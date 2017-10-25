《王者荣耀》背后的百亿级内容创业市场

《王者荣耀》自诞生起，伴随着收入的爆炸式增长，在游戏领域一骑绝尘。根据腾讯2017年第二季度的财报，网络游戏收入增长39%，达到238.61亿元。其中，《王者荣耀》立下奇功。

鲜为人知的是，伴随着《王者荣耀》和游戏领域的快速发展，由《王者荣耀》衍生出来的内容创业，已经风生水起，初成规模。

《王者荣耀》背后的内容产业

《王者荣耀》游戏本身究竟有多么成功，媒体已经讨论太多，2亿注册用户的规模加上数千万DAU背后，各种数据还在不断攀升。

在这个巨大的IP背后正在诞生着多个小IP，最终组合成一个巨大而完整的游戏生态，呈现类型包括电竞、游戏解说、游戏主播、游戏攻略等，内容形态包括现场赛事，直播、短视频、图文等。

据保守估计，与《王者荣耀》有关的整个市场已经高达百亿级别。

与游戏内核建立最直接联系的方式就是电子竞技了。根据Newzoo网站统计，2017年一季度，中国国内电竞游戏市场收入达到182亿元。可见，《王者荣耀》使移动电子竞技撼动传统电子竞技的地位成为可能，说《王者荣耀》推动了移动电子竞技全行业的发展也不为过。

随着KPL赛事的展开，全国各地涌现了众多大大小小的俱乐部，而最终冠军的奖金设置上，也从去年的185万涨到了今年的220万。

目前相关的赛事包括KOC城市赛，范围覆盖28个省市自治区，实行零门槛报名准则，全民参与；TGA大奖赛基于腾讯游戏竞技平台，覆盖全年并有机融合线上线下赛事，每年总参赛人数达数千万；移动电竞赛事QGC由QQ手游和企鹅电竞主办、面向所有手游玩家，除通往KPL的入围赛资格外，还提供现金奖励及游戏礼包；WGC精英赛由微信游戏举办，是服务于4亿微信游戏玩家的专属电竞平台。

除上述与职业联赛挂钩的四大赛区赛事外，今年4月起，《王者荣耀》还分别与大唐网络及华为荣耀V8合作开展了媒体赛。2017年单是官方介入的，就有六个《王者荣耀》电竞比赛项目轮番开展，2亿玩家都有可能参与到竞技中。

直播和解说视频，本是电竞过程中产生的副产品，现在却都能够独立出来形成内容，成就新兴直播平台和经纪公司。当前#KPL#微博超级话题坐拥3.9亿阅读量，而春季赛成就的许多“王者红人”如解说瓶子、嗨氏等，也纷纷从此打开了商业合作的大门。

游戏直播APP前三强围绕《王者荣耀》的直播，无论是主播人数还是观看人次，都达到了相当可观的数字。根据实测，晚10：00左右，排名第一的虎牙，其《王者荣耀》专区的热门直播前三名，平均观看人数在18万左右；企鹅电竞《王者荣耀》区有2663位主播同时在线，数量远超其他专区；而斗鱼的明星主播，观看人数超过100万。

腾讯互动娱乐市场总监陆金贤，在接受南七道采访时提供的数据显示，目前《王者荣耀》的游戏内容作者官方接触的有4435名，其中直播类作者共765人，非直播类作者3670人，包括视频内容作者、表情包作者和插画漫画等图文内容作者。

整体作者覆盖粉丝数上，在各渠道未去重的情况下超过11.57亿人次，涉及腾讯视频、爱奇艺等视频平台，企鹅电竞、龙珠、虎牙、斗鱼等直播平台，微博、贴吧、兴趣部落等社交平台，以及lofter、花瓣、5sing等小众专业平台。

直播类相对名气较大的头部主播和公司，每年能创造1000万-4000万的商业价值，如爱拍原创62万粉丝的小潮、虎牙直播65万订阅的疯行兄弟等。

非直播类的头部作者，也有400万-600万/年的价值输出，如美人鱼头、琪琪等。非直播类创作者人数占比相对较多，虽然单次内容的影响力没有直播类内容那样大，但是在短视频的风口下，如果有优质的作品稳定输出，后续的影响力和市场潜力也不容小觑。

而游戏攻略类内容，是当前最能大量稳定输出的内容产品，这一区域使得每个玩家都有分享和展示的机会。据悉，从草根的UGC到官方监修的团队作品，攻略解说类文章和视频，产出量高达每周10万以上。游戏官方网站的图文攻略周榜上，排行前五的文章，后台监测到的平均阅读量达100万以上。

从去年5月开始，就有部分游戏门户站招募《王者荣耀》原创写手，今年2月，号称“中国游戏第一门户站”的17173发表公告，开展内容创作者招募。随着新人的不断涌入，攻略类内容的市场一片繁荣。

那些因《王者荣耀》而崛起的创业者

在与《王者荣耀》相关的整个生态链中，有些平台已经开始崭露头角，基于《王者荣耀》逐渐形成了自己的独立团队、内容风格、独立品牌，有些已经完成了多轮融资。

捞月狗

从尴尬的社交平台到直播聚合平台，捞月狗通过《王者荣耀》找到了以游戏切入社交的突破口。

“《王者荣耀》俨然已经成了社交身份的代表。”CEO痞子狼说，从2016年9月布局《王者荣耀》开始，捞月狗除了在电竞方面购买战队、参加腾讯的职业联赛外，也着手打造游戏内容，包括游戏攻略、《王者荣耀》表情包和与电竞相关的社会新闻，还从老牌游戏网站和传统媒体挖来主编做指导，以生产更有体系的内容。

伴随着游戏热度的增高，到今年5月初，捞月狗已经拥有4300万注册用户和300万DAU，并宣布完成超过 4000 万人民币的 B+ 轮融资。

上海综皇

打造出瓶子、美人鱼头等王牌主播的综皇，是一家年轻人创立的游戏创业公司，成立不到一年的时间里已经完成数轮融资。

综皇主要服务于《王者荣耀》，结合相关艺人、解说、主持给腾讯提供内容服务。据副总王翔介绍，综皇开始是从游戏视频切入来包装艺人，经腾讯的认可和重点推荐后，很快赢得了粉丝的喜爱，于是进一步与腾讯展开了实质性合作，并成为深度合作方。他们的王牌解说员“瓶子”，曾经的肯德基外卖小哥，今年7月还和外设厂商雷蛇达成百万级代言合作。普通人作为消遣娱乐的游戏，竟能如此颠覆一个年轻人的命运。

爱拍原创

国内最大的的原创游戏视频分享社区之一，创建于2008年。在其网站首页，《王者荣耀》相关内容占据了相当重要的位置，发起《王者荣耀》有奖视频征集或者专题活动，已成为常态和重要组成部分。平台于2014年8月拿到C轮融资3800万美元，腾讯产业共赢基金领投，并在2016年6月完成了达亿级的D轮融资。

触手TV

位于杭州的弹幕式手机游戏直播平台。数据显示，签约了《王者荣耀》人气主播剑仙的触手TV，2016年7月中旬DAU已经超过了700万，同年12月完成超4亿元融资，并独立开创了移动游戏直播的新领域。

登录触手TV时，在线主播3929位，其中《王者荣耀》专区的主播达到1950位，占比近50%。而视频攻略方面，人气较高的播放量达到五六百万。

为何《王者荣耀》内容这么发达

内容、社群、电竞、陪玩带打……这些由《王者荣耀》IP衍生出来的第三方创业公司，不断为构建这个巨大的生态圈添砖加瓦。《王者荣耀》创业为何如何繁荣呢？

这其中，根本原因离不开《王者荣耀》官方主动引导和运营UGC。

其实官方搭建和扶持模式，早在网络游戏诞生的那一刻就有，只是当时是垂直游戏媒体在运营，多数玩家带着对游戏的情感自发创作。官方运营，腾讯走在了前面。大规模的官方引导出现在2013、2014年，媒体开始去中心化，仿佛一夜之间垂直媒体都死了。

所以，是行业逼着腾讯建自己的团队，来契合媒体去中心化的环境。

陆金贤在采访时介绍，随着媒体的去中心化，底层的纯UGC内容想要做宣发是很困难的，平台众多，运营起来成本很大。

而《王者荣耀》官方正在做的，就是去打通各个渠道，并有计划的将内部各个平台，如微信、手Q、应用宝、企鹅号，甚至是官方的官网、微社区等，所有的订阅相关，需要运营的都去打通。这样，内容生产者只要上传一遍，再勾选发布渠道，就一次性发布了，所有反馈信息也将被整合。这一做法为底层作者们提供了开放度极高的创作平台，甚至有时作品能达到超出作者预期的效果。

对于优质内容生产者，官方会开放部分有版权的素材库，并提供内容一键发布等管理工具，为有想法的作者创作大大的提供了方便，同时也使他们更加靠近游戏的内核。

据了解，腾讯游戏玩家创作联盟TGL（以下简称“玩家联盟”）中，UGC作者已经超过8000人，其中《王者荣耀》的相关内容作者占比达55%。

玩家联盟会结合3个方面对UGC创作者进行补贴加权：官方渠道，主要由玩家联盟根据内容进行补贴；腾讯系渠道，根据流量进行补贴；外部渠道，也是根据流量进行补贴。截至发稿日，有43家机构和平台入驻玩家联盟，包括视频门户、游戏论坛、电竞平台和经纪公司等。

正当红的游戏明星，一部分是跟随玩家联盟从成立之初开始一路成长起来的，如：瓶子、路西法、艾琳等。另外一部分是后期加入到玩家联盟中的，如：零度、美人鱼头、小潮等主播和解说。

“这些都是玩家联盟通过对游戏、对用户的专业理解，帮助他们准确定位、包装人设，突出其个人性格，并投入官方重点资源进行扶持。”陆金贤表示，玩家联盟主要致力于服务玩家、创造游戏之外的丰富内容，未来将着重打造《王者荣耀》内容生态，广纳有才华有梦想的解说、主播及UGC作者。

除了线上的玩家联盟，每年Q3、Q4，各地高校举办巡回宣讲和活动已经成为常态，去年就到了深圳大学、厦门大学、中山大学等多所高校，由专业人士来讲解视频制作、文字编辑等方面的知识，传达一种“在玩游戏的同时创造价值”的理念，吸引更多新鲜血液加入内容创作大军。

另一方面，官方积极与其他团队和公司合作，创造共赢的局面。目前，相关的创业团队和经纪公司重点在做的还是攻略类内容，由官方监修，继而根据视频播放量和完成量进行评估，并给予一定的资源和补贴。陆金贤表示“这个补贴最多就是补齐他们的制作成本，但团队培养主播，背后的价值，比我们给他的补贴要多得多。”

除了UGC创作者，玩家联盟还开放合作窗口给专业机构，寻求PGC深度创作合作，优先审核接单，邀请有营业执照的内容制作公司或大V经纪公司入驻；此外，还邀请分发内容、生产内容的媒体平台合作，以打通资源，共建内容生态。

移动电竞方面，《王者荣耀》的用户量是其他游戏难以匹敌的，也就更利于第三方平台扩充自己的用户量。伴随《王者荣耀》的火爆发展起来的公司，如香蕉游戏传媒等，由于他们不在官方体系里，既有官方资源支持，同时又有自己的灵活性，有着更大的可能性和发展空间。

腾讯专门对接第三方游戏公司的平台，在“《王者荣耀》生态”的构建过程中，不仅提供了产业机会，还推动“王者荣耀”成为IP符号。小平台想长久发展，肯定不能只依靠一款游戏，但当团队和平台带着“王者荣耀”这样的标签发展下去，游戏将成为一种文化和符号，就像直到今天还被反复提起的“传奇”一样，伴随一代甚至几代人的成长。

“（《王者荣耀》）理论上是可以帮助很多公司走向成功的。一个我们平台初期才成立的小公司，现在差不多1年时间，他们已经盈利了。团队80多人，最近刚拿了千万级A轮融资。”陆金贤如是说。

雅各布斯在《美国大城市的死与生》中提到，一个像纽约这样世界性大都市要保持持续性繁荣， 必须是由新的摩天大楼、矮小的老建筑，大马路，短街道等互相关联、多方位的元素交织在一起，形成独特良性的生态模式。

而对于《王者荣耀》这样一个新兴网络城市来说，它提供和促进了这些不同的内容创业者的基础和发展，但也正是因为他们的存在，《王者荣耀》才能不断的创造着数据和收入的新高和奇迹，逐渐演变成为一个文化和时代的标签。

来源：创事记