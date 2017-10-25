释放你的简约style 一枚腕表让你精致整个秋天

夏天可以白T加短裤出门的女孩子们，到了秋天就陷入了搭配的苦海中，如何搭配出让人眼前一亮的free style，什么风格才能hold住通勤和休闲两种场合？衣橱和梳妆台已经堆到爆满，却还是搭不出满意的时尚icon。其实，选择一款适合自己的腕表，不需要太过复杂的搭配，快来释放属于你的简约style吧。

图为瑞士罗马表经典系列

Less is more，越简单，越复杂。简约是最能考验设计功力的存在，除去繁复的外壳和装饰，简单的形式最能体现手表的水准，简单好看的手表，需要比例合适，色彩得当，用料考究，做工精细，还有细节处独特的设计。瑞士罗马表经典系列正是这样的腕表，简单精致，白色表盘与精钢表壳相映成辉，剑形指针和条状刻度简单利落。初看没有繁复的设计，却在细节处展现了设计的精巧，白色表盘与黑色皮带相互碰撞，恰到好处的透露着佩戴者内心的小悸动。

图为瑞士罗马表R-Line钢带系列

瑞士罗马表以129年的制表历史，凭借精致的工艺和精准的计时，延续着卓越的传奇，逐渐稳固在腕表界的良好声誉。每一款瑞士罗马表都诠释着高级制表艺术的内蕴精华，为人生的每一个宝贵瞬间赋予别样珍贵的内涵。多项打磨抛光令腕表呈现高质感光泽度，蓝宝石玻璃表镜令腕表色泽由内绽放，时刻流露出耀人光彩。表盘环形波纹，如同波光粼粼的湖面一样赏心悦目，金盘条字间金腕表，举手投足间彰显出无尽的魅力，无形中提升佩戴者高贵典雅的气质。

图为瑞士罗马表五行太阳家族系列火星

有人喜欢巴黎的浪漫风情，有人喜欢英伦的高贵典雅，有人喜欢米兰的时尚简约，也有人喜欢巴西的热情散漫……不同的人有着不同的风格，每块手表也有独特的气质，当你遇到契合自身气质的腕表时，彼此间的美都将得到升华。黑色的表盘简约不失内涵，前卫却很理性，低调而经典的黑灰配色增添酷帅气质，柳叶般流畅的指针设计，如行云流水游走在表盘之上，成就佩戴者腕间的一抹精彩，将你的专属魅力演绎的栩栩如生。

秋天无疑是演绎精致和时尚的最佳舞台，作为配饰的首选之一，这一抹腕间的风情，无需太繁复，为自己挑选一款简单的腕表，让它带你时髦地hold住这个秋天吧。