用北京至张家口沿线的破损山体、废弃工矿、雨水冲刷沟壑等地兴建光伏电站，通过林光互补的方式，实现一二三产业融合发展。目前，冬奥会光伏电站并网指标共500MW，京张奥运迎宾廊道就占了240MW，规模优势显著。张家口市作为冬奥会雪上项目的主承办地，贯彻“绿色奥运，低碳奥运”的承办理念，到2020年，张家口示范区55%的电力消费来自可再生能源，全部城市公共交通、40%的城镇居民生活用能，50%的商业及公共建筑用能都来自可再生能源，40%工业企业实现零排放。

亿源新能源生态光伏电站，为近年来国家大力提倡的扶贫光伏项目，是集产业扶贫、生态发展扶贫和清洁能源建设扶贫于一体的模式。当地不但有550千伏和110千伏变电站可接入，而且，农业种植养殖业环境好、工业污染源少。项目通过采用3米架空的高支架技术，在不改变原有土地性质的原则下，不打桩、不破坏地表层结构，不但不影响农作物生长和养殖，常规农业机械也可以正常使用。今年春节前，国家领导人视察该项目后表示：“希望把这种切实可行的事抓紧做起来”。

看点三：持续提升清洁能源收入。此次，采用资产基础法对光伏资产评估，有别于一般重组惯用的业绩承诺方式。将光伏资产未来收益留给上市公司，有利于提升公司资产质量，进一步增强公司在清洁能源领域的综合实力，可持续发展能力得以进一步提升。另外，稳定的收入和现金流保障，较好的改善了公司财务状况和增强了持续盈利能力，尤其是增厚了清洁能源业务收入。2016年，正利新能源和库布其生态收入合计2.8亿元，已经超过当年公司清洁能源业务整体收入。

看点四：项目选址契合国家能源规划战略布局。从我国光伏应用市场发展趋势看，在未利用的荒漠化土地上规划建设大型光伏、光热电站必须具备两个条件：一是未利用荒漠化土地面积广阔，经过生态修复，适合建设光伏电站；二是必须具有并网和就地消纳等优势。库布其沙漠所在的鄂尔多斯地区是我国北方重要的能源基地，是“十三五”规划特高压外送电力电源集中地区，且周边大型工业园区众多，电能消纳得到有效保障。京张奥运迎宾光伏廊道项目所在地张家口市，地处京、冀、晋、蒙四省市的交界，距离北京180公里，是京津冀地区向西北、东北方向辐射的重要节点，境内共有5条超高压输电通道和规划中的特高压通道，是我国重要的电力输送通道节点，是目前全国可再生能源输出条件最好的地区之一。

此次，亿利洁能装入的特色光伏，区别于一般意义传统光伏发电，有利于通过上市公司平台推广“林光互补”、“光伏治沙”等生态产业模式，积极响应了国家能源政策号召，社会效益显著。

来源：光明网