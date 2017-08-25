国际驾照翻译认证件非国际驾照 租租车力推中国驾照获全球认可

随着国人消费升级，出境自驾游成为逐渐火热的休闲度假方式。在人们考虑前往境外自驾时，最先考虑的就是驾照问题。而近期“国际驾照”以及“国际驾照翻译认证件”引起了大家的广泛关注，到底国际驾照与国际驾照翻译认证件是什么？区别在哪里？昨天，以76.2%的市场份额领跑境外租车行业的租租车提醒广大用户，国际驾照翻译认证件并不等于国际驾照，不要误读与混淆其含义。

所谓国际驾照（International Driving Permit，以下简称IDP）事实上是翻译成中文的通俗叫法，并不是真正“驾照”，而是驾照的一种翻译辅助证明文件。其主要目的是为消除驾驶员在它国驾车时，由于语言和各国对驾照有不同要求而遇到的障碍，同时有效的帮助其他国家的相关执法人员读懂该驾驶员的姓名、地址、准驾车型等必要信息。而根据《国际道路交通公约》，国际驾照只能由持证人居住国的政府（且该居住国为公约缔约国之一）发放，而且这份翻译文件驾驶员也必须同时持有有效的本国驾照一并出示才有效，且仅限于在《联合国陆路交通国际条约》的缔约国之间使用。目前由于中国大陆并未加入该公约，因此中国大陆公民无法取得“国际驾照”。

但随着法国、阿联酋、比利时与中国大陆的驾照互认，中国大陆驾照的国际地位也在逐年提高。而基于澳大利亚、新西兰、美国、英国、德国对中国驾照的认可，用户只需手持中国驾照及驾照翻译认证件加以辅助，即可在规定时间内，在多国成功租车自驾。为了免去国人出国自驾租车对驾照进行翻译公证的繁琐流程和高昂成本，租租车依据《联合国道路交通公约》并严格按照国际标准，将中国驾照翻译成9国语言，推出了国际驾照翻译认证件，由香港公证行和NAATI（即澳大利亚翻译资格认可局）进行翻译认证。拥有这份翻译认证件的用户，可在租租车平台上凭中国驾照加上这本小册子在各大国际租车集团以及车行使用。

另外，为了推动中国驾照被境外更多国家和地区认可，租租车已与多国旅游局、交通部门建立战略合作，合力推动当地的交规改革，支持并为中国境外自驾游客提供便利，同时也给当地政府、旅游企业以及中国游客创造政策红利，实现共赢。目前，租租车已与新西兰旅游局建立长期合作，并且还推出了通过NZTA（新西兰交通局）认证的官方翻译件，用户持该件可在新西兰全国使用，极大的方便了境外出行。此外，租租车接下来还将推出德国大使馆指定翻译宣誓件、使馆认证件等等，为用户境外出行提供全方位的服务。