喜欢网购？你认识的可能是假的95后

较之 “前辈”80后和90后们，95后消费群体似乎 “别具一格”。

在买买买这件事情上，较之 “前辈”80后和90后们，95后消费群体似乎 “别具一格”，而其惊人的购买力也让商家们不得不把注意力聚焦在他们身上，想方设法地讨好之，但是…….着手点对了吗？日前埃森哲发布《全球95后消费者调研中国洞察》报告中，总结了中国95后消费群体的几大特征，虎嗅摘贴如下，欢迎对号入座。

去哪买？电脑+实体门店胜过手机购物

调查显示，中国95后消费者前往门店购物的比例（31%）远高于其使用手机（24%）和平板电脑（4%）购物的比例。而从趋势来看，80后和90后选择去门店消费的比例分别为34%和33%，95后的31%略有缩减，但变化并不明显。但95后用电脑网购的比例远远高于80后（34%）和90后（30%）。可见，新一代消费者并没有大步迈进入移动互联网时代，一定程度上反而是回归到了电脑购物。

不过值得注意的是，在门店购物时，95后消费者往往非常看重数字化体验。

怎么买？社交媒体是好去处

就购物来说，95后消费者也更喜欢用社交媒体直接购物。70%的95后愿意在社交媒体上购物，并且用社交媒体进行网购的频次增长趋势高于80后和90后。

与80后和90后偏向通过微信购物不同，95后更偏向于使用微博购物，后者比例高达36%。此外，直播、视频这类社交媒体也很受欢迎。

我行我素？不存在的，评价很重要，反馈也很重要

调查显示，相对于商品价格，95后消费者更在意品牌和评价。其中，只有不到10%的95后和90后会认准一家商店购买所需的全部商品，接近一半的95后会在购物时浏览至少四个线上或线下销售点。和80及90后不同的是，95后更喜欢从品牌的官网上获取商品信息，尤其是服装、电子产品和食品杂货品类，这个比例高达40%，而90后和80后搜索品牌官网的比例只有20%和26%，更多的通过零售平台获取信息。

与此同时，与80后90后不同，社交媒体上的点赞数量对95后的购买决策有着显著影响。27%的95后会因为评价而决定是否购买，90后和80后受此影响的比例只有13%和16%。

95后还热衷于反馈和分享他们的想法，72%的受访者表示他们经常或频繁提供反馈，远高于全球40%的比例。和80后及90后喜欢在零售商网站上留言不同，95后中有接近半数的消费者会到品牌生产商的网站上直接留言。

冲动消费，如果要就马上要，不能退就放弃

相较于80后（23%）和90后（19%），95后中国消费者更容易冲动购物（29%），常常为买而买。关于这一点想必不少快时尚品牌已经深有感触了。

而冲动消费的后遗症便是频繁的退货，因而需要注意的一个数据是：32%的95后会因为零售商退货政策模糊不清而不再继续购买，大约60%的95后称退货政策不清楚就可能不再购买。由于退货政策不明确而不会继续购买的90后和80后比例分别为22%和13%，明显低于95后。

如果要就马上要，还表现为他们对于快速送货有着更高的期望和要求。90%的95后愿意为2小时内到货买单，80%的人愿意为半天内收货买单。

来源：虎嗅网