阿里巴巴 1.4 亿入股东方股份，加码零售酒店业

东方股份主要业务是百货零售、酒店住宿等，阿里此次入股东方股份使其零售产业链中的的各个关键环节已经完全布局齐全。

10 月 23 日晚，东方股份公告，公司拟以每股 5.14 元，发行股份不超过 2753 万股，募集资金总额不超过 1.42 亿元。记者了解到，阿里巴巴和银泰百货分别认购 1652 万股和认购 1100 万股。

” 此举意味着阿里巴巴的’新零售’版图或还在继续扩张，未来阿里巴巴新零售将全面实现线上线下的全面落地。” 有零售人士对记者分析说，由于阿里巴巴中国和银泰百货都为 Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团）间接控股的企业，因此 1.41 亿元可以全部看作是阿里对东方股份的投资。

1.4 亿入股东方股份

借助新零售让市值翻一倍的阿里巴巴似乎尝到了收购实体店的甜头，” 新零售元年 ” 刚过，阿里又在新三板又有新动作，这次瞄准的还是国资企业。

10 月 23 日晚间，新三板创新层公司东方股份公告，公司拟以每股 5.14 元，发行股份不超过 2753 万股，募集资金总额不超过 1.42 亿元。用于偿还公司银行借款。

记者在公告中看到，阿里巴巴将认购其中的 1651.8 万股。浙江银泰百货有限公司将认购余下的 1101.2 万股。此次认购的股权三年内不会转让。

资料显示，东方股份是一家新三板创新层公司，2015 年 8 月 28 日正式在新三板挂牌。据东方股份披露，其主要为广大消费者及企业单位提供包括住宿、餐饮、零售、精品百货、物业管理、食品加工、旅游服务、物流配送、电子商务等综合性产业服务，并利用全渠道产业链模式联动各大消费板块，构筑城市商业服务链。东方股份旗下共有 15 家公司和 39 家分公司。按主营业务分为酒店 8 家、购物中心 4 座、连锁超市 39 家，还有食品加工、旅行社、配送中心、中央厨房、洗涤中心等。

记者了解到，东方股份主要业务是百货零售、酒店住宿等，属于零售业。从收入构成看，东方股份的主要收入来自零售和酒店。以 2016 年为例，来自商品销售的收入为 7.8 亿元，占营业收入的 70%；来自酒店业收入 1.5 亿元，占营业收入的 14%。二者合计占营业收入比重超过 8 成。

增发结束后，公司控制人不变，阿里巴巴和银泰百货均将跻身前五大股东。不过，记者从阿里巴巴和银泰百货的架构分析发现，其二者都属于阿里巴巴集团，浙江银泰百货合计持股超过东方股份第 2 大股东的 2516.33 万股。

据东方股份披露，本次股票发行所募集资金将用于偿还公司银行借款，进而适度降低公司资产负债率，降低财务费用，优化资本结构，提高公司抗风险能力和盈利能力。

财报显示，截止 2017 年 6 月 30 日，东方股份资产总计 12.1 亿元，负债总计 8.85 亿元，资产负债率（母公司）为 73.05%，资产负债率（合并）为 73.16%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款的期末余额合计达到 5.2 亿元，存在一定的短期和长期偿债压力。

根据 2017 年半年报，东方股份 2016 年营业收入 11.16 亿元，较上年同期增长 5.43%；净利润 8014 万元。按照 2017 年 6 月末财务数据测算，本次募集资金到位后，公司资产负债率将由 73.16% 降至 65.50%。

东方股份称，公司引进行业知名企业作为战略投资者，为建立长期、稳定的战略合作关系，以期在商业零售、物流、线上线下、社区服务及酒店业务等方面形成战略协同效应。不断深化商业领域的耕耘和开拓，进一步提高和优化公司核心竞争力，增强盈利能力，持续保护和提高公司股东利益。

来源：商界