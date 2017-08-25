一米云站：中央工厂＋终端功能柜，一份热便当开柜即取

当所有的服务都在讲究最后一公里的时候，餐饮更是如此。

但是随手点的外卖却不能够保证食品安全，配送过程中也可能出现延期变冷造成一顿不美好的用餐体验，而一米云站则是希望通过智能存储终端切入市场，提供标准化供应链生产出的食物，并且让用户通过保温的终端功能柜自动取餐。

一米云站副总裁董哲介绍道：“一米云站是分布式的智慧移动餐厅加中餐标准化的供应链能力。”

首先，整个制造流程为菜品研发、中餐标准化研发、交付到中央工厂，再将半成品的原料真空、无防腐剂地包装，冷链配送到本地加工点，现炒后配送到每个前端硬件终端。

而终端功能柜包括一台主机和众多格子机柜子，单格分别控制，格子内保证 65 摄氏度恒温。据董哲介绍，“一米云站的一个配送点只需要一台主机，便能上百个地扩展格子机柜子，达到规模化模块化扩展的目的。在这一块我们的技术已经很成熟，因为我们也是主流的快递柜的系统提供商之一。”

“我们的供应链后端已经形成了一套标准化生产体系，可以有效地保证食品安全，类似于肯德基、真功夫，但是我们将这些门店用快递柜模样的终端功能柜替代，能够节约门店成本。”

用户要做的就是线上下单，有川湘鲁粤等口味便当供用户挑选，随后由统一的物流配送体系送到功能柜，用户收到通知后进行扫码取餐，一餐热腾腾的包含三菜一汤的便当便能到手，且客单价仅为12元-15元。

目前，一米云站主要面向珠三角地区，在深圳、广州、东莞、佛山都有设点；而场景也很多元化，进入了写字楼、住宅小区和众创空间。据了解，一米云站也开始和房地产商进行合作，面向其住宅区去进行铺设。

在去年年末，一米云站已经铺设在写字楼、社区、众创空间等场景试运营，目前日均订单数千份。

在创始团队方面，也能看出一米云的后端供应链管理优势。创始人刘旋斌为食品科学与工程学士，此前曾任职于麦当劳供应链，后任职于真功夫供应链，负责真功夫全国供应链的重组和优化，也曾在维也纳集团餐饮事业部担任总裁，且为华为餐饮供应链专家，负责华为全球餐厅的供应链优化；联合创始人/CEO叶文亦为长江商学院MBA，连续创业者，曾为国内某著名投资机构的投资人以及跨国公司市场负责人，战略和管理经验丰富。研发总监饶晴曾任雀巢食品和联合利华的研发总监。

来源：投中网