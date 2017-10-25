怎么练就超强执行力？清单为你列好了

斯坦福大学罗伯特 萨博斯基指出，我们现在大脑存在前额皮质的作用，就是让我们去选择做“更难的事情”。现在你应该知道了前额皮质拥有的三种力量，这三种力量如果你能好好利用的话，那你就能过上更有掌控感的生活。

有粉丝留言说自己的执行力太差，不知道如何自救。

我也不知道多少人有这样的烦恼，毕竟我们生活在这纷繁复杂的时代里，每个人的烦恼，都不尽相同。

不问不知道，一问吓一跳，我的读者里面，竟然有很多因为自己的执行力过差，而产生了巨大的困扰。

这一篇文章会好好为大家梳理如何练就超强的执行力，希望对你们有所启发。

好，以下是正文！

01两个自我

你有没有试过这样的情况：

明明自己花钱买回来的书籍，拆了包装随便翻了一翻之后，就不想再去翻看了，自己其实知道读书的好处还有坚持的意义，但就是不想去行动。

明明你想要今年将自己臃肿的身材给瘦下来，于是你狠下心去办了张健身卡，并发誓不再吃垃圾食品，更不吃甜食，但过不了一个星期，同事问你要不要吃哈根达斯，你终究还是投降了，先前立下的誓言，被你一一抛弃。

其实你可以理解为在人类的大脑中，存在着两个自我：一个自我任意妄为，及时行乐，而另一个自我则克制冲动，深谋远虑。

第一个自我可以称之为本能的欲望，而第二个自我可以理解为我们的自控力。

人类本能的欲望，有以下的几个特点：

1，喜欢可以给予人及时反馈的任何事情；

2，喜欢吃甜食，对于任何高热量的食物，很难抗拒；

3，喜欢任何夹杂着夸张和引起情绪变化的事情，不喜欢思考。

之所以会形成这些本能的欲望，是因为在远古时代，食物相当缺乏，对甜食和高热量食物的偏好，可以让人类在困难时期度过难关；而且周围环境中，存在着大量威胁自身安全的因素，如果不对周围的风吹草动做出及时的反应，那自身携带的基因，有可能就会在自己这一代被终结。

我们可以在自己身上，看到进化的影子：

对于甜食或者高热量的食物，没有多少抵抗力；而且极其喜欢随波逐流，不太乐意独立思考，因为独立思考的结果，有可能让你和群体的选择发生矛盾，而在远古时代，脱离群体是一件非常可怕的事情，往往意味着死亡。

但人类和其他的动物不同，我们知道为将来做打算。

动物再怎么厉害，也不会对未来的发展，抱有任何的幻想和期待。

如果你家里有养猫，你出一趟远门，就必须把它送到朋友那里寄养，因为你即使给了它足够的食物和水，它也不会把这些资源给划分清楚，留到未来慢慢吃，极有可能就是头几天吃饱了撑着，后面几天就无东西可吃。

现代心理学研究表明，人类之所以会在困难的时候，为将来做打算，也就是我们拥有自控力的原因，是因为大脑中有前额皮质的存在。

02前额皮质的三种力量

前额皮质位于额头和眼睛后面的神经区，主要负责我们的记忆、判断、分析、思考和操作，如果它受到了损坏或者不够发达，就会发生注意力障碍，情绪波动大，不会计划，遇事不会解决等种种问题。

为什么同样都是制定了减肥还有读书计划，有些人就能坚持下去，而有些人却早早放弃，关键就在于前额皮质是否在线。

斯坦福大学罗伯特 萨博斯基指出，我们现在大脑存在前额皮质的作用，就是让我们去选择做“更难的事情”。

它决定了你回到家里是一股脑地坐在沙发上，一边吃美团外卖，一边玩王者荣耀，还是即刻换好装备，去健身房挥汗如雨。

它决定了你周末的时候，是呆在家里一个人没日没夜地煲罐头笑声的情景喜剧，还是捧起书来，一边读，一边做好读书笔记。

也就是说，前额皮质的存在，赶走了及时行乐的第一个自我，让我们恢复自我控制能力，做更难但却对我们更有利的事情。

前额皮质掌握着三种力量：

我们以2018年（擦，时间过得这么快）要读52本书为例子：

“我要做”的力量：就是让你完成充满困难，且枯燥无聊的工作，例如每个星期读完一本书；

“我不要”的力量：就是让你克制住一时的冲动，例如周末的时候，不是玩王者荣耀，而是去图书馆读书；

“我想要”的力量：就是你的长期目标，无论外在的诱惑有多大，这个力量依旧可以让你记得出发的原因。

03如何利用这三种力量？

现在你应该知道了前额皮质拥有的三种力量，这三种力量如果你能好好利用的话，那你就能过上更有掌控感的生活。

如何增强“我想要”的力量？

其实很多人都知道自己想要的是什么，没有人生目标的人，真的少之又少。但知道自己想要什么的人，却在追逐的路上，犯了许多错误。

1，不要和他人进行比较

如果你立下的愿望和制定的计划是2018年读52本书，但在执行的过程中，你难免会和其他人进行比较。更可怕的是，因为每个人选择的路不尽相同，肯定有些人跑地快一点，有些人跑地慢一点，如果你每次都和别人进行比较，那“我想要”的力量就会被削弱。

我之前就有提及这样的一种现象：

我们时时都在和别人进行盲目地对比，看到别人跑的速度比你快一点点，你就立刻心生怀疑，接着就切换跑道，根本就不想着当时出发的原因。

你应该紧盯自己的目标，而不是做什么事情，都要看看别人的船往哪个方向驶。

2，不给自己开“道德许可”

你是否有过这样的一种行为举止：本来是想着每天记住200个单词，但有一天因为自己拒绝了别人邀请一起玩王者荣耀，你自我感觉不错，因为一想到自己竟然有这么强的自控力，就想着好好奖励下自己，于是就看了一晚上的美剧，结果该背的单词，就给忘记了……

我们经常给自己开这样的“道德许可”，觉得自己做了一些好的事情，或者拒绝了某些诱惑，就可以做一些坏的事情来补偿，而忘了最为重要的是：不要把支持目标实现的行为误认为是目标的本身。

拒绝玩王者荣耀不代表你已经完成了每天背200个单词的目标，它仅仅是支持你实现目标的行为而已。

如何增强“我不要”的力量？

哈佛大学幸福公开课的Tal教授曾经提到一个心理学实验，研究人员让实验者在5分钟内不要去想粉红色的大象，结果却适得其反，实验者满脑袋都是粉红色的大象，想赶都赶不走。

当心里越是想着不去做某件事情，我们就越脱离不了这件事情的束缚，越想摆脱一个负面的想法，它就会像飞镖一样“嗖”的一声又飞回来，心理学称这个想象为“讥讽性反弹”。

也就是说，当我们越不想玩手机，越不想失眠的时候，因为过分地在心里面重复着这种渴望，反而会自己给自己强加不必要的心理负担，结果就越适得其反。

那应该如何才能增强“我不要”的力量？

1，做不同的事情，转移注意力

当你在不要玩手机这件事情或者想法上纠缠越久时，就会花费越多的时间在其中，既然你花费了时间，那你就会觉得它越重要，不然你怎么会花这么多时间在手机上呢？

这时候，最好的办法就是立刻抽身离开去做其他任何一件事情，只有当自己为另外一件事情而忙碌时，你才会断绝不想要玩手机这个想法。

不然我们怎么会说，忘记一段恋情的最好办法，就是开启另外一段恋情呢？

2，深呼吸，并告诉自己想法就只是想法

失眠了怎么办？明明自己一直在跟自己强调：不要失眠，不要失眠，可到了凌晨2点多，自己还是睡不着，听着时间在滴答滴答地流逝，你痛苦极了。

这时候，你可以尝试深呼吸三次，然后在接下来的时间里，在心里告诉自己：

“我不要失眠”这个想法，只是想法而已，没有必要继续在这个想法上投入更多的时间和精力，我可以把注意力放在呼吸上，只关心自己的吸气和呼气，如果注意力分散了，就把它重新给拉回来就行了。

我们经常在一些负面的想法中投入不少的时间和精力，接着就不愿抽身离开，如果我们试着把一些消极负面的想法，仅仅当作是想法，那可能会令自己好受许多。

如何增强“我要做”的力量？

为什么我们玩游戏的时候，可以坐在沙发上，一玩就是一整天？为什么我们看言情和修仙小说，可以不吃不喝，一看也是一整天？

因为它们给予你的，就是即刻和无延迟的反馈，而读书和工作，带来的满足和成就感，一般都在很后面才能收获得到。

让你推掉游戏还有修仙小说，专心地去学习或者工作，除非有人可以跟你保证：来来来，读完这52本书，我就给你100万。

有这样确切的反馈，不用别人来强迫你，你自己巴不得早日把书给读完，然后拿着100万去做自己想做的事情。

但现实中，我们需要做的很多事情，压根就不知道将来的回报是怎么样。我们不知道今天读的书，什么时候能够用上；我们也不知道今天学习到的技能，会不会在明天就被社会淘汰；我们更不知道意外和成功，哪一个先来。

如果你事事都想着有足够的掌控感，那你很有可能会被第一个自我所控制，因为它让你追求的，就是各种原始的本能冲动。

那我们应该如何增强“我要做”的力量？

1，拉远和诱惑物的距离

现在想想是什么耽误了你学习还有工作？应该是万恶的手机还有电脑吧！如果是互联网让你不能专心地学习和工作，那你可以在开始学习和工作之前，把手机放在房间，或者干脆锁起来，等把所有的事情给搞定之后，再去查看有没有人找你。

其实我们有时候之所以会患上手机依赖症，只是我们一厢情愿地想要保持随时在线而已，因为你害怕自己错过什么重要的人或事。

但讲真，不要自己给自己加戏，你没有那么重要，别人不到万不得已的时候，是不会来找你的。想通了这一点，或许你会放下随时在线的执念。

认识到自己没有那么重要，然后去做重要的事情，是心智成熟的一大标志。

2，破釜沉舟：让自己无路可退

行为经济学家谢林认为，要想实现自己定下的目标，我们就必须限制自己的选择，他把这个理论称之为“预先承诺”。

我看过很多人在开始做一件事情的时候，不是花尽心思考虑如何动用各种资源去完成它，而是在脑中规划好有退路，一有什么风吹草动，立刻就换其他的路子来走。

如果把你储备的精力按100%来算的话，那很有可能你把60%的精力花在拓宽自己的选择之上，留给去执行的精力，可能只剩下区区的40%。

更可怕的是，当你不停地在不同的事情进行切换的时候，你会花费不少时间在适应之上。例如你正在背单词，这时候叫你去看一本哲学书，半小时之后，你又切换回来背单词，这时候你可能需要花10分钟的时间，才能真正地进入状态。

很多人往往会以为选项多，就意味着自己的选择权也多，这可能是从小到大，我们对于事情的选择权，从来都是被父母和学校左右，一旦自己脱离了这些外部因素的纠缠，我们就会立刻膨胀起来。

所以，适当地把自己的选项给收窄，不仅可以让你专心地做好当前的事情，而且还可以让你发挥最大的潜能。

希望对你们有用！

来源：曾少贤