稳稳当当的公务员不做，却捡垃圾创业，创出自己人生的色彩

有人创业只为了权和了钱，而他…
香港男孩Eric：堂堂大学生，竟然喜欢捡垃圾。 这就是Eric 创业初期真实的写照。这个“沦落”到菜市场、垃圾堆翻找垃圾的男孩专找各种蔬菜。
他毕业于香港公开大学环境管理学系，放弃了香港高薪稳定的公务员工作，靠捡垃圾创业。
7年时间，他回收了6吨被浪费、丢弃的蔬菜，把“垃圾”变成了纯天然的染料。
其实早在2010年，Eric就开始关注环境保护方面的东西。在香港，由于个人口密度极高的城市，每天有超过3600公吨的食物被丢弃。到2018年，香港的三个垃圾堆填区将会相继爆满。这些垃圾中有很多里有很多长相“畸形”、卖相不好的蔬菜被遗弃、被浪费。
而把厨房垃圾变成染料是他无意中在书上看到的，于是一个神奇的创业想法诞生了，他也开始了食物设计师生涯。
染乐工坊：利用厨房里废弃的食材，制成天然的染料（水果皮都可以呦），再结合染色工艺制造出出各种手工艺品。
“厨余垃圾并不是丑陋得只配进垃圾桶，它们也可能化作一抹美好。”
创业之初，他要像流浪汉那样翻垃圾箱，把混在生活垃圾里的果皮、烂菜叶捡走。一个90后，没事就去逛菜市场，专捡烂菜叶。这段时间，他遭到了无数白眼。当他说，烂菜叶能染布，做衣服，所有人都觉得他疯了。
回到工作室，他还要给这些“垃圾”做基本的消毒。然后就开始把它们捣碎、上锅熬煮。听着有点像再做黑暗料理。
“最开始，失败可以说是家常便饭，厨余染液制作过程繁复，即使是气候和食材的微小区别，也会影响最后的结果，比如同样是菠萝皮，国外能染出鲜，但我们却没法实现。”
据 Eric 回忆 ，当第一次成功的将废旧蔬菜提炼成天然染料时，已经失败了上千次。
千万次实验， Eric 花了一年多时间才把基础颜色配方开发出来。
然而，这只是开始，染布是一门手艺活。为此学到 具有“匠人”精神的染布技术，Eric专门飞到日本奈良的染布坊，学艺取经 （其实，日本的很多工艺都传承于中国，很多古法甚至在日本得以更好地保留） 。
他和合伙人决定把水磨石等花纹印在布上，让这块布既天然又有文化内涵。最开始的时候，纯手工制作一块布都得花一天时间。这块的花布是一个90后的坚持。
Eric说：“我们希望透过染之工艺，把食物的故事、染艺的乐趣带给每一个与之有缘的人，最重要的是想物尽其用，看似是垃圾的厨余，其实也能拥有美丽的灵魂。”
除了制作天然染料的工艺品。
Eric还和小伙伴们推出了“歪果计划” 。歪果，就是卖相畸形的蔬果。Eric 组织活动，把一批畸形胡萝卜制作成工艺品。来消除人们对畸形蔬菜的歧视，来避免更多浪费。
热血的90后，选择用7年的时间和行动，将那些肮脏的垃圾变得有用，变得美好。他们值得掌声。
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来源：创业邦