保千里打令V10S上海体验秀 智能手机迎来全景时代

日前，由保千里打令智能和迪信通在上海大宁购物中心联合举行打令V10S手机线下首发活动。这也是打令VR手机二代新品自8月份盛大发布会后，在市场上的正式亮相。打令智能CEO唐德川、联通华盛销售部总经理王明奇、迪信通副总裁胡平等领导出席活动。活动现场，机器人表演、模特VR秀，各种互动游戏加上VR手机体验，高潮迭起，为上海市民奉上一套精彩的VR大餐，此举也拉开了打令VR手机在全国范围内的线下体验活动序幕。智能手机将迎来VR新时代。

线下首销会鎏金仪式

智能手机的新增长点

今年8月22日，打令VR手机二代发布会在北京举行，来自全国二十多个省份渠道代理商与京东、天猫等线上平台，以及现场200多家媒体共同见证并体验了打令V10S手机的独特魅力。打令V10S手机基于保千里光学设计与图像算法方面的核心优势，搭载全球最薄、体积最小的一体化VR镜头模组，是融外观设计、精美画质与功能应用为一体的完美高科技产品典范。

在硬件上，保千里VR全景镜头采用单颗双目屈折二合一超广角镜头模组，模组一体化厚度13.8mm，能手机融为一体，有更好的便携性。镜头采用蓝玻璃、红外滤光片等高清光学玻璃材质，经过粗磨、精磨、抛光、芯取、清洗、镀膜等制程，能有效防眩光、防油、防指纹、防擦伤。所用镜筒由高精密模具注塑而成，精密公差控制在0.01mm以内。整个高精密制程工艺近40道。

在软件上，拥有独家双镜头图像极速拼接融合、前后镜头多参数同步处理算法、新一代鱼眼畸变测量、自动校正技术，全自动更高效更快捷的提取鱼眼有效区域，畸变调整更自然。VR镜头模组2600万像素，Sony感光器件，全向720度、前后200度超半球视场角拍摄，图像为准6K级分辨率达5696×2848，光圈F3.0。

国内外众多媒体对该款手机也给予高度评价，认为在智能手机增长乏力、市场趋于饱和的当下，打令VR手机无疑打开了一个新的市场蓝海，为智能手机找到了一个新的风口和方向，不仅充分满足了消费升级的需求，也是创新驱动与业态升级、行业转型跨界融合的典范。

根据最新预测，2017年中国智能手机零售量预计达到4.64亿部，同比增长4%，同时市场规模预计出现16%的同比增长。美国机构Zenith发布的最新研究报告指出，2018年前，全球智能手机用户数量将会继续增长。其中，中国智能手机用户数量将位居全球第一，达到13亿。

专家分析，当下智能手机的尾部效应已经显现，功能、配置或外观上的微创新无法从根本上带动行业的发展。智能手机经过十年的发展，将迎来新一轮的“范式”变革，总体市场趋于饱和，需求趋于萎缩，打令VR手机的出现可谓恰逢其时，以场景化为诉求的全景拍摄时代已经来临。

中国联通、迪信通等领导嘉宾现场体验打令V10S

非VR不手机，非全景不拍摄

“VR”是当今科技圈最火爆的名词。研究机构Digi-Capital预测，VR/AR硬件和软件市场潜力将达到1500亿美元规模，未来5年复合增长率超过100%，VR将成为未来电子消费市场新的消费点和增长点。与华为、三星、小米、HTC等手机厂商“VR+手机”不同的是，打令VR手机是一款真正的VR一体机，支持VR全景拍摄、VR全景视频、VR全景通话等功能。让VR内容的生成、编辑、分享变得更加简单便捷，为消费者提供一键拍摄、随心编辑、一键分享等场景化生活记录与互动社交体验让每个人都能成为VR内容生成者，随时随地制作自己的VR素材，用VR记录生活、社交的每时每刻。

打令V10S用于盛会现场全景拍摄和直播报道

此外，打令VR手机还被称为“一款会挣钱的手机”，商家可以之进行场景化营销，广泛应用于旅游、地产、零售、会展、赛事、新闻传媒等行业，成为商家提供拓客、引流、粘客，提升转化率的全新利器。

VR+房地产：在房地产行业，VR可以说是大受好评。有调查显示，有62.6%的VR重度消费者对全景看房的户型感兴趣，因为这让他们更加立体享受到身处房子的真实体验，这种真实感是他们想要购买或租赁这所房子的重要原因。利用VR手机，房地产从业人员将能更容易为用户拍摄房屋全景VR图片、视频。用VR的新奇体验，吸引更多用户，也能让异地看房成为房地产行业的新常态。

VR+旅游：对旅行者来说，在场感是旅游的目标，而拍摄分享则是精神的目标。相比朋友圈中千篇一律的平面照片，VR照片不仅能真实的记录现场，更是送给分享者一份最好的礼物。而VR全景所带有的社交、互动属性也能让人们把自己的旅游心得写在上面，分享自己的旅游感受，帮助景区更好的获益。

VR+新零售：新零售时代，网上购物最经常被人诟病的是商品经过美工的“加工”，难以看到真正的实图。商家利用利用VR手机的全场景购物进行新零售，消费者在家里就能体验到“身临其铺”的感觉，买东西将和逛实体店一样，随意挑选、下单购买，这将对实体店产生极大的冲击，甚至重构零售行业，打造VR智趣新零售模式。

VR+社交: 虽然今天的聊天工具非常便捷，能够视频聊天、语音、发图片等等，但这种交互方式还是显得不够自然。利用VR手机进行视频聊天、互动，让你的朋友或亲人马上出现在你眼前，其场景感和互动性将大大提升人们的社交活跃度。同时，VR直播也能让主播更加直观的、及时的实现社交互动与用户粘性。毫无疑问，VR手机将开启一个互动社交新时代。

打令V10S上海线下首发的举行，标志着保千里打令V10S手机正式开启线下实体销售。消费者可以在遍布全国的迪信通任意门店体验和购买打令V10S手机。接下来，全国各省的线下发售也将逐步开启，可以预见，一个真正的全民VR时代即将来临。