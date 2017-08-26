知乎也来抢微博生意？为什么内容平台都越做越像

8月24日，知乎在新版本app中，新上线“想法”内测功能。当然，这个消息显然被另一个消息淹没：知乎召开首次党支部大会。

说回“想法”，这是一个类似于微博、朋友圈的碎片化、短信息的即时分享功能。同时，在新版本中，除了想法，知乎新增了“每日新知”音频功能，支持视频预览播放。这次的新版本被知乎官方视为知乎史上最大胆的一次更新。

知乎的定位一直为国内版Quota的问答产品，以问题为导向，用长问答来连接用户。与以往定位不同的是，知乎此次试水短内容的即时分享，争夺用户的碎片化时间。

短内容的流量场，又多了一位勇士。

知乎是要做微博、FB，还是朋友圈？ 都不是，他们只是越来越像

在“想法”的入口开放后，一个“想法”立即冒了出来：知乎是要做微博，还是FB，还是朋友圈呢？

2014年，微博崛起，一枝独秀，到了2016年，市值达113亿美元，超过twitter成为全球市值最高的社交媒体。朋友圈借着微信的庞大用户基数，成为人们各种晒晒晒的日常。甚至前有落寞的饭否之见，此刻，知乎入局短内容社交用意何在？

两年前，知乎曾有开设用户朋友圈的想法。放在当时，知乎联合创始人张亮称“大概是两年来知乎最有趣的产品想法”，他同时表示，“这会有新的信息流动及新的交互关系”。

当然，等了两年，知乎搞了一堆事，唯独没有上线朋友圈功能。

这一堆事里有什么？

声势最为浩大的是知乎问答、知乎live，在内容付费市场占据一席之地。而这两款产品纵然引起一阵风波，问答无法形成体系化的知识沉淀，知乎 live的语音形式对内容的二次传播产生极大的阻碍，自然也不能很好地实现内容的沉淀。

同时，今日头条扶植起头条问答，邀请大V入驻，腾讯做起了悟空问答，微博问答也曾火过一时……微博、今日头条、腾讯，加上知乎，不管是内容生产平台，还是内容分发平台，为何越做越像？

这个问题并不难回答：内容平台期望建立起自己与用户的直接关系，问答、短内容分享是最好的争夺用户碎片化时间的内容品类。

所以，回到这段开头的问题，并不是知乎做得像微博、朋友圈、FB，而是在还没有新的内容品类诞生前，国内的各大内容平台在内容品类的开发上日益趋同。

可以看到，知乎新版本的迭代中不仅有“想法”这样的短内容即时分享功能，亦有“每日新知”音频功能。自然，面对这场流量争夺战，知乎也不想错过。这次试水不如说是一次内外压力之下的突围。

走慢点，别成为下一个微博 知乎“想法”想要做下一个微博么？

显然，这不是大众所期待的局面。

今天的微博已经成了网红和广告的修罗场，混乱的时间线，冗余的信息堆叠。一个专注于内容、信息的沟通与交流的平台，而不被无用信息、信息噪声所拖累的平台，正是被微博折磨坏的用户所期待的。

知乎是有优势的，大V已经完成了原始积累，通过长时间的问答获得了一票粉丝。“想法”功能沿用了社区已有的关注关系。

在产品设计上，知乎的“转发”功能不同与常见的多层嵌套结构，而是设计了单层平行结构，使内容不论经过多少次的转发，都能保持完整的信息呈现。用户在创作新“想法”时，能够既独立又相关的形式呈现和传播。

在内容质量上，知乎也有过担心：是否不再分享知识，转而分享生活？开放没几天，已经出现关于美食、旅行的生活分享。知乎给出的答案是：关系形态决定了核心创作属性，从而鼓励形成基于兴趣的社交。知乎产品孙妍认为，个人的生活分享，很难获得传播和互动。

另外值得注意的是，“想法”作为独立的页面，不与问答、文章共用流通空间，推荐优质“想法”，鼓励更好的创作。这一做法颇有点像豆瓣推行广播，再将广播精选的模式，另一个基于兴趣爱好的豆瓣广播。

知乎的下一步会是微博么？知乎创始人周源在一条“想法”下回复，“还是觉得短内容生产是有价值的场景，短内容信息流最重要，就是把发布功能做好，阅读体验做好，其他功能都不做。另外，‘想法’的内容流不进首页 feed 的，希望大家喜欢。”

周源的回复或许能暂时回答用户的担忧。未来，“想法”的路是走一条信息分享渠道，还是流量的入口，就像两年前为什么知乎没有开发朋友圈功能一样，都是未知的谜。

来源：寻找中国创客