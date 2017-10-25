新零售元年的“双11”：商家玩法大变 发力双线融合

2017年被称为“新零售元年”，在产业与消费双升级的驱动之下，今年“双11”各商家的新玩法颇受关注。国美24日发布了其零售新概念，提出聚焦家生活、线上线下融合的新零售战略，主打线上线下同品牌、同质、同价、同服务。在此之前，天猫、京东、苏宁也纷纷发布了自己的新动作，从天猫公布的玩法细节来看，海内外超百万商家打通线上线下，银泰门店成为其“双11”实体主会场。双线融合已成为新零售时代多个商家新的发力点。

国美互联网CEO方巍24日表示，“国美从聚焦电器经营已经全面转型为‘以家为核心的解决方案提供商’。”据悉，今年“双11”国美的选品中，服务、家居、管家、百货均为首次亮相。线上线下的全渠道融合是新零售的核心内涵之一，方巍介绍，今年1月开始国美逐渐打通了线上线下的会员流、商品流、数据流、资金流、促销流及物流。今年“双11”，用户在门店消费家电可获得线上返券。“国美目前其实已逐步变成一个数据化的公司，所有消费行为已可记录可推送。”

旧有的O2O模式曾长期存在线上线下“两张皮”现象，营销渠道也存在线上线下的冲突，方巍当天受访时谈道，无论对电商还是传统零售，过去这都是蛮痛苦的，现在国美基本解决了这些问题。从供应链端来说，国美解决问题的核心点就是产品差异化占比，在38%到39%左右。差异化主要分成几类，OEM、ODM、包销定制及自有品牌。也是基于此，国美才能保证线上线下同款同质。据记者了解，当下普遍的情况是，厂家对商家实行差别供货，对线上线下提供的机器、机型是不一样的。

在国美公布新零售战略之前，天猫、京东、苏宁也纷纷发布了自己的新动作。在新零售模式下，大数据平台是整个新零售生态的大脑。

头部玩家京东与腾讯联手公布的解决方案里，最受关注的就是基于消费者在京东上的交易习惯、腾讯对用户社交行为的洞察和品牌商的线下购物数据，为消费者定制营销活动与服务。苏宁方面提出开启“共享数据”，通过与工厂数据进行对接，实现供应链全链路数据共享。国美方面同时提到，现已与厂家合作在产品中植入芯片，消费者可在国美APP上对产品进行实时监控，例如饮水机水质等，以期提高消费者复购率及进行数据追踪。

大数据已然成为各大商家的标配，随着人工智能技术的不断成熟，“双11”期间无人项目也料成热潮。新科技新概念频出，令人眼花缭乱，不过受访的消费者表示，最关注的仍是产品的价格和质量。家住朝阳区的王先生表示，“以前‘双11’时只要看到折扣力度大的商品，就算家里还不怎么需要也想抢，现在除非是真正需要的东西才会买，感觉一些商家噱头很足但价格并不低。”业内人士分析，“双11”各大商家竞争日趋激烈，关键是看产品和服务能否切中用户的痛点。

来源：中国网