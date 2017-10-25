阿里京东入局 电商巨头争战房地产

电商玩家跨界，正撼动房地产电商行业既有格局。在阿里频繁涉足房地产行业多年之后，10 月 24 日，京东宣布正式入局房地产市场，同时否认了外界猜测的 ” 开发商 ” 角色，而是反复强调 ” 商业运营 “，将触角从大数据反馈地产商选址和定位一直延伸至房屋装修和家电配套销售。业内专家指出，在大地产运营时代，综合电商平台以强势资源进入这一领域后，未来房地产电商市场将形成 ” 三足鼎立 ” 的格局。

京东涉足房地产市场

10 月 24 日，京东正式对外宣布进军房地产市场，这也是自今年 9 月业内传出京东将要涉足房地产交易消息后，京东首次进行的明确说明。北京商报记者登录京东 App 注意到，京东房产类目已在京东商城上线。京东用户可以根据个人需求，按照热门分类或户型分类查找房源。

据悉，首期上线的京东房产频道已经有 82 家开发商和 35 家服务商入驻，涉及 2027 个项目，覆盖超过 20 个城市。此外，据京东介绍，京东房产已与碧桂园等房地产开发商和战略伙伴达成合作，在即将到来的 ” 双 11″，双方将联手推出 ” 京碧辉煌 ” 计划，在湘赣闽桂四省联动。另一方面，搜狐焦点也将作为深度战略合作伙伴在京东平台上输出优质房源。

对于房地产业务的发展定位，京东表示，房地产业务不会涉及房地产开发，主要扮演服务商与平台商的角色。从商业模式来看，京东作为房产交易平台，围绕开发商、代理商、京东房产三种角色在房源展销上将打造三种模式，包括开发商与京东直接合作的品牌直营模式、代理商与京东合作的京东联营模式以及开发商、代理商、京东共同打造的多方联营模式。

具体来说，在线上京东将通过品牌直营和联营的方式，吸引房产开发商可入驻京东平台进行售房；在线下，京东协助房地产商运营商业地产，京东之家、京东母婴店等将悉数入驻，增强体验性服务，以应对零售主导力减弱的局面。与此同时，京东居家生活事业部此前搭建的家装资源，将直接嫁接到当前房地产业务，形成从卖房到装修的全链条。

” 上线后的京东房产将会使房地产行业与电商产生新的融合，覆盖住宅、商业地产、特色地产等市场，打造大地产时代的服务平台。” 京东集团副总裁、京东商城居家生活事业部总裁辛利军表示，通过对房地产行业政策环境、市场现状、经营模式的观察可以看出，国内房地产行业正面临拐点，正在到来的大地产时代，房地产企业面临的挑战不再是销售，而是运营。

行业现 ” 三足鼎力 ” 格局

瞄准房产市场的电商巨头不只京东，事实上，从去年 8 月起，阿里旗下的二手交易平台 ” 闲鱼 ” 就上线了房屋租赁业务。就在 10 月 10 日，支付宝也宣布上线租房平台。据蚂蚁金服创新及智能服务事业部总经理王博介绍，目前已经有近十家公寓类合作伙伴在陆续接入中，房源数量总计超百万。该业务首批在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州 8 个城市上线。北京商报记者登录支付宝和闲鱼发现，目前支付宝房源来自于 B 端，而闲鱼房源则由用户上传。

此前，阿里的房产布局十分低调。2013 年北京传富控股有限公司 13.4 亿元竞得闵行区虹桥商务区核心区北片区 07 号商办地块，前者为阿里巴巴注册的公司。2014 年 3 月底，阿里宣布以 57.37 港元控股银泰商业。2015 年，据韩媒报道，阿里巴巴在仁川投资 57 亿元建造阿里巴巴城，2017 年 11 月，阿里则首次对外开放位于北京延庆的天猫小镇一期。

多个电商玩家跨界，正撼动房地产电商行业既有格局。在易居研究院智库中心研究总监严跃进看来，未来房产电商将形成 ” 三足鼎立 ” 的格局：一类是传统中介企业和代理商形成的电商平台；另一类是新组建的完全轻资产运营的电商平台，类似平安好房、房多多等；此外，还有其他如京东和阿里等，尝试 ” 互联网 +” 模式的企业。严跃进称，京东此次入局说明第三个领域的力量在增强，这后续也可能会带动包括百度、网易、腾讯等互联网企业的加入。

大数据盘活商业地产

住房租赁利好政策频出，开发商也在一定程度上被要求持有租赁房资产，房地产企业面临的挑战不再是销售，而是运营。京东、淘宝等电商平台介入房地产市场，正瞄准万亿房屋租赁市场面临的转型难点。

” 近 2.6 个亿的中高端用户在京东的购物数据，足够帮助房地产商挖掘潜在顾客，最重要的是，不是提供简单的联系方式，而是经过大数据精准刻画的消费者。” 京东房地产总经理曾伏虎表示。庞大的流量和精准顾客描画，将实现有效导流。

不过，高调进军房地产电商的京东，却很可能 ” 醉翁之意不在酒 “，从京东此前的商业布局来看，这个市值 600 亿美元的商业巨头，意图并不止于导流，而是深度切入商业地产运营， 同时立体整合京东多个业务。曾伏虎表示，以京东大数据为例，除了辅助房地产商找到精准顾客群外，在商业地产开发过程中，借助大数据选址和布局、进行商铺招租、升级改造，也将为房地产商们减少试错成本。

无人超市、京东之家、京东母婴体验店等 ” 新网红 ” 的进驻，也将成为商业地产项目竞争中的加分项。此外，进军房地产，也可帮助京东进一步挖掘平台上 30 万商户的潜力，在创新零售大潮之中辅助线下落地。

不过，电商战略分析师李成东指出，因为物业资源掌握在地产商的手中，所以物业招商的主动权也在地产商手中，虽然大数据可让商业地产的规划更精准，但并不代表地产商一定会采纳京东的线上线下资源。如果想要实现这个想法，最根本还是强化京东的品牌商以及线下实体店的能力。

短期内难以撬动市场

相较于行业从业多年的房产电商而言，京东和阿里在房产领域只能算是 ” 新人 “。

一位不愿具名的房产电商从业人员表示，目前市场中房产电商平台众多，包括搜房、新浪乐居、58 等，在经历多年的试产布局后，如今仍要面对如 ” 价格不透明、虚假房源难除、黑中介暗藏其中、飞单现象多发 ” 等质疑。

此外从房产电商平台的发展现状来看，最早的一批电商平台中，安居客被收购，房天下遭遇转型困境，被业内称为互联网中介的后来者爱屋吉屋、房多多、Q 房网等也遭遇多重利空消息。上述人士认为，未来真正可以做大做强的房产电商平台一定是做到真正的透明化，并将线上与线下进行深度结合，不单是做导流的平台。

严跃进还表示，京东做房产电商平台应该注意两个方面的问题。第一，要做到合规，目前在房地产业务创新方面存在较多的违规现象，尤其是房产电商平台，更容易出现违规现象，这一点值得警惕；第二，要做到务实，京东房产电商平台应该让消费者更多地注意到这个平台，同时导入更多的房产资源。

有分析指出，京东涉足房地产领域重在探索创新零售，打造家居产业链，即京东适时地对线上线下的资源进行整合，同时把房地产这个大的板块真正纳入到此类领域中，具有导入新需求、实现各类营销资源综合利用，同时有助于发展包括旅游、休闲、文化等领域的大消费服务。

但在中原地产首席分析师张大伟看来，京东的优势在物流配送，而当下商业地产在电商的冲击下，主要拳头产品是体验性经济，商业地产更强调不可替代的体验，比如母婴、教育、餐饮等。作为服务房地产行业的企业，京东能提供给交易双方的内容不多。

来源：北京商报