RealNetworks布局中国蓬勃发展的视频流媒体市场

据《南华早报》报道：当决定停止遵守中国的审查法之后，Google于2010年将其互联网搜索服务从中国撤出，该公司与北京的关系受到影响。 每个Google的关联产品和服务，包括Gmail，YouTube，甚至Google Docs，都被屏蔽。

这个美国技术巨头在世界第二大经济体的缺席为竞争对手提供了机会。 位于美国西雅图的RealNetworks愿意填补空白。该公司曾经开发了90年代流行的音视频流媒体播放器RealPlayer,它曾是最早支持流媒体功能的播放器之一。

该公司的创始人罗伯·格雷泽（Rob Glaser）在RealNetworks北京办公室接受采访时表示：“Google是我们的主要竞争对手之一，它与中国市场复杂的关系，在某种程度上可能会有助于我们在中国的业务。 ”

罗伯·格雷泽（Rob Glaser），RealNetworks公司CEO，接受《南华早报》专访。

摄影：南华早报，宋晓刚。

该数字媒体巨头在中国的主业是IP授权业务。 上周，RealNetworks公司宣布，国内领先的互联网电视（OTT）牌照运营商国广东方（CIBN互联网电视）将采用RealNetworks公司所研发的视频压缩技术RealMedia HD。RealNetworks与国广东方合作，意在提高CIBN互联网电视的大屏端和手机端流媒体视频播放功能。 CIBN互联网电视是中国国际广播电视网络台（CIBN）旗下的互联网电视业务，优酷（中国观看次数最多的视频流媒体服务）也是其股东之一。 优酷土豆的母公司阿里巴巴集团控股也拥有南华早报

虽然像Google和Facebook这样的美国公司不愿意与当地的国有企业合作，但RealNetworks却相反。

“我们专注于让我们的技术得以最广泛地被应用，而非其他议程。”格拉泽说。他还表示，RealNetworks三年前在北京研发中心开发下一代技术方面迈出了不寻常的一步。

视频压缩格式的主要参与者通常以技术的名称而闻名，并且这些参与者主要是来自美国和欧洲的科技公司。

广泛使用的产品包括谷歌的VP9，其开发之初是被用于其广受欢迎的视频平台YouTube。以及其后续的AV1，由亚马逊、思科、谷歌、英特尔、微软、Mozilla和Netflix等科技公司联合开发。另外，H.264和H.265是由多家跨国公司联合制定的编码标准。

“与H.264相比，对于不同类型的视频内容，在保证相同画质的条件下，我们可能会节约40%或50%的文件大小不等，这意味着只有H.264文件尺寸的一半，” 格拉泽说，“这是一个货真价实的技术突破，可以说，用最低的带宽实现最好的质量”。

作为世界上最大的手机市场，中国也正在为第五代（5G）电信网络铺设基础设施，理论上比现有技术要快20倍，可以下载/传输更多的数据和视频。 而格雷泽说，在这个领域，RealNetworks与竞争对手相比处于领先地位。

他说：“因为中国的增长速度非常快，由于城市密度太大，基础设施往往比较受限。在诸如人流量忽然增加的情况下，现有设施无法保证良好的宽带体验和快速的无线网络体验。当人们试图在带宽受限的环境中获得最佳画质时，像RealMedia HD这样的视频压缩技术便显得尤为有价值。”

格雷泽，曾经于2010年退出其成立的RealNetworks，并于2014年正式回归担任董事长兼首席执行官，他对中国的业务增长充满信心。

根据GAAP会计准则，RealNetworks在2016年的收入为1.25亿美元，并未标明中国的盈利占比。 不过，格雷泽将中国描述为3000万美元业务的“重要”部分。

在互联网泡沫破灭后，RealNetworks也同样受到冲击。 由Spotify和Netflix近年来提供的音乐和电视方面的流媒体服务无需本地存储，这使RealNetworks曾经领先的技术蒙上了阴影。

格雷泽表示，RealNetworks现在已经稳定下来，它已经“致力于现在和未来的增长”。“我们必须推动我们的技术发展，因为行业不会停滞不前。”