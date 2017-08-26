共享单车投放“急刹车” 深圳上海等城市暂停投放

深圳、上海、杭州、南京、广州等地暂停投放

共享单车投放“急刹车”

继上海、杭州、南京、广州等城市禁止新增共享单车新车投放之后，深圳市日前也宣布暂停在城市公共空间新增车辆投放。狂飙竞速的共享单车行业，终于在城市空间的瓶颈制约下被迫“急刹车”，将各种绚丽色彩瓜分殆尽的互联网单车企业，也从跑马圈地的粗放式经营转入更具挑战性的精细化运营阶段。

8月22日，在上海静安区某违停非机动车堆放现场，上万辆各种颜色的共享单车被摆放的密密麻麻，野生植物无人打扰随意生长，从空中俯瞰场面壮观。 张亨伟 摄

单车巨头主动放缓投新车

深圳市相关部门日前召集各单车企业，要求暂停投放新车。此外，监管部门提出，各企业需要按照所投放区域投入车辆总数不低于5‰的比例，配备车辆维护、维修和调度人员，对于达不到要求的企业需缩减车辆投放规模。企业对于用户的违规停放车辆，必须在30分钟内完成处置。一旦处置不及时，将会直接面临被监管部门收车的处理。

在多个城市对共享单车新车投放按下“暂停键”的同时，共享单车企业也意识到了“跑马圈地”、大规模扩张时期的终结。

日前，摩拜单车联合创始人兼CEO王晓峰表态称，摩拜后台大数据系统“魔方”显示，北、上、广、深四个城市的共享单车数量已经达到供需平衡。也就是说，摩拜已放缓在北京等一线城市投放新车，而将更多精力投入到车辆精细化运营中。

ofo小黄车则回应，ofo在线下实行网格化管理，每个指定区域都会配一个运维师傅，负责修车和车辆调度，这些师傅会统一着装和戴工牌，清理乱停放车辆和损坏车辆。

随时有车可骑，是市民对共享单车的理想化需求，但城市空间却容纳不了海量投放的单车。

近日，北京市规划院宣布完成“北京需要多少共享单车”的阶段性研究报告。报告显示，市民对于共享单车的需求总量约172万至201万辆，但若保证通行宽度，道路上能停放的自行车仅为约120万辆。这也就意味着，城市规划中还缺大约60万个自行车的停车位。这正是各大城市遭遇共享单车“围城”压力的根源。

“共享单车‘从无到有’是个飞跃，之后会‘从有到精’，新的飞跃之路即将开启。”互联网分析师葛甲认为，多地暂停共享单车新车投放，并不意味着共享单车遭遇了政策打压，而是进入了发展新阶段。接下来，共享单车主要任务是瞄准车辆使用情况，用技术手段解决乱停乱放问题，让共享单车别为城市交通添堵。

8月22日，位于广州珠江新城旁正在进行城中村改造的冼村内，有大量的共享单车被丢弃在村内的大街小巷或是空地上。 中新社记者 陈骥旻 摄

弱势品牌撤离一二线城市

面对规范停车维护城市运行秩序的压力，共享单车企业主要的手段仍是加大人力投入。但投入多少运维师傅才够用？以深圳市提出的5‰比例计算，假设一家单车企业在市内有30万辆车，其配备的维修、调度人员数量要达到1500人。

实际上，即便还未有强制性运维投入要求，一些共享单车小厂商已经知难而退“绕道走”。

不久前，小鸣单车宣布对经营战略进行重大调整，从一二线城市转移到三四五线城市寻找空间。6月份宣布停止运营的3Vbike，则在日前宣布“重出江湖”，进军五六线城市。在昔日浩浩荡荡的共享单车军团中，大批第二、第三梯队的企业开始撤离摩拜、ofo双巨头鏖战的一二线城市。

让遍布大街小巷的单车都停放有序，的确不是件容易的事。多位市民建议，共享单车管理宜疏不宜堵，考虑到通勤出行的庞大需求，管理部门可以酌情考虑在有条件的街区增加自行车的停车位，鼓励绿色出行；而在不具备条件的拥挤街区，严格限定车辆投放数量并及时调度。

“对于共享单车乱象，政府需要通过行政供给，保障自行车骑行者的路权，并适当增加自行车停车空间。”交通运输部干部管理学院教授张柱庭分析。

8月17日，安徽合肥一处废弃的校园内，因为违章停放被城管部门暂扣的共享单车占满校园的足球场和篮球场。中新社记者 张娅子 摄

物联网升级成共享单车救星？

最近几个月，北京东城、通州等区域率先试点电子围栏规范停车。但不少市民发现，电子围栏附近车辆寥寥、禁停区域单车堆积的现象仍然不时发生。

交通运输部科学研究院城市交通研究中心副主任吴洪洋认为，如果政府划定的推荐停车点太少，共享单车又变成了另一种意义上的“有桩”车，用户必然会觉得太不方便。因此，适度提高推荐停车点密度才能提高市民规范停车的配合度。

除了企业需承担的责任逐渐“加码”，社会各界也开始行动起来，共同破解规范停车遇到的难题。

日前，清河街道利用移动互联网技术，开展了一个“共享单车停放与公共空间改善提案有奖征集”活动。人们可以提议在地图上某处增设或者改善自行车道、共享单车停放点，举报占道停车，并且上传反映相关问题的图片为证。未来，这样的提案积少成多，就会成为政府决策的重要依据。

此外，在各家共享单车企业难以实现互联共通的时候，在城市角落里布设能够监测到自行车、行人车流的智能传感器，也将为政府监管共享单车提供数据支撑和依据。记者近日获悉，这样的智能传感器已开始在海淀、西城的部分区域试点铺设。

业界分析，共享单车的规范停放，人力“搬运”调度还只是初级阶段，最终解决之道还是借助物联网技术的升级，让电子围栏的设置不断优化并降低成本。

来源：北京日报