“塑料房屋”回归：毛坯房买不起，我住塑料还不行？

为什么越来越少的人在度假的时候选择住在塑料小屋？

为什么木质海滨小屋和水泥游泳池越来越受欢迎，而合成材料制成的瑞士小屋却越来越无人问津？

法国建筑收藏师和博物馆馆长Eric Touchaleaume认为OPEC（Organization of Petroleum Exporting Countries，石油输出国家组织）要为这种现象负责。

他说：“上世纪70年代的石油危机使塑料材料价格暴涨，人们对预制安装塑料房屋的兴趣戛然而止。”

Touchaleaume现在正在法国马赛城郊的雕塑和建筑公园举办他的展览，让民众一窥曾经风靡一时，自由不拘的预制房屋世界。

沙滩立方体

先看一眼希腊建筑师Georges Candilis在1972设计的未来主义魔法小屋吧！

Candilis设计的房屋在装配和拓展上都非常方便，可以满足使用者的各种需求，是很适合在海边居住或者露营使用的便捷而且现代的房屋。当时，在地中海著名的旅游景点吕卡特港的度假村，你会看到非常多魔法小屋。但是如今，你更有可能在网上热门的古董市场1stDibs看到它的身影。

展览上也展出了Jean Maneval设计的泡沫房屋。从1968到1970年间，这样的房屋总共才生产了30套。即便如此也不碍法国当时最时尚的旅游公司在比利牛斯山度假胜地建造泡沫房屋。

此外你还能看到芬兰建筑师Matti Suuronen设计的一间未来房屋，它看起来就像会飞的香肠——我真的想不出其他更恰当的比喻了。

当时Suuronen在把谷仓的玻璃纤维拱顶完善之后，获得启发，于是造了这么一个未来房屋。当时他想把这个小屋建成预制安装式的滑雪旅馆，但是，最终也只生产了大概100套。

此次马赛展出的未来房屋当年都在西班牙马略卡岛展出过，当年推出这些房屋就是为了进军假日房屋市场。但是后来这项计划夭折了，这些房屋就被遗弃在一片松树林中，后来又在网上被卖掉。

塑料房屋回归？

这并非Touchaleaume展出的最具异域风情的展品。

Touchaleaume有时候被人称为“建筑界的印第安纳琼斯”。他到过刚果首都布拉柴维尔和印度北部的昌迪加尔，找寻和购买中世纪建筑大师，比如简·普鲁威和勒·柯布西耶，创作的稀释珍宝，然后把它们带回国内。

现在，几乎所有对建筑学感兴趣的人都很喜欢简·普鲁威和勒·柯布西耶设计的建筑。我们能否重燃旧火，恢复塑料小屋往日的风采呢？

Touchaleaume对此深信不疑。毕竟，有谁会拒绝廉价、时尚的房屋理念呢？

Touchaleaume说：“现在油价又回到低位，塑料房屋成为新的业界话题不足为奇。或许2018年的夏日我们又会看到塑料小屋的魅影了。”

来源：36氪