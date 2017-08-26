加班就是好员工，你大概是想错了

每天下班赖在公司加班的员工就是好员工吗？其实不然，有些人晚上加班，只是为了弥补白天工作时间的低效率工作，这种无意义的加班，并不能提升个人能力。看完这篇文章，请告诉我，你还要天天加班到深夜吗？

学会在恰当的时间里完成恰当的工作

我一哥们刚毕业的时候在一家小杂志社工作，办公室也就十来个人，到了下班时间如果忙完工作就会打卡走人。

后来他进入了一家有几百号人的传媒公司，上了半个多月班，他就发现很多人几乎每天晚上都要加班。

虽然有点心虚，但他仍然像以前那样，到了下班时间准时离开，因为他认为既然工作都完成了，还留在那呆着干嘛，更何况公司也不给什么加班费。

时间长了，领导对他有些看法，每次开会都给他说要像李姐学习，一开始他还是很虚心接受的，过了一阵子，他发现李姐基本上每天早上都在研究股票，起码直到下午三点股票收盘后才开始认真工作。

后来他也是这么做的，上班时也消磨会时间，看看球赛，逛逛淘宝、刷刷微博，然后到了下午才工作，后来得到了领导的表扬，说他进步快，很勤奋。

他很无奈地跟我说：老板之所以喜欢员工加班的一个原因，是看你的效率虽然高，但质量应该不够，但是如果你工作时间长了，有可能是质量很高的，更何况多出来的时间不需要他付钱，这样的不花钱的高质量当然更喜欢。其实他们是在蒙蔽自己，最后可怜的只是老板而已。

工作一年的他给很多刚踏入工作的人说他最大的感悟就是：学会在恰当的时间里完成恰当的工作。

有时只是你不好意思准时下班

有时加班是因为某个项目的工作量大，需要更多时间和精力的投入才能完成。

但更多的时候是当你完成领导交待的工作准备离开时，看到办公室里满屋子加班的同事会很不好意思地准时回家。

或者是因为单位上的老总不走，不好意思走，也没人敢走，即使有事也要为了让领导看到辛勤工作的场景。

所以很多人即使完成了工作，也要选择留下来继续加班，不管有没有效率，有没有办正经事。因为这样才能给领导一个好印象：看，我在加班，我很敬业。

但很多爱让人加班的领导其实就是被诸多这样可以免费、无怨言加班的员工给宠出来的。

有一句话说：努力是对自己负责，不是做给别人看的，是为了不辜负自己，不辜负此生！

尽管老板喜欢主动加班的员工，但是你要相信，只要你把工作按时保证质量地完成，然后准时下班，老板也是无话可说的。

我一朋友就直截了当地跟我说：“我就不爱加班，反正我工作效率高，另外客户很认可我，随便你领导咋说，我就是不加班，有脾气就把我给开了。”

做好自己的分内工作，做事有计划的员工也同样是好员工。要知道公司要的是业绩、效率而不是加班。

如果想通过表现自己的加班来在加薪、晋升上面获得砝码，不如增强自己的业务、工作能力上更有说服力。

我们在办公室无意义地加班到很晚，回到家老婆孩子都睡了，便很少与他们交流，久而久之感情也就慢慢淡了。我们所能得到的只是领导一时半会的欢心，最后却与生命里最重要的人渐行渐远。

加班似乎成了中国特有的恶性循环

有人说：如果不是在有固定效率的生产线，加班就是浪费企业资源及打击员工忠诚度。

晚上一个偌大的办公室里，灯火通明，空调猛吹，如果不是重大项目而是在完成日常工作的话，公司创收的也许还不值这些办公的成本。

从创收效益的角度来说，公司需要员工加班，就一定会要求加班，不需要加班的时候，也一定要严格控制加班，降低成本。

有些领导也知道这个道理，因为他们只是一个部门领导，在他的上面有总经理，总经理上面有总裁，总裁上面有董事长……

如果他所管辖的部门每天一到下班时人都走了，别的部门的员工都在努力加班，被上级看到了，怕影响仕途。渐渐地这便形成一种恶性循环的风气。

若是本人职责内的日常工作需经常加班来完成，则该员工的工作效率和能力可能存在问题。所以用加班与不加班衡量一个员工的好坏是有片面性的。

想让员工无条件地加班，首先要看公司能给员工带来什么吧！员工每加一次班，身体都会多多少少受到一些损害，长期以往下来，高强度的工作压力将会让他们不堪重负。他们加的不是班，是命啊！

有时我们需要拒绝无意义的加班

加班本身并不带有明显的倾向性，只看怎么对待它。

如果是因为项目需要周期、阶段性的加班是没有问题的，但没事耗在公司去表明积极向上的态度是不可取的，呆在这样的公司也是没有意义的。

微博上有句话这么说的：“别不好意思拒绝别人，反正那些好意思为难你的人都不是什么好人。”

你替公司考虑，可公司考虑过你的安全与健康吗？当你健康出现问题了，他们大不了再换一个人，反正中国不缺劳动力。在老板们的潜意识里，世界离了谁也能照样转，甚至转得更好。

网上曾有一个报道，某公司高管因为长期加班而身患绝症，公司为了减少成本而提前与他解除劳动合同，不就是活生生的例子吗？

所以少些无意义的加班，多留点时间陪陪自己的家人才是我们要做的。你加了班，领导开心了，可家人却没了。你加了班，没有获得奖励，健康却丢了。你加的不是班，是命！求求你，不要再加没有意义的班了！

所以有时不加班的员工却是好员工！