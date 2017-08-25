更透明的投保体验，尊享e生智能核保温暖上线

很多人不知道，每一份保险正式生效前都要经历审核环节，业内称为“核保”，这是保险公司确认客户是否符合投保条件，是否承担客户的风险接受客户投保的过程。对于在网上购买保险的客户，核保过程通常用健康告知的形式代替，客户如果患过健康告知中提及的疾病会被一刀切式地拒绝，核保结论只有两种——通过或拒绝。为了让更多人获得优质保障，提供更透明的投保体验，众安保险的尊享e生推出了智能核保功能，即使有相关病史也有机会获得保障。尊享e生自2016年8月推出以来，因为保障额度高、保障范围广、产品设计亲民、投保便捷等特点迅速被广大保民所熟知，并被亲切地称为“国民医保”。此次新增的智能核保功能，将更加人性化地为用户提供投保方案。

智能核保让投保流程更加人性化

核保流程对客户而言往往很神秘，在以往的标准化流程下，不符合健康告知的客户除了放弃投保别无选择。众安保险为尊享e生定制的智能核保，可以由用户自主回答问卷，最终获得一个更有指导性的核保结论，而非单纯的通过或拒绝。

在尊享e生的智能核保中，问卷内容以用户为导向，更关注用户关注的疾病，在问答中综合判断多种疾病，从而在保证问卷精确性的同时让问卷结构的层级更精简，体验更加人性化。完成并通过智能核保后，每个用户都有定制化的健康告知展示，取代了原本生硬的标准化健康告知和拒保结论，让尊享e生更符合用户需要。

与以往的核保结论相比，众安智能核保的结论向用户提供了明确的指导，将核保的结论分为五种：标准投保、拒保、延期投保、多种疾病除外、线下人工核保。避免了用户因为不了解保险流程所造成的误解和不良体验。

科技推动服务升级，智能核保意义非凡

过去三年多的时间里，众安保险持续探索就医数据与保险数据的结合，运用大数据分析，挖掘出有代表性的健康需求，从中得出了产品的定制逻辑，尊享e生在上线至今已为60万个家庭提供投保保障，就得益于此。后期随着数据的累积、需求的增加，这款产品也在不断进行自我优化。

尊享e生背后的风险管理系统离不开众安保险的大数据、云计算等科技运用，这一切都旨在让产品体验更智能。许多人在最初接触保险的时候都会担心其中“水深”，特别是健康险，由于不了解专业的医学知识，普通人常会在不知不觉间“踩坑”。尊享e生的智能核保以透明的流程让用户体验到保险业务的后台运作，流程更透明、避免信任缺失，用户更安心。

随着参与用户的数量增长，尊享e生的智能核保的数据后台会持续拓展，数据模型将根据保单的大数据信息持续更新，优化用户体验。通过不断的迭代，未来众安的智能核保平台将适用于更多的产品、更广的投保用户。

专家指出，尊享e生智能核保功能的推出，解决了客户与保险公司之间信息不对称的问题。对用户而言，更透明的核保机制让他们看到保险公司的规范流程，即使不符合投保标准，也可以得到适宜的建议。尊享e生的智能核保功能将从侧面推动行业发展，让更多公司重视用户体验，加入核保流程的智能化开发，提升行业整体产品体验。

尊享e生智能核保的相关负责人表示：“在互联网环境中成长起来的众安，始终相信互联网思维+科技创新的力量，只有坚持科技之路才能保持竞争力。尊享e生是众安健康险着力国民医保事业的起点，上线以来，产品和流程都在持续进行迭代升级，智能核保的推出进一步扩充了国民医保方案的内涵、提升了用户体验。”

保险体验改善的道路任重而道远，科技将带给保险怎样的变革，令人期待

来源：中国网